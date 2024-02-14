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Модные женские стрижки-2024 с челкой: актуальные тренды и советы стилистов

Модные женские стрижки-2024 с челкой: актуальные тренды и советы стилистов

В 2024 году нас ждут новые тренды в мире женских стрижек с челкой. В этой статье мы собрали фотоидеи модных стрижек 2024 с челкой, а также советы стилистов, которые помогут выбрать стрижку, подходящую именно вам.

Красивая прическа является неотъемлемым атрибутом эффектного женского образа. Стилисты представили вниманию девушек модные женские стрижки 2024 года с челкой, создающиеся с учетом актуальных тенденций. Любая представительница прекрасного пола сможет подобрать для себя подходящий вариант с учетом структуры и длины волос, формы лица. Клео.ру подобрал для вас интересные новинки с фотопримерами.

Модные тренды женских стрижек с челкой 2024

При выборе прически за основу стоит взять модные тенденции 2024 года в мире стрижек, индивидуальную стилистику вашего образа, особенности внешности и структуры волос. Изучив фото стрижек с челкой, которые представляет вашему вниманию Клео.ру, вы сможете составить представление о том, какая прическа нужна именно вам. Итак, предлагаем разобраться в актуальных трендах 2024 года:

  • Шегги – оригинальная прическа, которая выглядит воздушной и легкой, но при этом придает объем у корней волос. При ее создании мастер проходится по всем кончикам филировкой или градуировкой. Прием применяется, в том числе, и на удлиненной челке, которая может быть ровной или распадающейся на две стороны.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • Воплотить женственный образ поможет прическа «каскад» или «бабочка». Ее особенность заключается в многоуровневом выстригании прядей. Верхний слой может начинаться в области челки. Ее делают удлиненной, доходящей до уровня скул.


  • Стрижки на длинные или средние волосы допускается сделать одинаковой длины, возможно и с абсолютно ровным срезом. Такие прически органично дополнит челка-шторка, распадающаяся на две стороны. Это один из самых актуальных трендов 2024 года.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • «Лесенка» – прическа, похожая на каскад, но с многоуровневым выстриганием прядей только в передней части. Такую стрижку можно дополнить ровной челкой, обработанной филировкой.


  • Маллет – один из актуальных вариантов, которыми представлены модные стрижки с челкой. Такую прическу по достоинству оценили юные модницы и любительницы дерзких неформальных луков. Маллет характеризуется рваными кончиками по всей длине. Такой же прием применяется и при создании ровной челки, доходящей до уровня бровей.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • Классическое каре – универсальная стрижка, которую можно дополнять абсолютно любой челкой. Она может быть с четким ровным срезом, косая, шторка, распадающаяся на две стороны, рваная филированная челка.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • Асимметричный боб предлагается подчеркнуть косой челкой, спадающей на одну сторону. Этот прием дополнительно подчеркивает асимметрию и делает на ней акцент.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • Пикси дополняют ультракороткой челкой, оставляющей лицо практически открытым или напротив, удлиненной челкой, которую при необходимости можно зачесать назад и зафиксировать стайлинговыми средствами.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • Гарсон – ультракоторкий вариант стрижки, которую дополняют челкой, оформленной в единой стилистике с прической. По всей длине волос мастер проходится филировочными ножницами.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Советы стилистов по выбору стрижки с челкой

Выбор женских стрижек с челкой может зависеть от многих факторов, таких как форма лица, текстура волос, стиль жизни и личные предпочтения. Клео.ру предлагает взять на вооружение несколько советов, которые помогут вам сделать правильный выбор:

  • Учитывайте форму лица. Разные типы челок лучше сочетаются с разными формами лица. Например, круглому лицу подойдет удлиненная челка, начинающаяся на уровне скул, косые челки помогут смягчить острые черты лица. Счастливые обладательницы правильного «овала» смогут позволить себе абсолютно любой вариант.
  • Существует множество различных видов челок, таких как прямые, косые, густые, разреженные. Просмотрите фото стрижек с челкой и выберите стиль, который вам нравится и подходит для вашего типа волос и лица.
  • Учитывайте свой образ жизни. Если вы активный человек и не хотите тратить много времени на стайлинг волос, выберите челку, которая легко поддается укладке и не требует много усилий и времени.
  • Экспериментируйте с длиной. Челка может быть короткой или длинной, ее выбирают в зависимости от вашего стиля, типа лица и предпочтений. Вы можете начать с более длинной челки и постепенно укорачивать ее, если захотите изменить свой образ.
  • Текстура ваших волос также может влиять на выбор стрижки с челкой. Например, на прямых волосах челка может выглядеть абсолютно по-другому, чем на вьющихся.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Модные женские стрижки с челкой в 2024 году представлены в чрезвычайном разнообразии. Среди предложенных стилистами вариантов вы наверняка найдете тот, который идеально подходит вашему типу лица, структуре волос и индивидуальному стилю. Помните, что правильный выбор удастся сделать, не только основываясь на актуальных тенденциях, но и учитывая особенности своей внешности.

14 февраля 2024, 17:48
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Ирина Федотова

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