 
 
 

Клео.ру
 
 

Как быстро набрать вес худой девушке: советы специалистов

0 0

Многие худые женщины мечтают о том, чтобы быстро и эффективно набрать вес в домашних условиях. Это возможно, если разобраться в деталях и понять, как и что нужно делать.

Основные правила и советы специалистов

В самом начале необходимо составить подробный план действий и придерживаться всех рекомендаций. Они могут показаться сложными, но к такому способу жизни быстро привыкаешь.

Профессионалы настоятельно рекомендуют сделать следующее:

  1. Изменить рацион. Начать употреблять больше белка и высококалорийных продуктов. При этом, чтобы не навредить здоровью, стоит избегать вредной пищи.
  2. Заняться спортом. Именно физическая нагрузка помогает распределить энергию и нарастить мышечную массу.
  3. Серьезнее относиться к отдыху. Без хорошего сна достичь желаемого результата не получится. К тому же наше тело также должно отдыхать от тренировок, поэтому вполне достаточно заниматься «серьезным» спортом 2-3 раза в неделю по 45 минут.
  4. Мотивировать себя каждый день. Набрать вес худой женщине в домашних условиях за один день уж точно не получиться (хотя есть несколько способов, как добиться этого намного быстрее и эффективнее других людей), поэтому очень важно поддерживать в себе это желание.

Домашние тренировки

Если нет возможности регулярно посещать спортзал, можно и дома уделить несколько минут своему телу.

любом случае необходимо начинать с двадцатиминутной разминки, которая поможет усилить кровообращение к мышцам, снизить риск растяжения и травм.

Вот что входит в первый этап физической нагрузки:

  • бег на месте;
  • круговые движения руками;
  • медленные наклоны шеей (назад и вперед);
  • прыжки со скакалкой (хватит 3 минуты, чтобы разогреть весь организм);
  • приседания с ровной спиной и руками за головой (2 подхода по 20 повторений).

Основная часть программы должна состоять из следующих упражнений:

  • А вы мечтаете набрать лишний вес?

  1. Приседания с ровной спиной и руками за головой. Делаем 4 подхода по 15 повторений. В промежутках отдыхаем не более двух минут, чтобы результат был заметен уже через несколько недель.
  2. Приседания с прыжками. Стопы ставим на ширине плеч, медленно вдыхаем воздух, приседаем максимально низко. На выдохе выпрыгиваем вверх. Делаем 3 подхода по 8 повторений.
  3. Отжимания с упором на колени. Обязательно используем коврик, чтобы защитить колени от травм. Упражнение помогает не только увеличить общую массу тела, но и укрепить мышцы рук.
  4. Римская становая тяга (с гантелями). Для этого упражнения ставим ноги на ширине плеч, держа утяжелители в руках на уровне бедер. Затем медленно опускаем гантели, наклоняя корпус вперед. Начинаем аккуратно подниматься, когда спина «отказывается» опускаться ниже. Делаем 4 подхода по 8 раз.
  5. Лодочка. Еще один вариант того, как набрать вес худой женщине в домашних условиях быстро и эффективно, лечь на живот, вытянув руки вперед. Одновременно поднимаем руки и ноги максимально высоко, после чего задерживаемся в таком положении на 10 секунд. Делаем 4 подхода по 12 повторений.

В конце занятия также разминаем мышцы и принимаем контрастный душ, чтобы на следующий день не было крепатуры.

Правила питания

К сожалению, даже при наборе веса не рекомендуется, есть жирную и вредную пищу, которая является прямой дорогой к целлюлиту и растяжкам.

Поэтому профессиональные диетологи рекомендуют придерживаться следующих принципов:

  1. Кушать необходимо маленькими порциями, но не меньше 5 раз в день. При этом переедание в вечернее время только повлияет на ухудшение общего состояния здоровья.
  2. Завтрак должен быть плотным и сытным. Стоит приучить себя с самого утра заваривать кашу, в которой содержится много питательных веществ. Первое блюдо можно дополнить ломтиком хлеба с сыром, а также кофе с сахаром и молоком.
  3. Перекусывать лучше всего домашним творогом, так как он обеспечивает рост мышечной массы. А через несколько часов можно съесть два спелых банана.
  4. На обед стоит приготовить себе сытный суп или борщ с мясными фрикадельками. На второе – гречка с курицей или куском говядины. В качестве напитка отлично подойдет фруктовый сок.
  5. Для второго перекуса лучше всего заранее купить высококалорийных фруктов (бананов).
  6. В вечернее время запекается мясо со свежими овощами. А за 30-40 минут до сна можно выпить стакан кефира, который, помимо всего прочего, очищает организм от шлаков.

Не стоит забывать и о важности питьевого режима. Достаточное количество воды поможет не срываться на вредные перекусы и поддерживать свое тело в тонусе.

Несколько слов о спортивном питании

Для набора мышечной массы многие советуют принимать специальные добавки. Но девушкам стоит соблюдать особую осторожность и запомнить некоторые простые правила:

  • спортивное питание – это не замена обычной пище, а дополнение к основному рациону;
  • на такой покупке экономить нельзя и связываться стоит только с официальными магазинами с проверенным товаром;
  • если после принятия добавки ощущается дискомфорт или ухудшается самочувствие, то от нее стоит сразу же отказаться;
  • отличным вариантов «для новичков» будет протеин или гейнер.

Теперь вы знаете, как набрать вес худой женщине в домашних условиях быстро и эффективно, да еще и позаботиться о наборе мышечной массы. Но перед началом любых действий все же рекомендуется проконсультироваться с врачом и опытным тренером.

Оцените автора материала. Статью уже оценили 1 чел.

1 Звезда 2 Звезды 3 Звезды 4 Звезды 5 Звезд 5.00 из 5. 1
28.08.2018
Теги: набрать вес худая женщина быстро

Читайте также

 

А какая у вас фигура? 3  

Оставить комментарий
  • Надежда / 28.08.18 05:27
    -
    0
    +
    Смотрю, мне не единственной нужен совет о том, как набрать вес. А то одна кожа да кости. Даже иногда завидую пышкам, которые вечно худеют. А мне уже даже эта «обжираловка» не в радость, когда любое платье спадает.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Ольга / 28.08.18 05:27
    -
    0
    +
    Спасибо за упражнения. С питанием у меня никаких проблем нет, а вот спортом никогда не занималась. Другие упражнения для меня слишком сложные, а эти – в самый раз. Уже неделю занимаюсь по такой программе.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Елена / 28.08.18 05:26
    -
    0
    +
    Заметила, что когда речь идет о наборе веса, то всегда говорят и о мышечной массе. Только сейчас поняла, что это, наверно, единственное правильное решение, чтобы из «веточки» превратиться в красавицу, а не в колобка.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору