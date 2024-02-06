Модный цвет волос 2024: тренды окрашивания для стильных девушек

Современная мода дает разнообразные возможности для самовыражения. Одной из них является модный цвет волос 2024 года, который гармонично подчеркнет достоинства внешности девушки. Стилисты обращаются к самым разным тенденциям, включающим как однотонное окрашивание, так и создание на волосах интересных бликов и переливов. Благодаря этому девушки смогут максимально проявить свою индивидуальность, сделать акцент на природной красоте или прибегнуть к ярким, креативным решениям.

10 трендов окрашивания волос 2024

Для любой девушки, подбирающей для себя цвет волос, немаловажное значение имеют актуальные тренды, которыми руководствуются стилисты при создании прически. Клео.ру изучил самые модные веяния и рекомендует обратить внимание на следующие тенденции:

Оттенок glossy black, который долгое время предпочитали избегать колористы, вернулся в моду. Его особенность – черный монохром с глянцевым блеском, создающим эффект лакированной кожи. Несмотря на кажущуюся простоту цвета, при его создании мастерам приходится смешивать около пяти разных темных оттенков, чтобы добиться желаемого результата.





Любительницам естественности наверняка придутся по душе русые оттенки. Цвет переживает триумфальное возвращение в современную моду. Если раньше считалось, что он делает образ тусклым и не придает ему яркости, то теперь стилисты выделяют достоинства такого тона. Среди них – возможность сделать акцент на природной красоте девушек, также на этом фоне выигрышно выделяются контрастные акценты в макияже.





Голографическое модное окрашивание – выбор представительниц прекрасного пола, не боящихся смелых экспериментов. Верхний слой отдельных прядок покрывается неоновыми тонами, создающими сияющие переливы. Подобный эффект беспроигрышно смотрится на ледяном блонде.





К числу актуальных трендов относится техника money piece. Она заключается в выделении отдельных прядок у лица, обработанных контрастным оттенком по сравнению с остальной копной волос. Контраст может быть ярко выраженным или отличаться на пару тонов.





Техника twilighting является компромиссом между бебилайтом и балаяжем. При окрашивании мастер выделяет широкие пряди, чередуя их с тонкими. Такой эффект смотрится очень свежо и необычно.





Скрытое модное окрашивание – выбор стильных девушек, которые хотят варьировать образ в зависимости от конкретной ситуации. Нижний слой волос обрабатывают яркими красками и прикрывают верхними прядями природного естественного оттенка. Яркий цвет невидим в состоянии покоя, но может загадочно проявляться при движении. Также его легко продемонстрировать, подняв верхние пряди.





Для брюнеток предлагается провести эксперименты путем разбавления нейтрального темного цвета волос акцентными прядями, представленными в синей или бордовой тональности. Первый вариант бывает с металлизированным блеском, придающим дополнительную яркость, а второй является более нейтральным решением.





Русоволосые девушки смогут позволить себе не только максимально природный оттенок, но и подобрать блонд. В зависимости от особенностей внешности, он будет иметь холодные или золотистые нотки.





Очень выигрышным решением станет осветление основной массы волос, но при этом сохраняется переход к кончикам в природном оттенке. Прическа будет гармонично смотреться даже по мере отрастания.





Любительницам романтики непременно понравятся светлые рафинированные оттенки: нежно-розовый, светлый персик, примеси к блонду голубых или мятных тонов. Девушка будет смотреться неординарно, но при этом очень нежно.





Техники окрашивания

Остается трендовым сложное модное окрашивание, создающее на волосах интересные блики и переливы. После изучения актуальных тенденций Клео.ру рекомендует обратить внимание на следующие решения:

Балаяж – техника, при которой на более темную основную массу волос наносятся более светлые оттенки. Результатом становится эффект солнечного освещения.

Шатуш – более светлый тон наносится от середины отдельных прядей до их кончиков. В результате локоны выглядят, будто выгоревшими на солнце.

Эиртач – отдельные прядки покрываются более светлым цветом по всей длине, что придает эффект проступающего света.

Омбре – постепенный переход от более темных корней к более светлым кончикам. Встречается и противоположный эффект.

Мелирование – равномерное окрашивание отдельных прядок в более светлый цвет. Техника придает прическе дополнительный визуальный объем.

Контуринг – выделение контрастным оттенком отдельных зон прически. Лицо девушки будет выглядеть более выразительно, а пропорции зрительно улучшатся.

Колорирование – окрашивание отдельных прядей в яркие тона – розовый, синий, фиолетовый.





Советы по выбору цвета волос

Выбор цвета волос может зависеть от множества факторов, но определяющим являются особенности внешности. При выборе оттенка и варианта окрашивания Клео.ру рекомендует обратить внимание на такие моменты:

Учитывайте ваш тон кожи. Теплые оттенки кожи хорошо сочетаются с теплыми оттенками волос (золотистыми, медовыми). Обладательницам холодного цветотипа внешности лучше предпочесть прохладные цвета волос (пепельные, платиновые).

Цвет глаз. Например, красноватые и рыжие оттенки волос сделают зеленые глаза более выразительными, а шоколадные подчеркнут глубину карих глаз.

Стиль одежды и образа. Например, если вы предпочитаете классический стиль, то нейтральные и приглушенные оттенки волос будут более подходящими. Девушки, предпочитающие дерзкие неформальные луки, открыты для смелых экспериментов, в том числе и с цветом волос.

Проконсультируйтесь с профессионалом. Если у вас есть сомнения или вы не уверены, какой цвет выбрать, обратитесь за помощью к профессиональному стилисту или парикмахеру. Они смогут проконсультировать вас и предложить наиболее подходящие варианты с учетом ваших индивидуальных особенностей внешности.





Подведем итог

Модный цвет волос 2024 года представлен разнообразными тенденциями, что не может не радовать представительниц прекрасного пола. Любая девушка сможет подобрать для себя вариант по душе, выигрышно подчеркивающий ее красоту и отражающий индивидуальность. Не бойтесь экспериментировать, и вы обязательно найдете для себя идеальное решение.