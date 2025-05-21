Лучшие макияжи с Каннского кинофестиваля: как повторить?

Леди в красном

Неизменный символ яркой классики, красная помада, появлялась во многих звездных макияжах Каннского кинофестиваля 2025.

В одном из выходов Ирина Шейк сочетала нейтральный макияж глаз (просто ресницы, накрашенные тушью, с добавлением прорисовки межресничных интервалов) с сатиновой красной помадой и модной влажной укладкой.

Амбассадор Dior Дженнифер Лоуренс красилась продуктами этого бренда: визажисты выбрали для нее классический образ с пучком, с акцентом на яркие губы и нейтральным макияжем глаз.

Как повторить: для того, чтобы создать такой образ, выровняйте кожу тональным средством с эффектом сияния, тщательно растушуйте его по шее в направлении декольте. Добавьте хайлайтер на ключицы, спинку носа, область над скулами. Используйте коралловые румяна. Для макияжа глаз нанесите бежевые мерцающие тени, прорисуйте межресничное пространство верхнего века, создайте аккуратную стрелочку карандашом-кайалом и немного растушуйте ее. Удлиняющая тушь, нанесенная в два этапа, и яркая помада подходящего вам красного оттенка завершат образ.





Для образа Скарлетт Йоханссон стилист также выбрал собранные в пучок волосы и красную помаду, оставив нейтральным макияж глаз. Однако, в отличие от мейка Дженнифер Лоуренс, здесь использовалась другая техника нанесения румян и помады.





Как повторить: выровняв тон лица матирующим тональным флюидом, сделайте естественный контуринг кремовым скульптором, а затем нанесите жидкие румяна чуть выше яблочек щек, а также на подбровную косточку. Для макияжа глаз выбирайте бежево-персиковые тени и подводку черным карандашом, не выходящую за линию ресниц, нанесите объемную тушь. Для губ используйте матовую красную помаду: добавьте ее по центру и пальцем либо кистью аккуратно растушуйте ее к периферии для создания эффекта легкой небрежности.

Соленая карамель

Бежевые и коричневые оттенки губ не теряют своей актуальности: именно их выбрали многие звезды для выхода на красную дорожку в Каннах.





Роузи Хантингтон-Уайтли убрала волосы в гладкий пучок, накрасила губы матовой помадой в необычном коричнево-тауповом оттенке и сделала акцент на более яркий макияж глаз.





Как повторить: вместо румян используйте бронзер, нанесите его на скулы, зону висков и линию нижней челюсти. Брови зачешите вверх, используя оттеночную тушь для бровей или фиксирующий гель. Для макияжа глаз сделайте смоки в коричнево-серых оттенках, и не забудьте про объемную тушь. Губы обведите карандашом карамельного цвета, затем нанесите поверх матовую помаду в тон.

Глядя в глаза

Одним из самых популярных образов для Каннского кинофестиваля стал макияж с аккуратными черными стрелками и губами в нейтрально-бежевом цвете. Такой выбор не удивителен: это идеальный макияж для торжественных случаев и вечерних мероприятий, способный украсить любую девушку. Джессика Альба, Анджелина Джоли и другие актрисы выбрали черные стрелки.





Как повторить: макияж со стрелками привлекает внимание к коже, поэтому не забудьте про выравнивающий тон и точечный корректор для устранения локальных дефектов. В зависимости от разреза глаз, нарисуйте стрелки: Джессика Альба выбрала подводку ярким черным лайнером по верхнему веку и кайалом по слизистой нижнего века. А Анджелина Джоли сделала стрелки в карандашной технике, растушевав кончик стрелки по направлению к вискам, и не увлекалась подводкой нижнего века, выделив лишь внешний край глаз. На губы и в том, и в другом макияже нанесена кремовая бальзамная помада в нюдовом оттенке.



