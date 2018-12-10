Лунный календарь стрижек на февраль 2019 года

Дата Фаза Луны Знак зодиака Какие процедуры можно проводить, а от каких придется отказаться

01.02 Убывающая Козерог Посетить салон красоты в первый февральский день? Почему бы и нет. Стрижка, сделанная сегодня, принесет оглушительный успех. Если нужно закрасить седину, то время для этого отлично подходит. Краска продержится долго, и будет радовать свою обладательницу насыщенным цветом. Химическая завивка также не навредит прядям. Она сделает образ более кокетливым и привлекательным. В целом это хороший день для экспериментов. Можно смело менять имидж, делать ультракороткую стрижку или выбирать смелые оттенки. Любые перевоплощения принесут радость, помогут выделиться в толпе.

02.02 Убывающая Козерог Ножницы придется отложить в сторону. Время не подходит для изменения длины волос. Если на самом деле хочется перемен, необходимо вооружиться кистью и краской. Окрашивание пройдет на ура. Кроме того, удастся наладить отношения с окружающими людьми. Приветствуются даже самые смелые решения и необычные варианты.

03.02 Убывающая Козерог Лунный календарь на февраль 2019 года называет этот день благоприятным для стрижек. Можно смело доставать ножницы и воплощать любые идеи в жизнь. Образ станет боле игривым и соблазнительным. Восторженные взгляды противоположного пола не заставят себя ждать. Что касается окрашивания, то этот момент является неподходящим для смены цвета волос. Не нужно экспериментировать, это может вызвать негодование Козерога. Как результат, работа мастера не понравится, краска быстро смоется, а локоны сильно пострадают.

04.02 Убывающая Водолей Нейтральный день. Посещать мастера по прическам или нет женщина сможет решить самостоятельно. Если хочется перемен, то астрологи не запрещают записываться к парикмахеру. Особое внимание следует уделить укладке. Озорная прическа является наиболее предпочтительной. Почему бы не сделать зигзагообразный пробор, пышную челку или начес. Такие перемены вызовут восторг у окружающих людей, комплименты гарантированы.

05.02 Новолуние Водолей Лунный календарь на февраль 2019 года рекомендует отказаться от стрижек. Оракул называет этот день не самым благоприятным. Ведь сегодня ожидается Новолуние. Любые манипуляции негативно скажутся на состоянии прядей. Они станут ломкими и ослабленными. Чему стоит уделить внимание, так это оздоровительным процедурам. Маски на основе меда, кисломолочных продуктов, оливкового масла будут очень полезны. Легкое тонирование делать не запрещено. Оно поможет слегка обновить цвет, и придаст образу некоторый шарм.

06.02 Растущая Рыбы Подходящее время для перевоплощений – это утро. К этому моменту необходимо решить, какой результат хочется получить. Советы мастера, рекомендации подруг, интересные идеи из интернета помогут сделать выбор. Этот день подходит для смелых решений и кардинальных перемен. Имеется шанс создать идеальный образ, и почувствовать себя настоящей королевой. Почему бы не воспользоваться предоставленной возможностью, и не обновить имидж. В вечернее время стоит провести оздоровительные процедуры. Можно сделать маску из пива и расчесать волосы деревянным гребнем. Такие манипуляции окажутся очень полезными и эффективными.

07.02 Растущая Рыбы Согласно лунному календарю на февраль 2019 года, от стрижки придется отказаться. Результат скорее всего разочарует, вызовет недовольство. Что не запрещено делать, так это проводить окрашивание. Обновленный цвет прядей поможет обратить на себя внимание влиятельных людей. Уже в скором времени поступят заманчивые предложения, отказаться от которых будет невозможно. Кроме того, мужчины заметят перемены, и не смогут пройти мимо. Интересные встречи и свидания не заставят себя ждать. Не стоит отказываться от предложений. Имеется вероятность встретить свою вторую половинку.

08.02 Растущая Рыбы После 10.00 можно отправляться в парикмахерский зал. Стрижка, сделанная в этот день, поможет получить желаемое. Окрашивать волосы разрешено только натуральными красителями. Из причесок предпочтение следует отдавать воздушным вариантам.

09.02 Растущая Овен Овен приветствует любые эксперименты. Но в этот день он может быть не в духе. Не стоит злить знак зодиака, и стричь волосы. Результат вряд ли порадует. Чтобы сделать образ более ярким, можно провести тонирование. Кудри необходимо заменить на мягкие локоны.

10.02 Растущая Овен Лунный календарь стрижек называет этот день неоднозначным. С одной стороны, перемены пойдут на пользу. Интуиция обострится, успех в делах гарантирован. С другой стороны, пряди сильно пострадают. Поэтому требуется провести комплекс оздоровительных процедур. Маски с морской солью, желтком и медом принесут огромную пользу. Окрашивание натуральными оттенками пройдет удачно. Образ станет более соблазнительным. Мужчины не смогут пройти мимо, обязательно скажут комплименты. Аккуратные завитки точно понравятся Овну. Именно такой прическе следует отдать предпочтение.

11.02 Растущая Телец Если удастся забежать в парикмахерскую до 10.30, то позволительно проводить любые процедуры. Стрижка поможет привлечь к себе внимание противоположного пола и добиться успеха на работе. Уже к обеду благосклонность звезд снизится. От окрашивания желательно отказаться. Краска быстро смоется, пряди приобретут неопрятный внешний вид. Продумывая укладку, следует остановить выбор на завитках. Они сделают образ притягательным, придадут ему некоторую изюминку.

12.02 Растущая Телец Астрологи рекомендуют в этот день посетить мастера по прическам. Стрижка оздоровит пряди, поможет укрепить иммунитет. Окрашивание также пройдет успешно, седина станет незаметна. Результат будет радовать довольно долго. Оздоровительные процедуры помогут защитить волосы от негативного воздействия окружающей среды. Локоны станут здоровыми и привлекательными.

13.02 Растущая Телец Чтобы узнать, подходит ли день для экспериментов, стоит заглянуть в таблицу. Специалисты рекомендуют остаться дома, уделить внимание любимому хобби. Не стоит стричься, краситься. Хорошего результата получить не удастся. Перед сном необходимо расчесать пряди деревянным гребнем. Это будет своеобразный массаж головы, который окажет положительное воздействие на корни волос.

14.02 Растущая Близнецы Окрашивание, химическая завивка, оздоровительные процедуры приветствуются. От чего придется отказаться, так это от стрижки. Не стоит утяжелять прическу украшениями. Строгие линии и унылые цвета также не смогут украсить образ.

15.02 Растущая Близнецы Любые манипуляции пройдут на ура. С особой осторожностью необходимо отнестись к изменению длины прядей. Стрижка сделает волосы непослушными, вьющимися. Без лака получить привлекательную укладку не получится. Если нет срочной необходимости менять имидж, лучше всего перенести запись к мастеру на другое время.

16.02 Растущая Рак Не самый благоприятный день для перевоплощений. Волосы не пострадают, но будут выглядеть неопрятно. Прическа быстро потеряет форму, отдельные волоски будут торчать во все стороны. Окрашивание делать разрешено. Для этого стоит выбирать яркие и сочные оттенки. В результате жизнь заиграет новыми красками, наполнится позитивом и положительными эмоциями. Интересные знакомства гарантированы. Уже в скором времени поступят заманчивые предложения.

17.02 Растущая Рак В парикмахерскую следует отправляться тем дамам, которые желают перемен. Новая стрижка способна изменить жизнь до неузнаваемости. Интересные встречи, знакомства, свидания не заставят себя ждать. Тем модницам, которые не готовы к таким переменам, можно слегка подровнять кончики. От экспериментов придется отказаться, результат может оказаться неожиданным.

18.02 Растущая Лев Для перемен подходит только первая половина дня. После 15.00 не стоит проводить никаких процедур с локонами. Стрижка навредит волосам, к тому же и эмоциональное состояние станет угнетенным. Окрашивание также проводить нежелательно. Краска быстро смоется, а результат в целом разочарует. Простая укладка позволит провести день в спокойной обстановке, и защитить пряди от негативного воздействия Льва.

19.02 Полнолуние Лев Полнолуние влияет на локоны непредсказуемо. Лунный календарь стрижек на февраль 2019 года рекомендует в это время побыть в спокойной обстановке, и заняться домашними делами. Это не самые благоприятные дни для изменений внешности. Девушкам с ослабленными волосами необходимо соблюдать осторожность. Лучше всего собрать их в хвост или спрятать под головным убором.

20.02 Убывающая Дева Женственная Дева одним махом снимает запреты на все процедуры. Стрижка замедлит рост волос, но при этом сохранить форму прически на долгое время. Окрашивание сделает образ более соблазнительным. Легкие локоны придадут облику романтические нотки и необычный шарм. Любые эксперименты приветствуются. Они будут удачными, и помогут повысить самооценку.

21.02 Убывающая Дева Менять длину прядей нежелательно. Если хочется перемен, можно провести окрашивание. Солнечные и светлые тона являются наиболее предпочтительными. Пшеничный, рыжий, золотой цвет вне конкуренции. Ламинирование, массаж, полировка также пройдут успешно. Сделают пряди более привлекательными и здоровыми. Но выбирать мастера по прическам необходимо внимательно. Волосы стоит доверять только проверенным людям.

22.02 Убывающая Весы Лунный календарь на февраль 2019 года рекомендует воздержаться от окрашивания волос. Эти дни являются не самыми благоприятными для смены имиджа. Ставку стоит делать на оттеночные шампуни и щипцы для завивки. Обновления придадут образу романтичные нотки. Особое внимание следует обратить на прическу. Легкие локоны – самый лучший вариант. Косы и тугие хвосты для этого дня не подходят.

23.02 Убывающая Весы Продолжается неудачное время для перемен. Пряди пушатся, укладка не держится, а цвет быстро смывается. Этот день лучше всего провести в спокойной обстановке. Можно заняться любимым хобби или сделать что-нибудь полезное в доме. Что касается укладки, Весы предпочитают воздушные прически без лака и заколок.

24.02 Убывающая Скорпион Во время правления Скорпиона не стоит экспериментировать с внешностью. Любые перемены могут оказаться неудачными. Это касается стрижки, окрашивания, химической завивки. Пряди сильно пострадают, приобретут неопрятный внешний вид.

25.02 Убывающая Скорпион Если интересует вопрос, можно ли сегодня стричь волосы, то астрологи готовы дать на него ответ. Стрижка сделает локоны более сильными и здоровыми. Особое внимание стоит обратить на оздоровительные процедуры. Пряди в этот день способны впитывать питательные вещества. Целебные маски с натуральными компонентами будут особенно полезны.

26.02 Убывающая Стрелец От серьезных перемен придется отказаться. Можно поэкспериментировать с укладкой. Поэтому необходимо вооружиться расческой, щипцами и лаком. Любые идеи удастся воплотить в жизнь, образ станет более притягательным.

27.02 Убывающая Стрелец Результат от посещения салона красоты может оказаться непредсказуемым. Астрологи рекомендуют остаться дома и провести комплекс оздоровительных процедур. Маски на основе кофе, лимонного сока, трав будут очень эффективны. Они помогут укрепить корни волос, сделают пряди более здоровыми.