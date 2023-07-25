Лунный календарь на декабрь 2022 года — универсальное пособие, составленное астрономами и астрологами для тех, кто убежден во влиянии земного спутника на все процессы, происходящие на планете. Вот уже несколько десятилетий такие календари, ориентированные на лунный цикл, составляются для самых разных надобностей. По ним определяют удачные дни аграрии, бизнесмены и финансисты, будущие новобрачные и родители, люди, которые следят за внешним обликом.

Лунный календарь стрижек на декабрь 2022 года

Такой календарь довольно востребован, поскольку прическа — одна из главных составляющих ухоженного облика, показатель общественного статуса, атрибут, демонстрирующий положительные черты характера, придающий внешности привлекательность. Лунный календарь на декабрь 2022 года особенно важен, поскольку наступает авральное время подведения итогов, окончания краткосрочных проектов, составления отчетов по итогам прошедшего года. И в этой предпраздничной суматохе надо выкроить время для таких обязательных процедур, как уход за внешностью.

Лунный календарь стрижек на декабрь, составленный астрологами, учитывает важные моменты, нередко вступающие в противоречие друг с другом. Лунные фазы имеют важное значение для роста волос или его замедления, интенсивности и долговременности окрашивания, эффективности проведения уходовых процедур. Каждая из них по-своему влияет на формирование ухоженной прически.

Благоприятные дни декабря, указанные в лунном календаре на конец текущего года, могут приносить дополнительные преимущества посетителю салона красоты:

улучшение здоровья организма и волос;

поправку в неблагополучных финансовых делах;

усиленное внимание противоположного пола;

продвижение по карьерной лестнице;

изменение кармы.

Положение луны в определенном зодиакальном созвездии — еще один важный фактор. Некоторые знаки зодиака негативно влияют на результат работы мастера, но есть и такие, которые усиливают его действия. Удачными в этом плане считаются Козерог, Телец, Дева, Лев.

Осмотрительный выбор дня недели имеет немаловажное значение для получения хорошего результата. Пятница — нейтральный день, а в воскресенье не следует посещать парикмахерскую, это неблагоприятное время, особенно для людей верующих.

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С. Шапошников, астролог: «Условно считается, что на выбор благоприятного дня влияют только три фактора — фаза луны, сектор зодиакального круга и день недели. Еще один важный критерий выбора — лунные сутки: есть дни, которые в народе называют сатанинскими, а есть изначально хорошие для любого начинания».

Выбрать благоприятные дни для намеченного можно, ориентируясь на свои надобности — замедление или ускорение роста волос, изменение имиджа, и только в новолуние заниматься внешностью не рекомендуется. Таблица фаз луны в декабре:

Полнолуние Новолуние Растущая Убывающая 8 23 1-7 24-31 9-22

Календарь лунных дней на декабрь 2022, составленный астрологами, — результат применения накопленных знаний обо всех особенностях, способных повлиять на полученные итоги. Если получить консультацию астролога (пусть даже бесплатную, в интернете) можно избежать и противоречий с датой рождения, планетой-покровителем конкретного человека.

Лунный календарь на декабрь 2022 года — благоприятные дни для стрижки

В декабре есть три важных дня — 5, 6 и 24 декабря. Два из них — под покровительством Тельца, третий под Козерогом — знаками, имеющими несомненно положительное влияние на работу мастера-стилиста и ее результат.

В лунном календаре стрижек на декабрь 2022 года можно найти и другие даты для планирования визита в парикмахерскую:

13.12, вторник — луна под покровительством Льва, в убывающей фазе, стрижка в привычной форме продержится долго и будет удачной.

15.12, в четверг, ночное светило под влиянием Девы, и это тоже удачный день, чтобы постричься.

16.12, пятница — луна в Весах, но остальные обстоятельства складываются благоприятно.

21.12, среда — луна в Стрельце, но по остальным параметрам астрологи оценили день как благоприятствующий всестороннему уходу за волосами.

5, 6, 13, 15, 16, 21 и 24 декабря можно смело заниматься уходовыми процедурами: некоторые даты совпадают со временем, рекомендованным астрологами для покраски волос, нанесения питательных масок. Самый хороший день для этого — 31 декабря, на растущей луне под покровительством Тельца. Однако не у всех, кто принимает гостей к новогоднему столу, будет такая возможность, нужно постараться записаться заранее.

Благоприятные дни в декабре 2022 года для покраски волос

В числе рекомендованных астрологами дней для изменения и обновления цвета — 5, 7, 12, 14, 16, 24, 31 число, условно хорошими названы 2, 3, 4, 6, 15, 17, 19, 20, 28, 30. Некоторые из них совпадают в лунном календаре на декабрь 2022 года с удачными для подстригания, обновления формы и кардинального изменения имиджа.

Удачные дни для окрашивания:

5.12, понедельник — растущая луна под покровительством Тельца — один из трех самых благоприятных дней месяца.

6.12, вторник — несмотря на луну в Близнецах, можно расценивать как время, когда можно удачно постричься и покраситься.

15.12, в четверг, земной спутник находится в созвездии Девы, покраска и стрижка порадуют, будут удачными.

16.12, пятница, — тоже хороший день почти по всем показателям, цвет получится долговечный, но не очень яркий.

24.12, суббота — традиционно день с положительной энергетикой, окрашивание даст ожидаемые позитивные изменения внешности.

31.12, суббота — луна в росте, самый хороший день декабря для посещения парикмахерской с любыми целями.

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Ориентируясь на данные от астрологов, можно подобрать оптимальное время, чтобы обеспечить себе привлекательность и симпатию окружающих, здоровье волос и организма, перемены в жизни к лучшему. Если же это невозможно в силу занятости, можно задействовать нейтральные дни — 13, 22 и 26 декабря.

Лунный календарь на декабрь — неблагоприятные дни

Для преображения внешности с хорошим результатом не стоит планировать уходовые мероприятия на любое воскресенье, 9 число (пятницу), 21 (среду), 23 (тоже пятница, обычно нейтральная), 27 и 29 (вторник и четверг). Из них самые нежелательные по многочисленным причинам — 1, 9, 11, 18 и 23 декабря. В эти дни отрицательный результат от комбинации астрологических и эзотерических факторов наиболее вероятен.

Итоги

Практика составления лунного календаря для разных сфер жизнедеятельности человека полезна для определения благоприятного периода и в уходе за внешностью. Спутник Земли, один из самых крупных сателлитов планет Солнечной системы, в разных фазах оказывает разное влияние, в том числе и на волосы.

Созвездия зодиакального круга тоже определяют вероятность положительного и отрицательного результата. Дни недели имеют не менее важное значение: кроме нейтральной пятницы и запрещенного воскресенья, они дают дополнительные преимущества.