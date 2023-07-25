Лунный календарь на февраль 2023 можно использовать для определения периодов, когда ночное светило растет, достигает полноты, уменьшается и обновляется. Как и в любом другом месяце, в феврале есть дни хорошие, нейтральные и нежелательные для любых начинаний. Астрономы и астрологи составляют отдельные пособия для занятий бизнесом, планирования беременности и свадеб, заботы о здоровье и ухода за волосами, садоводства и огородничества на основе движения и фаз луны.

Лунный календарь стрижек на февраль в 2023 году

Лунный календарь стрижек на февраль 2023 года учитывает несколько обстоятельств, из которых формируется положительная или отрицательная энергетика каждого дня месяца: порядковый номер лунных суток, день недели, фазу луны и ее расположение в том или ином секторе зодиакального круга.

Люди всегда придавали огромное значение волосам, считали их источником силы человека, верили в возможность изменить биоэнергетику в положительную или негативную сторону, подстригая их, окрашивая, умащивая уходовыми средствами. Они заметили влияние луны на все процессы, происходящие на земной поверхности и под ней, в результате многовековых наблюдений за происходящим во время каждой фазы.

В лунном календаре на февраль 2023 года первоочередное внимание уделяется именно фазам земного спутника, одного из самых крупных сателлитов планет Солнечной системы. Его габариты и относительно небольшая удаленность, по мнению исследователей, становятся причиной не только приливов и отливов, но и изменений в биоэнергетике каждого человека, его внешности и волосах.

Известно, что:

Рост луны означает возможность вместе со стрижкой получить быстрое отрастание волос и смывание окрашивания.

Убывающая фаза — укрепление волос и корней, предотвращение выпадения, медленное отрастание, экономия на посещении салона, краска с не очень ярким результатом, зато окрашивание прочное.

В новолуние влияние минимально, но люди и растения ослаблены, испытывают недомогание, стрижку лучше вовсе не планировать.

Полная луна — источник сильных эмоций, психологических стрессов, но отправиться к мастеру можно, если в намерениях кардинальное обновление имиджа, желание свернуть с надоевшего жизненного пути, выбрать новый.

Заглянув в лунный календарь на февраль, можно найти указание на продолжительность и конкретные даты каждого периода. В таблице ниже приведены даты смены лунных фаз:

Новолуние Полнолуние Растущая Убывающая 20 5 1-4 21-28 6-19

Р. Ухалов, потомственный астролог: «Многие считают, что выбрать благоприятные дни для стрижки по лунному календарю на февраль или март текущего года — самое простое. Они уверены, что достаточно выбрать день, окрашенный зеленым цветом, и можно отправляться в салон красоты. Астролог, помечая день как позитивный, учитывает множество составляющих, но и этого может быть недостаточно — значение имеют год и месяц рождения и даже день недели».

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Лунный календарь на февраль 2023 года — благоприятные дни для стрижки

Приводим даты, наделенные в конкретном месяце положительной энергетикой для любого начинания, в том числе и для приведения в порядок прически. Это 1, 4 и 25 февраля, когда луна в Близнецах, Тельце или Раке с переходом в созвездие Льва. Два из них выпадают на субботу, третий — на среду, это прекрасные дни недели для ответственного мероприятия. Остальные благоприятные дни для стрижки или выбора новой формы:

5 февраля, воскресенье — несмотря на Луну в Овне, стрижка позволит избавиться от последствий стресса, приведет к оздоровлению организма;

6.02, понедельник— отличное время обновить прическу, привлечь долголетие и здоровье;

1.02, пятница — 11-й лунный день, возможность усилить остроту ума и интуицию;

12.02 воскресенье — луна в Раке поможет украсить внешний вид;

18.02, суббота — продление жизни, ночное светило под покровительством Девы;

23.02, четверг — стрижка в День защитника Отечества добавит привлекательности и внимания со стороны противоположного пола;

28.02, вторник, — рекомендовано посещение мастера для получения привлекательности в глазах друзей, близких и посторонних людей.

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Внимательное изучение лунного календаря на февраль 2023 года позволит обнаружить, что некоторые хорошие дни для стрижки совпадают с датами, рекомендованными для окрашивания, уходовых процедур и завивки. Это позволит сэкономить время, отправившись в салон красоты не дважды, а всего один раз.

Благоприятные дни в феврале 2023 года для покраски волос

В рекомендациях астрологов указывается, что оптимальные даты для окрашивания — 1, 5, 7, 17, 24, 26 февраля. Из них 1, 5, 4 и 25 — идеальный вариант для стрижки и для покраски:

1.02 числа, в среду, можно успешно покрасить волосы оттеночным бальзамом;

4.02, суббота — день, особенно удачный для осветления;

5.02, хоть это и воскресенье, результат порадует;

7.02, вторник, разрешено применение любого оттенка колористической гаммы;

17.02, пятница — время краситься в цвет, который приносит уверенность в собственной неотразимости;

24.02, пятница — успешное продвижение по служебной лестнице принесут натуральные красители темных оттенков;

26.02, воскресенье — время гармонизировать психоэмоциональное состояние, радикально изменив тон окрашивания.

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Лунный календарь на февраль — неблагоприятные дни

Этот месяц самый короткий в году, но дней с негативной энергетикой в нем целых четыре — 15, 20, 25 и 11 числа.

Лунный календарь стрижек на февраль оставляет возможность выбрать для этого любой день с нейтральной энергетикой. Правда, без дополнительных полезных эффектов, но и без неприятных последствий, вреда здоровью, отношениям с окружающими, неудачных результатов в изменении имиджа.

Итоги

Лунный календарь, составленный астрологами с помощью имеющихся знаний, наблюдений астрономов, проводимых через современные технологичные приборы — прекрасное средство для выбора подходящего времени, чтобы заняться прической. Рекомендованные дни определяются стечением нескольких обстоятельств — дня недели, зодиакального созвездия, фазы луны.

Не стоит выбирать для этого неблагоприятные дни, время солнечного и лунного затмения, новолуние. У каждого человека могут быть дополнительные факторы, делающие тот или иной день благоприятным или неудачным для похода в салон.