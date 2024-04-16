Покраска волос по лунному календарю в июне 2024 года

В летний период нагрузка на волосы увеличивается, и некоторые косметические процедуры, включая окрашивание, еще сильнее увеличивают стресс. Но негативное влияние на прическу можно снизить, если правильно планировать эти мероприятия и выбирать для них самое подходящее время. Kleo.ru предлагает разобраться, когда лучше всего заниматься покраской волос по лунному календарю в июне 2024 года.

Влияние луны на волосы и окрашивание

В различные исторические моменты Луна всегда находилась в центре внимания. Мудрецы и ученые пытались разгадать тайны ночного светила, приписывая ему магические свойства. Считалось, что земной спутник способен влиять на все сферы жизни человека. Лунные календари использовались и в земледелии, и в медицине, и в религиозных целях. Но часто по фазам Луны планировались домашние и личные дела.

В современном мире интерес к Луне не угас. По мнению астрологов, самое сильное влияние земной спутник оказывает на человека и его здоровье. Переход между фазами сопровождается изменениями во внутренних процессах, что, в свою очередь, может повлиять покраску волос и их внешний вид.

Чтобы процедура прошла так, как и было задумано, необходимо разобраться, как смена лунных циклов влияет на прическу. В июне 2024 года ожидаются такие фазы Луны:

Убывающая (1-5, 23-30 июня) . По мере снижения энергетического потенциала организм становится менее восприимчивым к внешнему воздействию. Окрашивание может быть неравномерным из-за плохой впитываемости пигмента. Для получения желаемого результата придется приложить больше сил, времени и ресурсов.

. По мере снижения энергетического потенциала организм становится менее восприимчивым к внешнему воздействию. Окрашивание может быть неравномерным из-за плохой впитываемости пигмента. Для получения желаемого результата придется приложить больше сил, времени и ресурсов. Растущая (7-21 июня) . Этот период считается наиболее благоприятным для окрашивания. Процессы в организме протекают быстрее, а краска легче впитывается в структуру волос. Цвет будет ярким и насыщенным, продержится дольше положенного.

. Этот период считается наиболее благоприятным для окрашивания. Процессы в организме протекают быстрее, а краска легче впитывается в структуру волос. Цвет будет ярким и насыщенным, продержится дольше положенного. Новолуние (6 июня) . В этот момент лунное влияние на организм человека снижается до минимальных значений. Вместе с этим ухудшается общее здоровье, снижается иммунитет. Менее здоровыми становятся и волосы, а дополнительные процедуры лишь увеличивают нагрузку. Стоит перенести покраску на другое время, а в этот день заняться планированием.

. В этот момент лунное влияние на организм человека снижается до минимальных значений. Вместе с этим ухудшается общее здоровье, снижается иммунитет. Менее здоровыми становятся и волосы, а дополнительные процедуры лишь увеличивают нагрузку. Стоит перенести покраску на другое время, а в этот день заняться планированием. Полнолуние (22 июня). Неоднозначная дата для окрашивания. Энергетический потенциал находится на пределе, открывая возможности для экспериментов со стилем. При этом повышается восприимчивость к внешнему влиянию. Возможны аллергические реакции на красящие вещества и другие проявления. Астрологи не рекомендуют красить волосы при полной Луне.

Клео.ру напоминает, что каждый человек уникален по своей сути и по-разному реагирует на смену лунных фаз. Одни вообще не замечают перемен, а для других такие переходы становятся настоящим стрессом. Планируя покраску волос, следует учитывать свое самочувствие и психологическое состояние. Результат зависит не только от астрологических, но и от внутренних факторов.





Благоприятные дни для окрашивания волос в июне 2024 года

Астрологи убеждены, что от правильно выбранной даты для процедур может зависеть их конечный результат. Получить равномерный и стабильный цвет удастся только при одновременном выполнении сразу нескольких астрологических факторов, включая положение Луны относительно зодиакальных созвездий.

В таблице ниже показано, какие дни считаются самыми благоприятными для покраски волос по лунному календарю на июнь 2024 года.





Луна в Тельце . Знак стабильности и благополучия. Он считается самым удачным для окрашивания, стрижек, косметических процедур и экспериментов со стилем. Любые начинания окажутся успешными.

. Знак стабильности и благополучия. Он считается самым удачным для окрашивания, стрижек, косметических процедур и экспериментов со стилем. Любые начинания окажутся успешными. Луна во Льве . Огненная энергетика благоприятно скажется на эмоциональном состоянии. После покраски волос дамы длительное время будут пребывать в хорошем настроении.

. Огненная энергетика благоприятно скажется на эмоциональном состоянии. После покраски волос дамы длительное время будут пребывать в хорошем настроении. Луна в Деве . Самое подходящее время для легкого обновления цвета или незначительных изменений. Они пройдут успешно и не повлияют на состояние волос. А вот сложные и масштабные процедуры лучше перенести на другое время.

. Самое подходящее время для легкого обновления цвета или незначительных изменений. Они пройдут успешно и не повлияют на состояние волос. А вот сложные и масштабные процедуры лучше перенести на другое время. Луна в Стрельце . Лучшее время для экспериментов со стилем. Если в планах давно была кардинальная смена имиджа, включая окрашивание, то стоит провести его в этом знаке. Результат окажется ярким и долговечным.

. Лучшее время для экспериментов со стилем. Если в планах давно была кардинальная смена имиджа, включая окрашивание, то стоит провести его в этом знаке. Результат окажется ярким и долговечным. Луна в Козероге. Знак здоровья и внутреннего баланса. Покраска может улучшить структуру волос, а также оздоравливающе повлияет на весь организм. Эффект распространится даже на психологическое состояние.





Неблагоприятные дни для окрашивания волос в июне 2024 года

При планировании процедур стоит учитывать и неблагоприятные дни. По утверждению астрологов, преобладающая негативная энергетика не лучшим образом сказывается на состоянии прически и может направить процесс окрашивания в совершенно противоположную сторону. Таблица ниже показывает, какие даты считаются неблагоприятными для покраски волос по лунному календарю на июнь 2024 года.





Луна в Овне . Данный знак отвечает за здоровье. Любые перемены в эти дни ослабляют организм, создавая благоприятные условия для инфекций и разнообразных болезней. После процедуры возможны длительные периоды усталости и слабости.

. Данный знак отвечает за здоровье. Любые перемены в эти дни ослабляют организм, создавая благоприятные условия для инфекций и разнообразных болезней. После процедуры возможны длительные периоды усталости и слабости. Луна в Раке . В целом неблагоприятный знак для экспериментов со стилем. И даже небольшое окрашивание не даст желаемого результата. Может пострадать не только цвет, но и состояние волос.

. В целом неблагоприятный знак для экспериментов со стилем. И даже небольшое окрашивание не даст желаемого результата. Может пострадать не только цвет, но и состояние волос. Луна в Водолее . При таком положении земного спутника люди склонны к необдуманным и очень рискованным поступкам. Пришедшие в голову идеи не всегда будут рациональными. Следует тщательно все обдумать и оценить возможные последствия.

. При таком положении земного спутника люди склонны к необдуманным и очень рискованным поступкам. Пришедшие в голову идеи не всегда будут рациональными. Следует тщательно все обдумать и оценить возможные последствия. Луна в Рыбах. Данный знак считается ответственным за интуицию и связь с тайными материями. Покрасив волосы в эти дни, дамы рискуют заблокировать эти потоки. Энергетическая защита может ослабеть, открывая возможности для внешнего негативного воздействия.

Клео.ру напоминает, что полнолуние и новолуние тоже считаются неблагоприятными периодами для окрашивания волос. Крайне нежелательно планировать на эти даты важные дела. Они вряд ли окажутся успешными.





Подведем итог

Планируя покраску волос по лунному календарю на июнь 2024 года, удастся заранее выбрать самое благоприятное время для этой процедуры. Такой подход поможет снизить риски, улучшить состояние прически, получить яркий и стабильный цвет на длительное время.