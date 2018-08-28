Как быстро набрать вес худой девушке: советы специалистов

Многие худые женщины мечтают о том, чтобы быстро и эффективно набрать вес в домашних условиях. Это возможно, если разобраться в деталях и понять, как и что нужно делать.

Основные правила и советы специалистов

В самом начале необходимо составить подробный план действий и придерживаться всех рекомендаций. Они могут показаться сложными, но к такому способу жизни быстро привыкаешь.

Профессионалы настоятельно рекомендуют сделать следующее:

Изменить рацион. Начать употреблять больше белка и высококалорийных продуктов. При этом, чтобы не навредить здоровью, стоит избегать вредной пищи. Заняться спортом. Именно физическая нагрузка помогает распределить энергию и нарастить мышечную массу. Серьезнее относиться к отдыху. Без хорошего сна достичь желаемого результата не получится. К тому же наше тело также должно отдыхать от тренировок, поэтому вполне достаточно заниматься «серьезным» спортом 2-3 раза в неделю по 45 минут. Мотивировать себя каждый день. Набрать вес худой женщине в домашних условиях за один день уж точно не получиться (хотя есть несколько способов, как добиться этого намного быстрее и эффективнее других людей), поэтому очень важно поддерживать в себе это желание.

Домашние тренировки

Если нет возможности регулярно посещать спортзал, можно и дома уделить несколько минут своему телу.

любом случае необходимо начинать с двадцатиминутной разминки, которая поможет усилить кровообращение к мышцам, снизить риск растяжения и травм.

Вот что входит в первый этап физической нагрузки:

бег на месте;

круговые движения руками;

медленные наклоны шеей (назад и вперед);

прыжки со скакалкой (хватит 3 минуты, чтобы разогреть весь организм);

приседания с ровной спиной и руками за головой (2 подхода по 20 повторений).

Основная часть программы должна состоять из следующих упражнений:

Приседания с ровной спиной и руками за головой. Делаем 4 подхода по 15 повторений. В промежутках отдыхаем не более двух минут, чтобы результат был заметен уже через несколько недель. Приседания с прыжками. Стопы ставим на ширине плеч, медленно вдыхаем воздух, приседаем максимально низко. На выдохе выпрыгиваем вверх. Делаем 3 подхода по 8 повторений. Отжимания с упором на колени. Обязательно используем коврик, чтобы защитить колени от травм. Упражнение помогает не только увеличить общую массу тела, но и укрепить мышцы рук. Римская становая тяга (с гантелями). Для этого упражнения ставим ноги на ширине плеч, держа утяжелители в руках на уровне бедер. Затем медленно опускаем гантели, наклоняя корпус вперед. Начинаем аккуратно подниматься, когда спина «отказывается» опускаться ниже. Делаем 4 подхода по 8 раз. Лодочка. Еще один вариант того, как набрать вес худой женщине в домашних условиях быстро и эффективно, лечь на живот, вытянув руки вперед. Одновременно поднимаем руки и ноги максимально высоко, после чего задерживаемся в таком положении на 10 секунд. Делаем 4 подхода по 12 повторений.

В конце занятия также разминаем мышцы и принимаем контрастный душ, чтобы на следующий день не было крепатуры.

Правила питания

К сожалению, даже при наборе веса не рекомендуется, есть жирную и вредную пищу, которая является прямой дорогой к целлюлиту и растяжкам.

Поэтому профессиональные диетологи рекомендуют придерживаться следующих принципов:

Кушать необходимо маленькими порциями, но не меньше 5 раз в день. При этом переедание в вечернее время только повлияет на ухудшение общего состояния здоровья. Завтрак должен быть плотным и сытным. Стоит приучить себя с самого утра заваривать кашу, в которой содержится много питательных веществ. Первое блюдо можно дополнить ломтиком хлеба с сыром, а также кофе с сахаром и молоком. Перекусывать лучше всего домашним творогом, так как он обеспечивает рост мышечной массы. А через несколько часов можно съесть два спелых банана. На обед стоит приготовить себе сытный суп или борщ с мясными фрикадельками. На второе – гречка с курицей или куском говядины. В качестве напитка отлично подойдет фруктовый сок. Для второго перекуса лучше всего заранее купить высококалорийных фруктов (бананов). В вечернее время запекается мясо со свежими овощами. А за 30-40 минут до сна можно выпить стакан кефира, который, помимо всего прочего, очищает организм от шлаков.

Не стоит забывать и о важности питьевого режима. Достаточное количество воды поможет не срываться на вредные перекусы и поддерживать свое тело в тонусе.

Несколько слов о спортивном питании

Для набора мышечной массы многие советуют принимать специальные добавки. Но девушкам стоит соблюдать особую осторожность и запомнить некоторые простые правила:

спортивное питание – это не замена обычной пище, а дополнение к основному рациону;

на такой покупке экономить нельзя и связываться стоит только с официальными магазинами с проверенным товаром;

если после принятия добавки ощущается дискомфорт или ухудшается самочувствие, то от нее стоит сразу же отказаться;

отличным вариантов «для новичков» будет протеин или гейнер.

Теперь вы знаете, как набрать вес худой женщине в домашних условиях быстро и эффективно, да еще и позаботиться о наборе мышечной массы. Но перед началом любых действий все же рекомендуется проконсультироваться с врачом и опытным тренером.