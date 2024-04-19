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Шугаринг в домашних условиях: пошаговая инструкция для гладкой кожи без боли

Шугаринг в домашних условиях: пошаговая инструкция для гладкой кожи без боли

Узнайте, как самостоятельно провести процедуру шугаринга дома без похода в салон. Подробная инструкция для начинающих и секреты успешного шугаринга в статье.

Гладкая кожа – неотъемлемая часть ухода девушек за собой. В настоящее время в косметологии представлено множество способов, чтобы избавиться от нежелательных волос. Наряду с лазерной, аппаратной, восковой эпиляцией большую популярность среди девушек заслужил шугаринг. Это неудивительно, поскольку данная процедура является самой безопасной, и ее можно выполнить самостоятельно. Если вы интересуетесь, как сделать шугаринг в домашних условиях, изучите эту статью. Клео.ру постарался в ней дать ответы на самые распространенные вопросы.

Что такое шугаринг и как он работает

Шугаринг представляет собой процедуру, с помощью которой избавляются от нежелательных волос на теле, используя для этого карамельную пасту. Ее наносят на нужный участок, после чего вырывают резкими движениями, удаляя таким способом волоски. Такой метод идеально подходит для чувствительной кожи. Выделяют два типа шурагинга:

  • Мануальный – заключается в том, что карамельную пасту удаляют своими руками. Данный способ станет идеальным решением для избавления от коротких или забритых волосков.
  • Бандажный – для его выполнения используют полоски бумаги или ткани. По ним распределяют карамельную массу, после чего средство прикладывается к коже. Такой метод хорошо подойдет, чтобы обработать большую поверхность кожи.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подготовка кожи к процедуре шугаринга

Шугаринг для начинающих подразумевает грамотную подготовку к процедуре. Соблюдение всех правил поможет избежать болезненных ощущений и добиться потрясающего результата – гладкой шелковистой кожи. Клео.ру рекомендует придерживаться следующих моментов при подготовке к шугарингу:

  • Важный нюанс – длина волосков. Она должна составлять около 4-5 мм. Если волоски длиннее, достигают 8 мм или превышают эту длину, высока вероятность, что процедура доставит массу неприятных и болезненных ощущений. При необходимости обязательно состригите волоски до нужного уровня.
  • За сутки до того, как вы соберетесь сделать шугаринг в домашних условиях, займитесь скрабированием кожи. Удалите ороговевшие участки, прибегнув к пиллингу или используя жесткую мочалку.
  • Не находитесь на ярком палящем солнце за несколько дней до проведения процедуры.
  • Перед тем, как приступите к шугагингу, распарьте кожу. Это можно сделать, приняв теплую ванну или горячий душ, но при этом не используя средства личной гигиены.
  • Обезжиривание кожи облегчит проведение процедуры. Это можно сделать, обработав участки спиртосодержащим лосьоном.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Пошаговая инструкция по проведению шугаринга в домашних условиях

Если вы проводите процедуру в первый раз, то наверняка захотите узнать все тонкости ее выполнения и последовательность действий. Поможет разобраться в этом вопросе пошаговая инструкция. Стоит учесть, что процедура противопоказана для людей, страдающих от варикоза, беременным, при ишемической болезни сердца, повышенном артериальном давлении. Также от нее стоит воздержаться, если у вас имеются на коже механические повреждения или сыпь.

Вы уже знаете все требования по поводу подготовки к процедуре. Следующим шагом будет приготовления пасты для удаления волосков. Подберите для себя подходящий рецепт из вариантов, предложенных Клео.ру:

  • Сахарная паста с лимоном. Для ее создания понадобится 10 ст. л. сахара, 4 ст. л. воды, половинка лимона. Выжмите сок из цитрусового (по желанию его можно заменить 2 ч. л. лимонной кислоты). Поместите все компоненты в сотейник и уваривайте по образования карамельного оттенка. Остудите пасту до комнатной температуры и применяйте.
  • Сахарная паста с медом. Возьмите для ее приготовления 4 ст. л. сахара, 2 ст. л. меда и 2 ст. л. лимонного сока. Сначала размешайте мед и сок цитрусового, потом постепенно добавляйте сахар. Отправьте массу в микроволновку на 10 минут. После достаньте, перемешайте и повторите термическую обработку еще 10 минут.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Средство можно хранить на протяжении двух лет, но температура не должна превышать 30 градусов. Емкость, где хранится паста, должна быть плотно закрыта крышкой.

Процедура шугаринга в домашних условиях состоит из следующих шагов:

  • Нанесите пасту на нужный участок кожи против роста волос, размазывая средство лопаткой.
  • Выдерживайте средство 2-3 минуты, чтобы оно успело сцепиться с волосками.
  • Вырвите массу по направлению роста волос резким движением. В зависимости от выбранного вами метода это делается руками или полоской ткани либо бумаги.
  • Смойте остатки пасты, нанесите на кожу антисептическое средство.

После процедуры не смачивайте водой обработанные участки кожи на протяжении 12 часов. Также в первый день воздержитесь от сауны или бани, нахождения на солнце. Проведите скрабирование через двое суток после процедуры. Это поможет избежать образования вросших волосков.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Теперь вы знаете, как сделать шугаринг в домашних условиях. Обязательно изучите все моменты относительно подготовки к процедуре, правил ее проведения, уходу после ее окончания. Учтите противопоказания, если они имеются, не прибегайте к данному методу, чтобы не нанести вред здоровью.

19 апреля 2024, 21:13
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Лаура Джашеева

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