Маникюр на Хэллоуин: самые красивые идеи

Маникюр на Хэллоуин – это не обязательно длинные ведьминские накладные ногти. Это может быть аккуратный дизайн в тыквенном, белом, черном, бордовом и даже бежевом оттенке. Например, смотрите, как интересно и небанально смотрится нюд в сочетании с нарисованными паучками!

Еще одна идея по мотивам Самайна – необычный французский маникюр со звездным небом и змеями.

А вот – нежный вариант для романтичных девушек, по которому сразу и не скажешь, для какого праздника сделан. Сочетаются ли звезды, цветы и привидения? Почему бы и нет.

Симпатично выглядит дымчатый дизайн, сделанный при помощи губки и тонкой кисточки, в тыквенно-бежевой гамме.

Еще несколько вариантов с нюдом, тыквами и черными кошками, которые подходят для ногтей любой формы и длины:

Жутковато-кровожадный дизайн, словно вы случайно записались к мастеру, который не умеет обрезать кутикулу.





Несколько трудоемких идей для тех, кто любит рисовать на ногтях целые картины и не боится провести в маникюрном кабинете больше двух часов.





Пауки и паутина – классика маникюра на 31 октября. Рисуются просто, выглядят стильно, красиво сочетаются с осенней палитрой оттенков – бордовым, синим, серым.

Маникюр с мумиями может быть нежным, практически невестинским.





Позитивный нейл-дизайн в ярко-оранжевом цвете с изображением тыквенных мордочек: делается просто, выглядит ярко, притягивает внимание.

Ну и, конечно же, классика хэллоуиновского маникюра – острые ногти-стилеты. Носить такие неудобно, зато хорошо чесать кошке за ушком.



