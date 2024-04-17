Модный маникюр на лето 2024 года: примеры оригинальных дизайнов ногтей на разную длину

Теплый сезон – повод добавить в образ новых красок, которые могут быть как яркими насыщенными, та и нежными романтичными. Модный маникюр на лето 2024 года поможет добиться поистине впечатляющего эффекта. Об этом позаботились стилисты, предлагающие вниманию девушек актуальные вариации дизайнов, способных удовлетворить любой, даже самый взыскательный вкус. Нейл-арт варьируется от сдержанного минималистичного до максимально броского, привлекающего внимание.

Модные тренды летнего маникюра 2024

Стильный нейл-арт создается с учетом формы и длины ногтей. Модные тренды предназначены максимально отразить индивидуальность нейл-арта. Тенденции чрезвычайно разнообразны, поэтому вы сможете выбрать вариант, в полной мере соответствующий стилистике выбранного вами образа. Французская классика и монохром, эффектные цветовые переходы омбре, оригинальные рисунки и надписи – все это включено в число актуальных трендов. Клео.ру предлагает вместе разобраться с тем, какие дизайны будут особенно популярны этим летом.





На длинные ногти

Удлиненные ногтевые пластины идеально подойдут, чтобы в полной мере проявить фантазию и креатив при создании нейл-арта. Клео.ру предлагает вам взять на вооружение следующие актуальные тенденции:

Летом как никогда становятся популярны изображения фруктов на ногтях, и этот сезон не станет исключением. Киви, цитрусовые, арбуз в разрезе – все это то, что будет смотреться на ногтях выигрышно и ярко. Учтите, что хоть длина ногтей и позволяет наносить всевозможные рисунки, все же не перестарайтесь, и задействуйте для такого оформления одну-две пластины. В противном случае есть вероятность перегрузить нейл-арт. Фрукты в разрезе разрешается дополнить четкой прорисовкой косточек или семян, а также изображениями объемных прозрачных капель, словно стекающих по поверхности ногтя.





Акварельная техника поможет сделать дизайн ногтей нежным, женственным и романтичным. Она великолепно подойдет, чтобы изобразить крупные цветочные лепестки в полупрозрачном натуралистичном варианте. Нежная роза или белоснежная орхидея – рисунки, которые будут смотреться выигрышно и гармонично на длинных ногтях. Альтернативный вариант – прибегнуть к технике лепки и сделать лепестки объемными.





Если вы предпочитаете женственный «миндаль» или заостренную соблазнительную форму, попробуйте сделать интересную вариацию френча. Покройте область «улыбки» плотным слоем прозрачного лака, а основу сделайте нюдовой или цветной. Такой контраст фактур смотрится очень оригинально и не останется незамеченным.





На короткие ногти

Аккуратные укороченные ноготки тоже подойдут для реализации разных идей. Особенно трендовыми признаны следующие вариации оформления:

Минимализм – беспроигрышный вариант, чтобы сделать маникюр элегантным и универсальным. Он проявляется разными тенденциями, например, покрытием ногтей однотонным лаком, которому можно придать свежесть за счет фактуры. Так, удачным решением станет нежная жемчужная втирка.





Еще одна вариация лаконичного дизайна ногтей – микрофренч. Кончик пластины оформляется не в виде широкой «улыбки», а путем прорисовки тонкой, едва заметной полоски. Ее изображают контрастным лаком или выкладывают мелкими блестками.





При желании немного удлинить короткие ногти стоит прибегнуть к прорисовке вертикальных полосок, которые допускается чередовать с точками. Еще одно проявление точечного дизайна – нейл-арт «перепелиное яйцо», подразумевающий характерный узор.





Идеи дизайна летнего маникюра

Теплый сезон – прекрасное время года, когда можно не ограничивать себя в фантазии при создании нейл-арта. Клео.ру предлагает вам обратить внимание на оригинальные идеи маникюра:

Морская тематика – тренд, который переходит из одного летнего сезона в другой. В этом году тоже будут актуальны изображения якорей, корабликов чаек на нежно-голубом фоне или на принтованной основе, состоящей из сине-белых полосок.





При желании совместить несколько оттенков отличным решением станет градиент. Переходы разрешается создать в нежно-пастельной или яркой тональности. Также допускаются эксперименты при выборе расположения омбре. Характерный узор может иметь продольное, поперечное, диагональное направление. Оригинальная идея – создать частичный градиент, заполнив им только центральную часть ногтевой пластины, а края закрасив однотонным лаком.





Зонирование – популярный прием, с помощью которого получится создать эффект дизайна ногтей, прекрасно вписывающийся в тематику лета. Пластины разделяется на отдельные участки, которые обозначаются тонкими линиями. Каждая из областей заполняется лаком определенного цвета. Некоторые отдельные зоны можно выделить, прибегнув к выкладыванию золотистыми, серебристыми или яркими цветными блестками.





Любительницы романтичного маникюра будут в восторге от дизайна с сердечком или несколькими такими деталями. Рисунок делается ярким алым или обозначается тонкой контурной черной линией. Другой вариант – сердце, выполненное в технике негативного пространства. В этом случае прозрачный рисунок обрамляется слоем лака любой желаемой тональности, может быть выложен мелкими стразами по контуру.





Советы по выбору дизайна под форму и длину ногтей

Маникюр будет смотреться максимально гармонично, если предусмотреть определенные моменты при его создании. Клео.ру предлагает оформлять дизайн ногтей, учитывая их форму и длину:

Короткие пластины рекомендуется не перегружать декором. Лучшее решение – минималистичный однотонный дизайн, лунный нейл-арт, в котором область у основания остается прозрачной, микрофренч с тонкой изящной «улыбкой». При делании сделать градиент нужно, чтобы один из оттенков был представлен в нежной нюдовой или пастельной тональности.

Длинные ногти дают простор для проявления креатива, однако при выборе того или иного дизайна стоит учитывать их форму. Так, заостренные или миндалевидные кончики можно подчеркнуть, заполнив их ярким или блестящим лаком. Допускается и противоположная тенденция – оставить «улыбку» прозрачной или закрасить ее нюдом.

Квадратные ногти, как длинные, так и короткие, будут гармонично смотреться с прорисовкой полосок или герметических фигур. Однако разрешается и смягчить четкость формы, прибегнув к изображению абстракции, нежным флористическими или растительным принтам.





Подведем итог

Модный маникюр на лето 2024 года – повод проявить фантазию при выборе дизайна и сделать его индивидуальным. Не стесняйтесь экспериментировать с подбором формы и длины ногтей, цветовой гаммы, рисунков и декоративных элементов. При этом учитывайте стилистику образов, которые вы предпочитаете, и создавайте нейл-арт, составляющий гармонию с ними.