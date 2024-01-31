Модные стрижки на длинные волосы 2024 года: обзор актуальных причесок и советы по их выбору

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Луна в декабре Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Терапевт Драпкина рассказала об опасности жира на животеТерапевт Драпкина рассказала об опасности жира на животе Минтруд озвучил размеры пособий по беременности и уходу за ребенком в 2025 годуМинтруд озвучил размеры пособий по беременности и уходу за ребенком в 2025 году На 54-м году жизни умер актер из "Реальных пацанов" и "Интернов" Павел МаркинНа 54-м году жизни умер актер из "Реальных пацанов" и "Интернов" Павел Маркин Бывший партнер Бузовой по шоу "Дом-2" Меньщиков пожаловался на вонючие матрасыБывший партнер Бузовой по шоу "Дом-2" Меньщиков пожаловался на вонючие матрасы

Лента новостей

Четверг 7 марта

08:055 секретов идеальной яичницы: превратите обычный завтрак в кулинарный шедевр 06:04Поликарпов день 7 марта: традиции и народные приметы 03:08"Красота Лилии": женская притча для мудрых мыслей 00:03Трендовые сочетания цветов в одежде весной 2024 года 20:36Психолог Бартон рассказал, как строить взаимоотношения в семье и воспитывать детей 17:05Экс-судья шоу "МастерШеф" Глинская сообщила, что родила мертвого ребенка 16:21Пугачева ответила Михайлову после его критики в адрес уехавших из РФ артистов 16:03Врачи нашли у бывшей участницы "Дома-2" Захаровой тромб в головном мозге 15:00Сыгравший в "Гарри Поттере" Дамблдора актер Гэмбон лишил наследства мать своих детей 14:38Гороскоп на май 2024 года для женщины Лев 13:05Актриса Ходченкова показала стройную фигуру на фото для поклонников 11:22Юлия Пересильд заявила, что российские мамы неидеальны из-за мироустройства 10:43Гороскоп на май 2024 года для женщины Рак 10:21Волгоградские волонтеры спасают слепого лебедя после инсульта 09:2178-летний Петросян издали следит за трехлетним сыном 06:34Принц Уильям проигнорировал вопрос журналистов о состоянии Кейт Миддлтон 05:07Как очистить сосуды в домашних условиях: пять простых, но действенных методов 03:08Наталья Водянова вышла на подиум в рамках Недели моды в Париже 00:12Лопес раскрыла, что Аффлек хранил их любовные письма в браке с экс-женой 00:02К чему снятся лошади женщине: толкования сновидений в разных сонниках 21:45Гороскоп для женщины Близнецы на май 2024 года 20:50Отец Жанны Фриске возмутился правилами воспитания 11-летнего внука Платона 18:30"Имей совесть": сын впервые рассказал об отношениях со Жванецким 18:01Актер из фильма "Битва за Москву" Валерий Юрченко умер в Крыму 17:27Лариса Долина полностью отказалась от одежды иностранных брендов 16:35Агата Муцениеце показала идиллию с экранным мужем на съемках фильма "Колотун" 15:24Киркоров не смог добиться снижения налога на свою квартиру через суд 13:04Анастасия Волочкова рассказала, что не отмечает праздник 8 марта 12:16Буланова вспомнила, как гадалка предупредила ее о неудачном втором браке 11:19Орбакайте выступит на концерте к 8 марта в Кремле 10:18Папарацци опубликовали первое фото Кейт Миддлтон после операции 10:17Самойлова и Джиган признались, что планируют стать родителями в пятый раз 08:39Стало известно о телефонном разговоре Миддлтон и Маркл после выхода скандальной книги "Финал" 06:33Появление Марии Шараповой на неделе моды в Париже впечатлило Ксению Собчак 03:19Появились фото особняка Тейлор Свифт за 17 миллионов долларов 00:16Прячущийся от журналистов Леонардо Ди Каприо попал на камеры вместе с семьей 20:19DJ Smash стал отцом во второй раз 18:09Приехавшая в Москву Орнелла Мути рассказала об особенной атмосфере в России 17:37Киркоров отказался общаться с журналистами после выступления в Москве 17:26Жмет новая обувь? 5 простых способов растянуть обувь в домашних условиях 17:02Беременную жену Хайдарова госпитализировали на фоне разбирательств в клинике 16:44Mash сообщил о подготовке к заседанию об освобождении Ефремова по УДО 16:06Алла Пугачева обратилась к поклонникам после вечеринки на яхте 15:30Джастин Тимберлейк публично признался в любви жене после скандала с Бритни Спирс 15:10Петросян вышел на связь с поклонниками после операции и пошутил над своей травмой 14:15Какого числа начинается Ураза Байрам в 2024 году: дата праздника, его история и традиции 13:51Что будет, если приседать каждый день: польза и вред упражнений, советы по правильной технике выполнения 12:45Папарацци запечатлели Бена Аффлека и Дженнифер Лопес после приема у психолога 11:43Представитель Кенсингтонского дворца опроверг слухи о коме Кейт Миддлтон 10:55Бузова рассказала о новом романе с мужчиной, которого скрывает
1370
800
true

Модные стрижки на длинные волосы 2024 года: обзор актуальных причесок и советы по их выбору

Модные стрижки на длинные волосы 2024 года: обзор актуальных причесок и советы по их выбору

Хотите обновить свой образ и сделать модную стрижку на длинные волосы? В этой статье мы представим вам 5 актуальных трендов 2024 года, а также фотоидеи для вдохновения.

Образ любой модницы немыслим без красивой эффектной прически. Она выигрышно подчеркнет достоинства внешности и придаст индивидуальности, сделает ее обладательницу женственной. Стилисты предлагают вниманию девушек модные стрижки на длинные волосы 2024 года, представленные актуальными трендами. Клео.ру сделал для вас подборку красивых причесок, способных удовлетворить самый взыскательный вкус.

5 трендовых стрижек на длинные волосы 2024 года

Роскошные длинные локоны – беспроигрышный вариант, чтобы сделать акцент на женственности девушки. Тем не менее стилисты не ограничиваются только такими вариантами причесок, а привносят разнообразие с помощью дерзких, но невероятно красивых стрижек. Вы сможете ознакомиться с самыми популярными модными тенденциями, изучив подборку фото и описания к ним, представленные в нашей статье. Клео.ру представляет вашему вниманию оригинальные и креативные идеи оформления стрижек.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Стрижка «бабочка»

Это универсальный вариант прически, подходящей как для юных модниц, так и для женщин постарше. Стрижка характеризуется более короткими боковыми и задними прядями по сравнению с нижней частью. При этом перепад длины не выглядит слишком резким, а смотрится довольно гармонично. Боковые пряди красиво ложатся по обеим сторонам от лица, приобретая сходство с крыльями бабочки, благодаря чему прическа и получила свое название. Подобные стрижки 2024 года гармонично сочетаются с челкой-шторкой, распадающейся на две боковые части и плавно переходящей в пряди, расположенные ниже челки.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Стрижка «лисий хвост»

Это одно из самых эффектных и стильных решений на длинные волосы. При создании прически особое внимание уделяется выстриганию нижней задней части. Пряди образуют треугольник, удлиняющийся книзу. Такое оформление придает стрижке сходство с образом лисы. Стоит учесть, что прическа будет гармонично смотреться на прямых волосах, имеющих гладкую блестящую структуру. На вьющихся не удастся достичь желаемого эффекта. Эта прическа выглядит привлекательно и когда волосы распущены, и если собраны в высокий хвост.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Стрижка «каскад»

Каскад – это классический вариант красивой стрижки. Прическа остается неизменно актуальной и сохраняет лидирующие позиции на протяжении многих сезонов подряд. Стрижка универсальна. С ее помощью можно как придать недостающий объем, так и проредить слишком густые пряди, чтобы они лучше ложились. Все будет зависеть от особенностей создания прически и цели, которой должен добиться мастер. На тонких волосах воздерживаются от филировки, придающей рваный эффект, на густых – наоборот, обращаются к этому приему. Каскад можно создавать как на прямых, так и на вьющихся волосах. В последнем случае нужно выстригать многослойные уровни ближе к нижней части.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Стрижка «итальянка»

Более дерзкой вариацией каскада является стрижка, известная под названием «итальянка». Ее отличие заключается в том, что пряди начинают укорачивать еще в области макушки, в то время как при выполнении каскада этот уровень начинается ниже. Благодаря такой технике оформления «итальянка» приобретает более дерзкий эффект. Он усиливается с помощью сильной филировки, характерной для этой стрижки. Прическа не подойдет обладательницам тонких волос.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Стрижка «маллет»

Выбор молодых модниц, не боящихся смелых экспериментов, – стрижка «маллет». Ее главное отличие от каскада – наличие коротких прядей в передней и боковых частях. Также довольно короткой делают и макушку. Верхние пряди создают выразительный контраст с нижними, которые делают намеренно удлиненными. В самых смелых исполнениях маллет можно даже сделать с выбритым виском. Рваные пряди, обработанные филировкой – еще одна отличительная черта прически. Прическа вряд ли подойдет для создания строгого лука и похода в офис, зато будет по достоинству оценена модницами, предпочитающими дерзкий брутальный стиль, кожаные косухи, рваные джинсы, обувь на толстой тракторной подошве.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Советы по выбору стрижки

Выбор стрижки для длинных волос является важным шагом для создания желаемого образа. Клео.ру предлагает вам несколько советов, которые помогут сделать правильный выбор:

  • Учитывайте форму лица. Например, если у вас овальное лицо, вам невероятно повезло – большинство причесок подойдут вам и будут смотреться гармонично. Для квадратного или круглого лица может потребоваться стрижка, которая создает определенные контуры. Так, при желании создать многослойность, выстригание верхнего уровня передних боковых прядей стоит начинать в области подбородка. Чтобы быть уверенной в правильном выборе, обратитесь к стилисту за консультацией по поводу стрижки, которая подходит именно вашей форме лица.
  • Учитывайте структуру волос. Если они волнистые или кудрявые, определенные стрижки могут неудачно смотреться из-за объема или формы. Так, верхний слой каскада не стоит выстригать слишком высоко, а лучше сделать его ближе к нижней части.
  • Учитывайте стиль жизни. Если у вас мало времени на укладку волос или вы предпочитаете простые прически, выберите стрижку, которая легко поддается стилизации и не требует много усилий для поддержания формы. Также учитывайте, насколько часто вам нужно будет посещать салон для обновления прически.
  • Смотрите на тренды, но выбирайте то, что вам нравится. Модные тенденции в мире причесок могут быть вдохновляющими, но важно выбирать стрижку, которая соответствует вашему стилю и личным предпочтениям.
  • Обратитесь к профессионалам. Если у вас нет определенного представления о том, какую стрижку вы хотели бы иметь, обратитесь к опытному стилисту или парикмахеру. Они смогут оценить ваш тип волос, форму лица, чтобы помочь вам выбрать идеальную стрижку.
  • Не бойтесь экспериментировать. В конце концов, волосы отрастут, и если выбранная вами стрижка вам не подходит, всегда можно попробовать что-то новое. Это отличная возможность искать свой уникальный стиль.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Модные стрижки на длинные волосы 2024 года представлены в чрезвычайном разнообразии, что не может не радовать представительниц прекрасного пола. Любая девушка имеет уникальную возможность подобрать для себя прическу, которая будет идеально соответствовать ее особенностям внешности, форме лица и предпочитаемому стилю.

31 января 2024, 17:06
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Ирина Федотова

Маникюр гель-лак 2024 года: обзор актуальных новинок, советы по уходу за ногтями

Маникюр гель-лак 2024 года: обзор актуальных новинок, советы по уходу за ногтями
В нашей статье вы найдете главные тренды маникюра гель-лак 2024 года, а также фотоидеи для создания стильного маникюра.

Как питаются балерины: полезные советы для тонкой талии

Как питаются балерины: полезные советы для тонкой талии
Изящность и хрупкость танцовщиц поражает окружающих

Натуральные увлажняющие средства ждут на кухне: семь продуктов для красоты

Натуральные увлажняющие средства ждут на кухне: семь продуктов для красоты
Многие отдают предпочтение домашним уходовым средствам

Как отбелить зубы дома: семь эффективных советов

Как отбелить зубы дома: семь эффективных советов
Белоснежная улыбка располагает окружающих

Какие продукты помогают отрастить волосы: пополните холодильник

Какие продукты помогают отрастить волосы: пополните холодильник
Питание играет очень важную роль в уходе за локонами

Оставаясь в постели: какие упражнения для похудения можно делать лежа под одеялом

Оставаясь в постели: какие упражнения для похудения можно делать лежа под одеялом
Правильное начало дня зарядит позитивным настроем

Выбор читателей

23/01ВтрБари Алибасов женился в седьмой раз 23/01ВтрКейт Миддлтон после операции не имеет возможности видеться с детьми 23/01ВтрКогда свадьба, когда дети? Как реагировать на назойливые вопросы 26/01ПтнТренер по финансам Темченко рассказал, как не тратить деньги на ненужные вещи 26/01ПтнРазводится с женой? Маликов намекнул на разлад в семье 25/01ЧтвИсточник People назвал реабилитацию Кейт Миддлтон уроком для всех