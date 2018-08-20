Как красить брови карандашом: инструкция

Идеальные брови – мечта каждой представительницы прекрасного пола. Правильно подобранный изгиб в сочетании с цветом и размером бровной дуги делают выгодный акцент на глаза. Современные методы окрашивания хной или краской не всегда дают нужный результат.

Бьюти-индустрия предлагает множество косметических продуктов таких как тени, подводки, краски, но карандаш для бровей остается самым простым, доступным, проверенным десятилетиями «жителем женской косметички».

Как красить брови карандашом знают все девушки с юных лет, но простая пошаговая инструкция с фото сэкономит время, силы и порадует результатом.

Определяем форму брови

Прежде чем приступить прорисовыванию карандашом, необходимо определиться с изгибом, шириной, длинной бровной дуги. Форма лица, нос, толщина губ, высота скул должны гармонировать с бровями.

Линии бровной дуги делят на несколько типов:

дугообразные;

прямые;

изломанные;

угловые.

Соотношение формы лица и бровей

Каждое лицо имеет индивидуальные особенности строения, в соответствии с которыми следует рисовать линии бровных дуг:

Прямоугольной форме лица – будет органична прямая линия с четкими контурами. Ромбовидное лицо дополнит легкий изгиб. Квадратная форма требует четкости, прямая бровь, расширенная вначале и остро-зауженная в конце. Треугольному лицу необходим мягкий изгиб с отсутствием острых углов. Круглолицым девушкам идеально подойдет дугообразная форма. Овальному лицу подходит прямая линия с легким изломом.

Для определения индивидуальной формы потребуется кисть или карандаш.

Можно проводить воображаемые прямые линии, обозначая только точки в качестве ориентиров:

Ведем прямую вертикально от ноздри, через внутренний угол глаза и переносицу. Отмечаем первую точку, соответствующую началу брови. От кончика носа ведем вторую линию через зрачок до середины бровки. Получаем вторую точку, соответствующую изгибу. Линия от носа до наружного угла глаза определяет край хвоста бровной дуги. Мысленно соединяем полученные ориентиры.

Выбираем карандаш

Для макияжа бровей стоит использовать специальный карандаш средней твердости. Современная индустрия красоты предоставляет широкий выбор удобных новинок для макияжа бровей. Различают несколько видов:

деревянный, требующий постоянной заточки;

пластиковый карандаш-стик с выкручивающимся грифелем;

карандаш с заполняющей пудрой, идеально подходящий для густых бровей.

Выбор оттенка

Оттенок карандаша подбирается в соответствии с цветотипом внешности. При неправильном сочетании, брови будут смотреться «отдельно от лица», потому что:

«Теплым» блондинкам гармонируют коричневые, бежевые цвета средней интенсивности. Для девушек, предпочитающих нордический блонд и перламутровые, холодные оттенки лучше выбрать серый цвет. Брюнеткам следует отдать предпочтение коричневой цветовой гамме. Черноволосым красавицам придаст четкости неизменный черный или темно-серый цвет. Златовласым дамам подойдут насыщенные коричневые и серые тона.

Не стоит забывать о том, что есть индивидуальные особенности внешности, вкусовые предпочтения, модные тенденции, влияющие на выбор цвета для обрамления зеркала души.

Готовимся к макияжу

Процесс рисования бровок следует выполнять при хорошем освещении, лучше всего при дневном свете.

Под рукой должен находиться набор из необходимых инструментов:

щетка для бровей;

карандаш нужного цвета;

карандаш на тон светлее основного оттенка;

бледно-розовый или бежевый карандаши;

пинцет для удаления лишних волосков.

Для получения четких ровных штрихов, карандаш следует хранить в морозильной камере, подточить непосредственно перед нанесением макияжа. На внутреннюю поверхность запястья нанести 2-3 легких штриха и проверить как ложится карандаш на кожу.

пошаговая инструкция

Как красить правильно брови пошаговая инструкция:

Расчесываем брови пушистой щеточкой. По нижнему краю ведем линию от начала до кончика с равномерным нажатием на карандаш. По верхней дуге проводим линию, отступив полсантиметра от широкой части бровной дуги. В направлении роста волосков наносим штрихи. Хвост бровки выводим карандашом на тон светлее основного цвета. Пинцетом удаляем волоски, располагающиеся за границами бровок. Бежевым или бледно-розовым карандашом проводим под нижней линией роста бровей и растушевываем. Закрепляем макияж бровей воском.

После завершения процесса стоит оценить результат и приступить к макияжу лица.

Уход за бровями

Выращивание, недостающих волосков на бровках - процесс довольно длительный, от 14 дней до нескольких месяцев.

Стоит запастись терпением и отложить декоративную косметику подальше и выложить средства по уходу.

Большинство косметических продуктов, делающих брови и ресницы густыми, содержат растительные масла:

репейное;

касторовое;

миндальное;

кокосовое.

Лечебное воздействие натуральных масел объясняется наличием в составе органических кислот, которые питают фолликулы и восстанавливают структуру волосков. Укрепляющие бальзамы продаются в аптеках без рецепта и просты в использовании.

Инструкция по применению лечебных масел

Лекарственное средство наносится на щеточку и массажными движениям распределяется по бровной дуге. Длительность процедуры от 20 минут до нескольких часов. Непосредственно перед сном следует удалить остатки косметического средства для предотвращения отека.

Когда отрастет нужное количество волосков, только тогда стоит начинать пользоваться косметикой для бровок. Подробное описание как красить брови карандашом и пошаговая инструкция с фото буду понятны и начинающим визажистам и тем, кто имеет опыт использования декоративной косметики.