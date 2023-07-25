Марина Вовченко: «Работайте – только так можно добиться задуманного»

Лэш-индустрия набирает обороты. Сегодня искусство наращивания ресниц все чаще становится поводом для масштабных чемпионатов, выставок и конференций. Так, в Латинской Америке в 2022 году проходила конференция для лэшмейкеров, на которой свои авторские техники представляла одна из самых популярных бьюти-специалистов России и мира Марина Вовченко. Марина - многократный чемпион Всероссийских и Международных соревнований, член судейской коллегии в России, Мексике, Великобритании, а также основатель уникальных курсов для лэшмейкеров.

- Марина, вы разработали инновационные техники, которые не только улучшают качество работ, но и помогают мастерам сделать процесс более эффективным. Расскажите, что именно вы представляли на конференциях в Иране и Латинской Америке и какова была реакция участников?

- И в Латинской Америке, и в Иране я представляла технику «Моделирование по трем точкам». Этой техникой я сама пользуюсь уже 4 года, но открыть миру решилась совсем недавно. «Моделирование по трем точкам» - это совершенно новая методика, которая в корне меняет процедуру наращивания ресниц. Ранее существовали десятки сложных схем, которые не учитывали особенности формы глаз, из-за этого клиент получал не тот результат, который ожидал, и уходил с мыслью, что наращивание просто не для него. Но моя техника доказала, что наращивание подходит любым глазам, а сам процесс может быть значительно легче и эффективнее – все строится по трем точкам.

Эту методику на конференциях приняли с восторгом. Дело в том, что в России лэш-индустрия прошла длительный путь и стала значительно более развита, чем в других странах. Поэтому все методики, представленные там, в том числе и «Моделирование по трем точкам», помогли мастерам быстро перерасти устаревшие тенденции и выйти на новый этап. Я обучаю множество студентов, но столько слов благодарности, сколько после этих конференций, я не получала никогда. Очень приятно понимать, что помогла огромному количеству мастеров, которые теперь смогут передавать эти знания дальше.

- Когда вы только начинали учиться, лэш-индустрия в России тоже была плохо развита, и тем не менее у Вас получилось стать высококлассным специалистом. Расскажите, как вы делали первые шаги и кто был вашим наставником?

- Да, когда я только ступила на путь лэшмейкера, такого большого ассортимента курсов, как сегодня, конечно, не было. Изначально я выучилась на мастера ногтевого сервиса и арендовала место в салоне, хозяйка которого занималась как раз наращиванием ресниц. Я долго наблюдала за ней и вскоре поняла, что влюбилась в это дело, попросила обучить меня. Импровизированный курс длился всего несколько часов: мне рассказали про базовые техники моделирования и показали, как крепить ресницу. Конечно, этих знаний было недостаточно, чтобы тут же «взлететь». Но через слезы, мелкие неудачи и кропотливый труд я постепенно набила руку и перешла к уже более профессиональным курсам повышения квалификации. В общей сумме их было около 15.

- В итоге, вы стали не просто мастером, а владельцем салона красоты и основателем курсов для лэшмейкеров. Как вам пришла идея открыть свое дело?

- Наверное, о таких случаях говорят “это судьба”. Мне нужно было освободить арендованное место в салоне красоты. Тогда я решила не мелочиться и снять целое помещение, где, помимо меня, смогут работать и другие мастера. А вот уже необходимость заполнить это место квалифицированными специалистами подтолкнула меня к созданию собственных курсов. Так, «выращивая» нужных мне мастеров, я сама не заметила, как открыла престижный салон красоты и целый учебный центр для лэшмейкеров.

- Вы стали первой, кто не только открыл курсы, но и сделал возможным онлайн-обучение. Это решение было продиктовано условиями локдауна или же были другие причины?

- Не совсем так. Дело в том, что, во-первых, повышение квалификации многим мастерам обходится дорого: нужно ехать в другой город, платить за дорогу и жилье. Во-вторых, стандартно за 2 дня ученикам дают очень много неструктурированной информации. Мастера просто не могут выбрать то, что нужно конкретно им, и тратят силы и время на лишнее. Понимая эту проблему, я создала 11 видеоуроков по очень доступной цене, которые точечно закрывали проблемы мастеров. Таким образом, свои навыки смогли улучшить несколько тысяч бьюти-специалистов. После моего успешного эксперимента стали появляться онлайн-конференции, онлайн мастер-классы у других тренеров. Но до сих пор с технической точки зрения у нас самый продвинутый и удобный процесс.

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- Сегодня вас признают одним из лучших бьюти-специалистов, а методики используют во всем мире. Как удалось заработать себе имя и когда вы почувствовали себя настоящим профессионалом?

- Я по натуре перфекционист. Стремление к качеству и сервису у меня было с самого начала. Большая часть клиентов, которые пришли ко мне в первые годы практики, возвращаются и сегодня сквозь время и увеличение цены аж в 10 раз. Почувствовать себя полноценным профи я смогла после чемпионата «MagicSun» в Сочи, когда собрала все возможные награды и еще дополнительно награды от судей. Думаю, это было всеобщим признанием! После другие мастера стали все чаще обращаться ко мне за советом, пользоваться моими методиками и записываться ко мне на курсы. Для меня это и есть главный показатель успеха.

- Насколько нам известно, «MagicSun» и “The beauty factor” - далеко не единственные чемпионаты, в которых вы побеждали. Сколько их вообще, подобных конкурсов и чемпионатов, и какой бы вы назвали самым значимым для себя лично?

- Сейчас действительно немало. На самом деле, сколько себя помню, в конкурсах бьюти-специалистов всегда получала первые места. Только однажды, на своем самом первом чемпионате, помимо 1 и 2 места, в одной из номинаций мне дали 3, но тогда я была довольна результатом. Думаю, наиболее значимым на сегодняшний день для меня стало соревнование в Майами. На тот момент я уже долгое время была судьей на всероссийских и международных конкурсах, но чемпионат «The beauty factor» вновь пробудил во мне азарт обычного участника. Масштаб был поразителен. В этом мировом чемпионате мне удалось занять второе место, чему я безумно рада!

- К слову о судействе. Вас часто приглашают в судейскую коллегию соревнований в России и за рубежом. Как давно вы этим занимаетесь и что думаете по поводу уровня участников: он растет?

- После того, как я «сорвала куш» на соревнованиях в Сочи, организаторы заинтересовались мной и предложили присоединиться к судейской коллегии. Тогда я как раз задумалась о том, что роль участника уже не для меня, поэтому довольно быстро приняла решение стать членом жюри. Опять же, в странах СНГ уровень бьюти-индустрии выше, чем где-либо, поэтому меня зовут судействовать в разные страны как авторитетного представителя, который вносит вклад в развитие этого направления. Что касается уровня, то он действительно растет год от года, я стала замечать свои авторские техники и приемы в работе конкурсантов. Каждый раз очень этому радуюсь, значит я действительно смогла повлиять на индустрию и привнести в нее что-то новое!

- Марина, какой самый главный совет вы можете дать начинающим лэшмейкерам?

- Не ленитесь! Как известно, лень – двигатель прогресса, но в случае с бьюти-специалистами это далеко не так. Работайте, познавайте, развивайтесь, пробуйте – только так можно добиться задуманного.