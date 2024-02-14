Модные женские стрижки-2024 с челкой: актуальные тренды и советы стилистов

Красивая прическа является неотъемлемым атрибутом эффектного женского образа. Стилисты представили вниманию девушек модные женские стрижки 2024 года с челкой, создающиеся с учетом актуальных тенденций. Любая представительница прекрасного пола сможет подобрать для себя подходящий вариант с учетом структуры и длины волос, формы лица. Клео.ру подобрал для вас интересные новинки с фотопримерами.

Модные тренды женских стрижек с челкой 2024

При выборе прически за основу стоит взять модные тенденции 2024 года в мире стрижек, индивидуальную стилистику вашего образа, особенности внешности и структуры волос. Изучив фото стрижек с челкой, которые представляет вашему вниманию Клео.ру, вы сможете составить представление о том, какая прическа нужна именно вам. Итак, предлагаем разобраться в актуальных трендах 2024 года:

Шегги – оригинальная прическа, которая выглядит воздушной и легкой, но при этом придает объем у корней волос. При ее создании мастер проходится по всем кончикам филировкой или градуировкой. Прием применяется, в том числе, и на удлиненной челке, которая может быть ровной или распадающейся на две стороны.





Воплотить женственный образ поможет прическа «каскад» или «бабочка». Ее особенность заключается в многоуровневом выстригании прядей. Верхний слой может начинаться в области челки. Ее делают удлиненной, доходящей до уровня скул.





Стрижки на длинные или средние волосы допускается сделать одинаковой длины, возможно и с абсолютно ровным срезом. Такие прически органично дополнит челка-шторка, распадающаяся на две стороны. Это один из самых актуальных трендов 2024 года.





«Лесенка» – прическа, похожая на каскад, но с многоуровневым выстриганием прядей только в передней части. Такую стрижку можно дополнить ровной челкой, обработанной филировкой.





Маллет – один из актуальных вариантов, которыми представлены модные стрижки с челкой. Такую прическу по достоинству оценили юные модницы и любительницы дерзких неформальных луков. Маллет характеризуется рваными кончиками по всей длине. Такой же прием применяется и при создании ровной челки, доходящей до уровня бровей.





Классическое каре – универсальная стрижка, которую можно дополнять абсолютно любой челкой. Она может быть с четким ровным срезом, косая, шторка, распадающаяся на две стороны, рваная филированная челка.





Асимметричный боб предлагается подчеркнуть косой челкой, спадающей на одну сторону. Этот прием дополнительно подчеркивает асимметрию и делает на ней акцент.





Пикси дополняют ультракороткой челкой, оставляющей лицо практически открытым или напротив, удлиненной челкой, которую при необходимости можно зачесать назад и зафиксировать стайлинговыми средствами.





Гарсон – ультракоторкий вариант стрижки, которую дополняют челкой, оформленной в единой стилистике с прической. По всей длине волос мастер проходится филировочными ножницами.





Советы стилистов по выбору стрижки с челкой

Выбор женских стрижек с челкой может зависеть от многих факторов, таких как форма лица, текстура волос, стиль жизни и личные предпочтения. Клео.ру предлагает взять на вооружение несколько советов, которые помогут вам сделать правильный выбор:

Учитывайте форму лица. Разные типы челок лучше сочетаются с разными формами лица. Например, круглому лицу подойдет удлиненная челка, начинающаяся на уровне скул, косые челки помогут смягчить острые черты лица. Счастливые обладательницы правильного «овала» смогут позволить себе абсолютно любой вариант.

Существует множество различных видов челок, таких как прямые, косые, густые, разреженные. Просмотрите фото стрижек с челкой и выберите стиль, который вам нравится и подходит для вашего типа волос и лица.

Учитывайте свой образ жизни. Если вы активный человек и не хотите тратить много времени на стайлинг волос, выберите челку, которая легко поддается укладке и не требует много усилий и времени.

Экспериментируйте с длиной. Челка может быть короткой или длинной, ее выбирают в зависимости от вашего стиля, типа лица и предпочтений. Вы можете начать с более длинной челки и постепенно укорачивать ее, если захотите изменить свой образ.

Текстура ваших волос также может влиять на выбор стрижки с челкой. Например, на прямых волосах челка может выглядеть абсолютно по-другому, чем на вьющихся.





Подведем итог

Модные женские стрижки с челкой в 2024 году представлены в чрезвычайном разнообразии. Среди предложенных стилистами вариантов вы наверняка найдете тот, который идеально подходит вашему типу лица, структуре волос и индивидуальному стилю. Помните, что правильный выбор удастся сделать, не только основываясь на актуальных тенденциях, но и учитывая особенности своей внешности.