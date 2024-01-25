Аромат – очень важная составляющая образа. Для того чтобы произвести неизгладимое впечатление на окружающих, подбирайте стойкие, яркие запахи. Сегодня на рынке представлено огромное разнообразие духов, так что каждая сможет подобрать для себя индивидуальный яркий аромат. Женский журнал «Клео.ру» рассказывает, на что обратить внимание при выборе духов и как подобрать идеальный парфюм.



Туалетная и парфюмированная вода



Как выбрать идеальные духи

Аромат



Предназначение



Возраст



Торговые сетки предлагают покупательницам разные варианты. Можно приобрести туалетную воду или парфюмированную. Разница состоит лишь в концентрации составляющих веществ. В духах всегда есть спирт, вода, а также душистые компоненты, такие как эфирное масло и другие добавки.Парфюмированная вода более стойкая, чем туалетная. У нее выше концентрация – от 12 до 20% (у туалетной воды – от 8 до 12%). В связи с этим аромат при нанесении парфюмированной воды звучит ярче и интенсивнее. Надушенная женщина, проходящая по помещению, оставляет после себя стойкий шлейф духов. Кроме того, парфюмированная вода дольше держится на теле. Разумеется, это сказывается и на цене продукта. Парфюмированная вода всегда значительно дороже.Если нет уверенности в том, что аромат вам подходит, можете попробовать приобрести менее затратный вариант в виде туалетной воды и примериться к запаху. Также некоторые люди не любят слишком интенсивные ароматы. Им тоже больше подойдет туалетная вода.Максимальной концентрацией обладают духи (perfume) – от 15 до 40%. Это всегда дорогостоящие продукты, которые редкая девушка использует на постоянной основе. Однако для особо торжественных мероприятий лучше иметь хотя бы один флакончик настоящих духов с самым любимым, беспроигрышным ароматом. Его использование актуально на романтическом свидании, свадьбе, дне рождения или другом событии, когда вы находитесь в самом центре внимания.Для того чтобы подобрать идеальный вариант парфюмированной или туалетной воды, следует ориентироваться на несколько критериев.В первую очередь, определите, какое впечатление хотите создавать у окружающих. Если вы ощущаете себя нежной, романтичной особой, лучше отдавайте предпочтение цветочным нотками. Для активных девушек, которые всегда чем-то заняты и успевают сделать одновременно кучу дел, подойдут свежие ароматы: например, с цитрусовыми оттенками. Женщина-вамп, которая хочет подчеркнуть свою женственность, может остановиться на сладких ароматах, которые повышают сексуальную энергию и обращают на себя внимание представителей сильной половины человечества. Также важно протестировать аромат на коже. Перед покупкой новых духов обязательно нанесите немного продукта на запястье и прогуляйтесь по торговому залу. Очень важно услышать, как средство раскроется на вашей коже.Обычно у модниц есть целая коллекция ароматов. Ненавязчивые, цветочные запахи подходят на каждый день (благоухать слишком ярким и оригинальным ароматом в офисе не стоит, у кого-то он может вызывать неприязнь). Для прогулок с друзьями можно выбрать что-то освежающее и утонченное, например, те же цитрусы. Для романтического свидания подойдут более сладкие ароматы.В любом вопросе важна уместность. Игривые, девчачьи ароматы не всегда хорошо выглядят на взрослой возрастной женщине. В то же время, молодой девушке также не стоит ежедневно наносить стойкие яркие ароматы, это перегружает образ и может выглядеть слишком навязчиво.