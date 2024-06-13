Маникюр с цветами 2024 года: обзор актуальных дизайнов для разных сезонов

Флористические мотивы при создании нейл-арта переходят из сезона в сезон и остаются неизменно актуальными. Маникюр с цветами 2024 года не является исключением и представлен разнообразными тенденциями. Яркие или нежные пастельные рисунки, объемные лепестки, выполненные в технике лепки, – все это прослеживается в дизайнах, предлагаемых нам стилистами. Клео.ру предлагает вместе разобраться с трендами этого года и предлагает их обзор в этой статье.

Тренды маникюра с цветами в 2024 году

При создании флористического орнамента стилисты черпают вдохновение из разных эпох, стремясь придать маникюру максимальной индивидуальности и расширить выбор дизайнов. Особой популярностью в этом году пользуются следующие идеи маникюра с цветами:

Акцентирование рисунками нескольких пальцев френча. В качестве основы берется нежный нюд или прозрачный лак. Цветы и область «улыбки» оформляются в пастельной тональности, придающей нейл-арту особой утонченности и романтичности.





Еще одна вариация нежного дизайна – розовые цветочки, сочетающиеся с извилистыми абстрактными линиями, прорисованными разными пастельными оттенками.





Любительницы сдержанности, лаконичности и элегантности оценят дизайн ногтей с цветами, выполненными в черно-белой тональности. Такой нейл-арт органично впишется в любые луки: повседневные, деловые и даже вечерние.





Цветочный взрыв на ногтях удастся воплотить путем нанесения на ногтевые пластины миниатюрных рисунков, словно находящих друг на друга. Такой дизайнерский прием удобно реализовывать с помощью техники стемпинга.





Нежные флористические мотивы подойдут для оформления френча или лунного нейл-арта, если изобразить из в области «улыбки» или лунки, ближе к основанию ногтя.





При желании придать образу роскошные черты стоит обратить внимание на маникюр, декорированный стразами. Камни берутся в разноцветных оттенках и складываются в изображения цветов.





Точечный нейл-арт является отражением стиля ретро. Черные точки используются для схематического изображения ромашек. Такой узор разрешается совместить с ярким френчем.





Еще один вариант роскошного оформления – маникюр, в котором стразы применяются для обозначения центральной части цветка. Вокруг камушков прорисовываются лепестки светлыми нейтральными или яркими насыщенными лаками.





Цветочные мотивы для разных сезонов

Модные ногти 2024 года, украшенные флористическими орнаментами, актуальны в любой сезон. Однако все же следует подбирать дизайн с учетом времени года, чтобы нейл-арт смотрелся максимально органично. Клео.ру предлагает взять на вооружение следующие решения:

Лето – жаркая пора, ассоциирующаяся с обилием цветов. Мотивы можно подбирать в зависимости от индивидуальных предпочтений. Это могут быть изображения мелких ромашек, словно рассыпанных по всей ногтевой пластине, или крупных рисунков в виде ярких желтых подсолнухов. Последний можно украсить прорисовкой черных семечек, придающих дизайну максимальной реалистичности. Разрешается совмещение флористического нейл-арта с другой актуальной тенденцией – желейным декором. Он заключается в изображении прозрачных объемных капель, словно стекающих по лепесткам подсолнуха.





Осенью будут органично смотреться на ногтях изображения сухоцветов. Такой цветочный маникюр характеризуется особой изысканностью и утонченностью.





Для зимы будет трендовым маникюр, декорированный блестками. Миниатюрные цветы, изображенные тонкими линиями, станут достойной альтернативой привычным снежинкам или морозным узорам. Для выкладывания флористических рисунков можно использовать как блестки, так и камуфубуки в виде кружков, треугольников, ромбиков. Их размещают по окружности, изображая лепестки, а середину можно обозначить стразой.





Весна – период, когда хочется привнести в образ яркие краски. В этот сезон можно воплотить на ногтях настоящее цветочное ассорти. На разные пальцы наносятся изображения синих васильков, оранжевой календулы, белоснежных ромашек и другие разновидности цветов.





Розы – универсальное решение для любого сезона. Такие цветы изображают в миниатюрном варианте и наносят на нюдовый либо прозрачный фон. Другой вариант – крупные лепестки, применяемые для акцентирования одного пальца, которым придается объемность с помощью техники лепки. Также подобное оформление подойдет для изображения на ногтевых пластинах лепестков белоснежной орхидеи.





Подведем итог

Маникюр с цветами 2024 года – стильный тренд, который актуален в любой сезон. Разнообразие вариантом дизайнов удовлетворит любой, даже самый взыскательный вкус. Любая модница сможет подобрать нейл-арт, максимально отражающий ее индивидуальность, оформленный в сдержанных светлых или ярких насыщенных, даже неоновых тонах.