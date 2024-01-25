Аромат – очень важная составляющая образа. Для того чтобы произвести неизгладимое впечатление на окружающих, подбирайте стойкие, яркие запахи. Сегодня на рынке представлено огромное разнообразие духов, так что каждая сможет подобрать для себя индивидуальный яркий аромат. Женский журнал «Клео.ру» рассказывает, на что обратить внимание при выборе духов и как подобрать идеальный парфюм.
Туалетная и парфюмированная вода
Торговые сетки предлагают покупательницам разные варианты. Можно приобрести туалетную воду или парфюмированную. Разница состоит лишь в концентрации составляющих веществ. В духах всегда есть спирт, вода, а также душистые компоненты, такие как эфирное масло и другие добавки.
Парфюмированная вода более стойкая, чем туалетная. У нее выше концентрация – от 12 до 20% (у туалетной воды – от 8 до 12%). В связи с этим аромат при нанесении парфюмированной воды звучит ярче и интенсивнее. Надушенная женщина, проходящая по помещению, оставляет после себя стойкий шлейф духов. Кроме того, парфюмированная вода дольше держится на теле. Разумеется, это сказывается и на цене продукта. Парфюмированная вода всегда значительно дороже.
Если нет уверенности в том, что аромат вам подходит, можете попробовать приобрести менее затратный вариант в виде туалетной воды и примериться к запаху. Также некоторые люди не любят слишком интенсивные ароматы. Им тоже больше подойдет туалетная вода.
Максимальной концентрацией обладают духи (perfume) – от 15 до 40%. Это всегда дорогостоящие продукты, которые редкая девушка использует на постоянной основе. Однако для особо торжественных мероприятий лучше иметь хотя бы один флакончик настоящих духов с самым любимым, беспроигрышным ароматом. Его использование актуально на романтическом свидании, свадьбе, дне рождения или другом событии, когда вы находитесь в самом центре внимания.
Как выбрать идеальные духи
Для того чтобы подобрать идеальный вариант парфюмированной или туалетной воды, следует ориентироваться на несколько критериев.