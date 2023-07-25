Легенды BEAUTY: лучшие мастера получили награды

27 ноября 2022 в Москве состоялось вручение премии «TOP 50 Persons&Brands PMU» (GLOBAL BEAUTY LEGENDS). Она проводится с 2014 года и охватывает различные направления бьюти-индустрии, собирая лучших профессионалов-эстетистов из России и других стран. Мастера приехали из Израиля, Финляндии, Беларуси, Латвии, Польши и даже Исландии.

Организатором премии выступила DORE Group — официальное сообщество проектов индустрии красоты и бизнеса в России. DORE проводит конкурсы, среди которых The Lines — мультипроект, включающий онлайн бьюти-конгресс, премиальные онлайн-чемпионаты по перманентному макияжу, косметологии, наращиванию ресниц, парикмахерскому искусству, ногтевому сервису и др. направлениям, GLOBAL BEAUTY LEGENDS — уникальная премия и онлайн-чемпионат в бьюти-индустрии, а также демократический онлайн-чемпионат Melagrana. Генеральным директором и главным представителем центра является Сергей Тузов, организатор многих престижных конкурсов и премий в области красоты и бизнеса, таких как Dore Beauty Awards, Melagrana Awards, Aurora Awards & VivoCelebrity Awards, Vivo Awards и Global Beauty Legends.

Так, в престижном рейтинге оказались лучшие мастера перманентного макияжа, Lash-мастера, Nail-мастера, косметологи, визажисты и стилисты, парикмахеры, мастера депиляции, пластические хирурги и массажисты.

В этом году в команду жюри вошли только лучшие профессионалы индустрии красоты, такие как: Елена Земите (Великобритания), судья конкурсов Aurora, Global Beauty Legends, а также победитель номинации "Микроблейдинг" на Melagrana 2021 и победитель конкурсов Aurora и Global 2021; Полина Сафронова (США), судья и победитель Dore Awards 2022; Алена Кайдаш (Россия), судья и победитель Dore Awards 2022, а также занявший первое место в номинации "Перманентный макияж губ «Акварель» и второе место в номинации "Перманентный макияж бровей".

Жюри оценивает заявки кандидатов по каждой номинации и сравнивает их профессиональные достижения. Они выбирают и голосуют только за тех специалистов, которые достигли выдающихся результатов в своей профессии и внесли значительный вклад в развитие отрасли. Номинант, набравший наибольшее количество голосов, становится победителем в соответствующей номинации.

По словам организаторов, число заявок на участие в конкурсе в этом году исчислялось тысячами, однако по итогу в каждой из номинаций осталось не более 50 человек, а это всё ещё серьёзная конкуренция. При составлении списка участников, организаторы проанализировали портфолио каждого претендента и его достижения. Учитывался опыт работы в нише; наличие весомого вклада в виде собственной авторской методики, обучающего курса или выпуска книги; наличие собственного бизнеса или студии (для мастеров), выступления на профессиональных конференциях и форумах.

Одними из самых ожидаемых и привлекающих внимание номинаций в этом году стали награды в области перманентного макияжа. Так, Алина Колосок, один из лучших мастеров Москвы, получила награду за лучшую авторскую технику — "Гармония цвета и формы бровей", лучшим топ-мастером PMU стала мастер из Краснодара Ирина Шипула. Лучший тренером PMU была названа Евгения Худиева, чей базовый курс обучения ПМ по праву считается одним из лучших, поскольку содержит огромный блок практических занятий. Также были определены победители в номинациях «За вклад в развитие рынка ПМ», «Лучшая студия», «Лучший спикер PMU» и других.

Премия GLOBAL BEAUTY LEGENDS “Top 50 Persons&Brands PMU” стала значимым событием в индустрии красоты и здоровья. Она позволила выделить лучших представителей отрасли и признать их заслуги и достижения. Победители премии — это не только опытные профессионалы и успешные мастера, но и творческие личности, меняющие индустрию красоты своим инновационным подходом и необычными идеями. И, главное — своим примером они показывают, что профессии в бьюти-сфере не теряют своей актуальности, становясь все более престижными, а профессиональный уровень мастеров и качество их услуг растет год от года.

Фото: © Валуа Виталий / Фотобанк Лори

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