Модные стрижки на длинные волосы 2024 года: обзор актуальных причесок и советы по их выбору

Образ любой модницы немыслим без красивой эффектной прически. Она выигрышно подчеркнет достоинства внешности и придаст индивидуальности, сделает ее обладательницу женственной. Стилисты предлагают вниманию девушек модные стрижки на длинные волосы 2024 года, представленные актуальными трендами. Клео.ру сделал для вас подборку красивых причесок, способных удовлетворить самый взыскательный вкус.

5 трендовых стрижек на длинные волосы 2024 года

Роскошные длинные локоны – беспроигрышный вариант, чтобы сделать акцент на женственности девушки. Тем не менее стилисты не ограничиваются только такими вариантами причесок, а привносят разнообразие с помощью дерзких, но невероятно красивых стрижек. Вы сможете ознакомиться с самыми популярными модными тенденциями, изучив подборку фото и описания к ним, представленные в нашей статье. Клео.ру представляет вашему вниманию оригинальные и креативные идеи оформления стрижек.





Стрижка «бабочка»

Это универсальный вариант прически, подходящей как для юных модниц, так и для женщин постарше. Стрижка характеризуется более короткими боковыми и задними прядями по сравнению с нижней частью. При этом перепад длины не выглядит слишком резким, а смотрится довольно гармонично. Боковые пряди красиво ложатся по обеим сторонам от лица, приобретая сходство с крыльями бабочки, благодаря чему прическа и получила свое название. Подобные стрижки 2024 года гармонично сочетаются с челкой-шторкой, распадающейся на две боковые части и плавно переходящей в пряди, расположенные ниже челки.





Стрижка «лисий хвост»

Это одно из самых эффектных и стильных решений на длинные волосы. При создании прически особое внимание уделяется выстриганию нижней задней части. Пряди образуют треугольник, удлиняющийся книзу. Такое оформление придает стрижке сходство с образом лисы. Стоит учесть, что прическа будет гармонично смотреться на прямых волосах, имеющих гладкую блестящую структуру. На вьющихся не удастся достичь желаемого эффекта. Эта прическа выглядит привлекательно и когда волосы распущены, и если собраны в высокий хвост.





Стрижка «каскад»

Каскад – это классический вариант красивой стрижки. Прическа остается неизменно актуальной и сохраняет лидирующие позиции на протяжении многих сезонов подряд. Стрижка универсальна. С ее помощью можно как придать недостающий объем, так и проредить слишком густые пряди, чтобы они лучше ложились. Все будет зависеть от особенностей создания прически и цели, которой должен добиться мастер. На тонких волосах воздерживаются от филировки, придающей рваный эффект, на густых – наоборот, обращаются к этому приему. Каскад можно создавать как на прямых, так и на вьющихся волосах. В последнем случае нужно выстригать многослойные уровни ближе к нижней части.





Стрижка «итальянка»

Более дерзкой вариацией каскада является стрижка, известная под названием «итальянка». Ее отличие заключается в том, что пряди начинают укорачивать еще в области макушки, в то время как при выполнении каскада этот уровень начинается ниже. Благодаря такой технике оформления «итальянка» приобретает более дерзкий эффект. Он усиливается с помощью сильной филировки, характерной для этой стрижки. Прическа не подойдет обладательницам тонких волос.





Стрижка «маллет»

Выбор молодых модниц, не боящихся смелых экспериментов, – стрижка «маллет». Ее главное отличие от каскада – наличие коротких прядей в передней и боковых частях. Также довольно короткой делают и макушку. Верхние пряди создают выразительный контраст с нижними, которые делают намеренно удлиненными. В самых смелых исполнениях маллет можно даже сделать с выбритым виском. Рваные пряди, обработанные филировкой – еще одна отличительная черта прически. Прическа вряд ли подойдет для создания строгого лука и похода в офис, зато будет по достоинству оценена модницами, предпочитающими дерзкий брутальный стиль, кожаные косухи, рваные джинсы, обувь на толстой тракторной подошве.





Советы по выбору стрижки

Выбор стрижки для длинных волос является важным шагом для создания желаемого образа. Клео.ру предлагает вам несколько советов, которые помогут сделать правильный выбор:

Учитывайте форму лица . Например, если у вас овальное лицо, вам невероятно повезло – большинство причесок подойдут вам и будут смотреться гармонично. Для квадратного или круглого лица может потребоваться стрижка, которая создает определенные контуры. Так, при желании создать многослойность, выстригание верхнего уровня передних боковых прядей стоит начинать в области подбородка. Чтобы быть уверенной в правильном выборе, обратитесь к стилисту за консультацией по поводу стрижки, которая подходит именно вашей форме лица.

. Например, если у вас овальное лицо, вам невероятно повезло – большинство причесок подойдут вам и будут смотреться гармонично. Для квадратного или круглого лица может потребоваться стрижка, которая создает определенные контуры. Так, при желании создать многослойность, выстригание верхнего уровня передних боковых прядей стоит начинать в области подбородка. Чтобы быть уверенной в правильном выборе, обратитесь к стилисту за консультацией по поводу стрижки, которая подходит именно вашей форме лица. Учитывайте структуру волос . Если они волнистые или кудрявые, определенные стрижки могут неудачно смотреться из-за объема или формы. Так, верхний слой каскада не стоит выстригать слишком высоко, а лучше сделать его ближе к нижней части.

. Если они волнистые или кудрявые, определенные стрижки могут неудачно смотреться из-за объема или формы. Так, верхний слой каскада не стоит выстригать слишком высоко, а лучше сделать его ближе к нижней части. Учитывайте стиль жизни . Если у вас мало времени на укладку волос или вы предпочитаете простые прически, выберите стрижку, которая легко поддается стилизации и не требует много усилий для поддержания формы. Также учитывайте, насколько часто вам нужно будет посещать салон для обновления прически.

. Если у вас мало времени на укладку волос или вы предпочитаете простые прически, выберите стрижку, которая легко поддается стилизации и не требует много усилий для поддержания формы. Также учитывайте, насколько часто вам нужно будет посещать салон для обновления прически. Смотрите на тренды, но выбирайте то, что вам нравится . Модные тенденции в мире причесок могут быть вдохновляющими, но важно выбирать стрижку, которая соответствует вашему стилю и личным предпочтениям.

. Модные тенденции в мире причесок могут быть вдохновляющими, но важно выбирать стрижку, которая соответствует вашему стилю и личным предпочтениям. Обратитесь к профессионалам . Если у вас нет определенного представления о том, какую стрижку вы хотели бы иметь, обратитесь к опытному стилисту или парикмахеру. Они смогут оценить ваш тип волос, форму лица, чтобы помочь вам выбрать идеальную стрижку.

. Если у вас нет определенного представления о том, какую стрижку вы хотели бы иметь, обратитесь к опытному стилисту или парикмахеру. Они смогут оценить ваш тип волос, форму лица, чтобы помочь вам выбрать идеальную стрижку. Не бойтесь экспериментировать. В конце концов, волосы отрастут, и если выбранная вами стрижка вам не подходит, всегда можно попробовать что-то новое. Это отличная возможность искать свой уникальный стиль.





Подведем итог

Модные стрижки на длинные волосы 2024 года представлены в чрезвычайном разнообразии, что не может не радовать представительниц прекрасного пола. Любая девушка имеет уникальную возможность подобрать для себя прическу, которая будет идеально соответствовать ее особенностям внешности, форме лица и предпочитаемому стилю.