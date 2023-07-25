«ТЕЛЕГРАФ» откроет квартал с локальными брендами в «Zеленопарке»

Теперь не нужно думать, куда идти за одеждой. В «Zеленопарке» 1 октября откроется новый универмаг «ТЕЛЕГРАФ». Он займет более 3 тыс. кв. метров и станет одним из самых масштабных проектов с российскими дизайнерами. Локальные бренды из Москвы, Петербурга и регионов обещают много интересных новинок, которые закроют любой запрос на стиль.

Более 70 российских брендов будут представлены в едином торговом пространстве. Посетители смогут подобрать себе образы на разные случаи жизни - от деловой встречи до романтической прогулки по Москве», — рассказал один из создателей проекта «ТЕЛЕГРАФ» Николай Константинов.

Товары в новом универмаге будут в разной ценовой категории - средний чек составит около 8 тысяч рублей. Коллекции будут обновляться еженедельно.

«Концепция проекта — создание среды для развития локальных брендов на высоком уровне. Новый универмаг выполнен в виде квартала с широкими улицами, деревьями и современным искусством на стенах. Высокие стеклянные потолки подарят пространству естественный солнечный свет», — сказал Константинов.

В корнерах универмага можно будет найти качественный ассортимент модной одежды, которую стало трудно купить в последнее время. Например, коллекция street wear от Scandalis и кожаная обувь от ростовского бренда Lellonello. Также будут представлены коллекции для ценителей индивидуальности. Таких в универмаге будет немало.

«Мы предусмотрели собственный вход и парковку для удобства посетителей, которые будут целенаправленно приезжать в «Телеграф». Внутри мы создали единое пространство с просторными примерочными и общей кассовой зоной», — сказал директор департамента лизинга девелоперский компании DG-19 Максим Аринич.

По его словам, «Zеленопарк» сделал большой шаг для продвижения российских дизайнеров.

«В новых реалиях поддержка локальных брендов очень важна. «Zеленопарк» вложил серьезные инвестиции в данный проект. В «ТЕЛЕГРАФЕ” действуют доступные условия аренды для начинающих дизайнеров. Здесь есть свои продавцы, единые примерочные и кассовые зоны. Это уникальные условия для развивающихся брендов», — рассказал Аринич.

Он отметил, что «ТЕЛЕГРАФ» для посетителей — это возможность подчеркнуть свою индивидуальность и купить качественную одежду.

«Покупатели стали более осознаны, масс-маркет уходит на второй план. Все чаще люди хотят иметь в своем гардеробе дизайнерские вещи, которые сделаны в России», — сказал Аринич.

Ранее универмаг «ТЕЛЕГРАФ» открылся в Ростове-на- Дону и в ТЦ «Сокольники» в Москве. В конце лета при поддержке правительства Москвы магазин открылся в торговом центре «Афимолл Сити».

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ТЦ «Зеленопарк» — это региональный торгово-развлекательный центр Зеленограда площадью более 140 тысяч квадратных метров, расположен в 18км от МКАД.

Универмаг «ТЕЛЕГРАФ» — дизайнерское пространство, где представлены более 80 актуальных российских и зарубежных дизайнерских брендов одежды, обуви и аксессуаров. В их числе: Chaika, IMOCEAN, URBANTIGER, Long River, Darsi.studio, Levitacia, Scandalis и другие.