Маникюр на Хэллоуин: самые красивые идеи

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Сладость или гадость? Нюд с паучками или стилет с черными кошками? Предлагаем развлечься в хмурую октябрьскую пору и заранее выбрать дизайн по мотивам самого ужасного и таинственного праздника в году.

Маникюр на Хэллоуин – это не обязательно длинные ведьминские накладные ногти. Это может быть аккуратный дизайн в тыквенном, белом, черном, бордовом и даже бежевом оттенке. Например, смотрите, как интересно и небанально смотрится нюд в сочетании с нарисованными паучками!

Фото: соцсети / @gels.byffi

Еще одна идея по мотивам Самайна – необычный французский маникюр со звездным небом и змеями. 

Фото: соцсети / @astraea_nails

А вот – нежный вариант для романтичных девушек, по которому сразу и не скажешь, для какого праздника сделан. Сочетаются ли звезды, цветы и привидения? Почему бы и нет.

Фото: соцсети / @simlynail

Симпатично выглядит дымчатый дизайн, сделанный при помощи губки и тонкой кисточки, в тыквенно-бежевой гамме. 

Фото: соцсети / @thenaillologist

Еще несколько вариантов с нюдом, тыквами и черными кошками, которые подходят для ногтей любой формы и длины: 

Фото: соцсети / @polishedbyblair

Фото: соцсети / @nailswithavibe

Жутковато-кровожадный дизайн, словно вы случайно записались к мастеру, который не умеет обрезать кутикулу.

Фото: соцсети / @samrosenails

Несколько трудоемких идей для тех, кто любит рисовать на ногтях целые картины и не боится провести в маникюрном кабинете больше двух часов.

Фото: соцсети / @mnartistry_yxe

Фото: соцсети / @basecoatstories

Пауки и паутина – классика маникюра на 31 октября. Рисуются просто, выглядят стильно, красиво сочетаются с осенней палитрой оттенков – бордовым, синим, серым.

Фото: соцсети / @thenaillologist

Фото: соцсети / @finewinenails

Маникюр с мумиями может быть нежным, практически невестинским.

Фото: соцсети / @thenaillologist

Позитивный нейл-дизайн в ярко-оранжевом цвете с изображением тыквенных мордочек: делается просто, выглядит ярко, притягивает внимание.

Фото: соцсети / @thenaillologist

Ну и, конечно же, классика хэллоуиновского маникюра – острые ногти-стилеты. Носить такие неудобно, зато хорошо чесать кошке за ушком.

Фото: соцсети / @june.naildesigns

Мария Орешкина

Редактор

 

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