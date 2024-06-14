Ногтям необходим регулярный уход, и особенно – в летний период. Сухая и жаркая погода негативно сказываются на общем состоянии рук. Визит к мастеру или в маникюрный салон может исправить ситуацию. Чтобы добиться желаемого результата, не нанеся вред своему здоровью, следует тщательно выбирать время для таких процедур. Астрологи рекомендуют выбирать благоприятные дни для маникюра в августе 2024 года, а для их определения использовать лунный календарь.
Маникюр по фазам Луны в августе 2024
Влияние Луны на человека было замечено еще в древности. Лунные календари использовались во многих сферах деятельности. Считалось, что энергетика ночного светила может провоцировать в организме особые процессы, помогать в различных делах и защищать от негатива, если выбирать самые удачные дни. И даже в современном мире лунным календарям нашлось место, а научные наработки сделали этот инструмент еще точнее и полезнее.
По утверждениям астрологов, в различные фазы Луны в организме меняется скорость внутренних процессов. На каждом этапе воздействие на человека будет отличаться, и его можно использовать как себе во благо, так и во вред. Для того чтобы выбрать оптимальное время для ухода за ногтями, следует разобраться, как изменится в энергетика в разных фазах Луны. В августе 2024 года они будут следующими:
- Убывающая (1-3, 20-31 августа). В этот период площадь отражения света уменьшается, сопровождаясь уменьшением энергетического воздействия на человека. Скорость внутренних процессов замедляется, влияя и на ногти: они растут медленнее. Однако их состояние улучшается: ногти приобретают здоровый вид, меньше поддаются физическим повреждениям. Удачное время для короткого маникюра, чтобы дольше сохранить его форму.
- Растущая (5-18 августа). Размер лунного диска увеличивается, что приводит и к росту энергии. Под влиянием Луны в организме ускоряются внутренние процессы. В отношении ногтей тоже происходят изменения: они быстрее отрастают, но при этом становятся тоньше, легче ломаются. Дамам, которые предпочитают длинный маникюр, стоит запланировать процедуру на эти дни. Важно помнить об уходе за ногтями и проводить лечение при первой необходимости.
- Новолуние (4 августа). В этот день энергетическое влияние будет минимальным, и это негативно скажется на общем состоянии организма. Не рекомендуется подвергать ногти дополнительному стрессу – получить желаемый результат вряд ли удастся, а вот нанести сильный вред окажется намного проще.
- Полнолуние (19 августа). Этот день считается неоднозначным и спорным. Высокий энергетический потенциал благоприятно скажется на состоянии ногтей и повысит вероятность получить желаемый результат. Важно соблюдать осторожность, особенно при использовании косметических средств. Возможны аллергические реакции.
Благоприятные дни для маникюра в августе 2024
Маникюр – это эффективный и доступный способ подчеркнуть свою индивидуальность и стиль. Но для того, чтобы процедура прошла успешно, а результат был таким, как и задумано, следует выбирать для этого только самое подходящее время. Одним из самых доступных способов определить благоприятные дни для маникюра в августе 2024 года является лунный календарь. Звездные подсказки помогут добиться желаемого.
Наиболее удачными днями для того, чтобы посетить мастера и сделать сложный, но интересный маникюр, станут 3, 5, 6, 8 и 15 августа. Можно воплотить даже самые смелые идеи, и они увенчаются успехом. Эксперименты с ногтями помогут найти свой стиль и выгодно выделиться среди окружающих.
Для простых процедур, оздоровления и укрепления подходящими датами являются 7, 9, 16, 17, 18, 23, 24, 26, 30 и 31 целебная энергетика положительно скажется на состоянии ногтей. Средства для ухода будут более эффективными. А вот от сложных работ и экспериментов стоит отказаться. Они могут дать совершенно не тот результат, на который рассчитывают дамы.
Неблагоприятными днями для маникюра и проведения соответствующих работ в домашних условиях будут 2, 4, 11, 20, 22, 27, 28 и 29 августа. Маникюр не даст того результата, на который делается расчет. К тому же, вероятность навредить ногтям будет высокой.
Планируя визит к мастеру, следует обращать внимание не только на благоприятные дни, но и оттенки будущего маникюра. Астрологи утверждают, что цветовое сочетание тоже влияет на внутреннюю энергетику и общее состояние. Наиболее удачными выборами цветов в августе 2024 года будут:
- Лавандовый. Оттенок принесет в жизнь немного спокойствия и гармонии. В качестве основы для маникюра он будет поднимать настроение, поможет найти эмоциональную стабильность.
- Изумрудный. Цвет природы и прохлады, которой так не хватает в жарком августе. Он символизирует богатство, материальный успех и процветание. Люди, выбирающие его для маникюра, будут более удачливыми с деньгами, а также чаще проявляют уверенность и решительность в делах, если это необходимо.
- Розовое золото. Оттенок символизирует нежность и может усилить романтические чувства. Если отношения с партнером начинают остывать, такой выбор поможет вернуть прежние ощущения.
- Пастельно-голубой. Легкий и спокойный цвет наделит дам точно таким же настроением. Если хочется немного отдохнуть от рутины и постоянства в жизни, стоит выбрать такой оттенок для базы маникюра. Крайне рекомендован для женщин, рожденных под знаками воздушной стихии.
- Бордовый. Цвет крепко связан со здоровьем, энергией и страстью. Остановившись на этом варианте, женщины смогут немного укрепить свое самочувствие. В делах дамы будут более активными и решительными, работая на результат и добиваясь поставленных целей.
Когда лучше делать маникюр по лунному календарю в августе 2024
При планировании маникюра на август 2024 года, следует выбирать наиболее благоприятные дни по лунному календарю. Таблица ниже показывает, на что нужно обращать внимание и каких последствий для ногтей стоит ожидать.
|
Дни месяца
|
Знаки зодиака
|
Фаза Луны
|
Предупреждения астрологов
|
1
|
Рак
|
Убывающая
|
Не рекомендуется обрезка ногтей и интенсивный уход. Они могут нарушить структуру.
|
2
|
3
|
4
|
Лев
|
Новолуние
|
Самый неблагоприятный день для маникюра.
|
5
|
Растущая
|
Лучшее время для ванночек и ухода за ногтями средствами на водной основе.
|
6
|
Дева
|
Под влиянием этого знака будет проще избавляться от дефектов на коже рук, корректировать маникюр и менять форму ногтя.
|
7
|
8
|
9
|
Весы
|
Луна находится в нейтральной позиции. Не лучшее время для экспериментов.
|
10
|
11
|
Скорпион
|
Не рекомендуется в этот день долго держать руки в воде.
|
12
|
13
|
14
|
Стрелец
|
Не занимайтесь экспериментами. Стабильность в стиле будет самым лучшим решением в эти дни.
|
15
|
16
|
Козерог
|
Самый удачный знак зодиака для маникюра и процедур по уходу. Любые работы окажутся успешными.
|
17
|
18
|
Водолей
|
Лечебная энергетика Водолея поможет укрепить структуру ногтей.
|
19
|
Полнолуние
|
Соблюдайте осторожность при использовании новых средств для ухода за ногтями и кожей рук.
|
20
|
Рыбы
|
Убывающая
|
Избегайте обрезного маникюра. Такие процедуры могут лишить сил, нарушить энергетический баланс.
|
21
|
22
|
Овен
|
Если задумали сходить на маникюр в эти дни, делайте это быстро и спонтанно.
|
23
|
24
|
Телец
|
Предпочтительными в эти дни будут легких уход и скромный маникюр.
|
25
|
26
|
Близнецы
|
Любые действия негативно повлияют на состояние ногтей. Дайте свои рукам пару дней отдыха.
|
27
|
28
|
Рак
|
Не рекомендуется обрезка ногтей и интенсивный уход. Они могут нарушить структуру.
|
29
|
30
|
31
|
Лев
|
Лучшее время для ванночек и ухода за ногтями средствами на водной основе.
Подведем итог
Планируя маникюр на август 2024 года, стоит обратить свое внимание на лунный календарь. Это эффективный инструмент поможет провести процедуру в полном соответствии с природными циклами.