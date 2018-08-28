Как быстро набрать вес худой девушке: советы специалистов
Многие худые женщины мечтают о том, чтобы быстро и эффективно набрать вес в домашних условиях. Это возможно, если разобраться в деталях и понять, как и что нужно делать.
Основные правила и советы специалистов
В самом начале необходимо составить подробный план действий и придерживаться всех рекомендаций. Они могут показаться сложными, но к такому способу жизни быстро привыкаешь.
Профессионалы настоятельно рекомендуют сделать следующее:
- Изменить рацион. Начать употреблять больше белка и высококалорийных продуктов. При этом, чтобы не навредить здоровью, стоит избегать вредной пищи.
- Заняться спортом. Именно физическая нагрузка помогает распределить энергию и нарастить мышечную массу.
- Серьезнее относиться к отдыху. Без хорошего сна достичь желаемого результата не получится. К тому же наше тело также должно отдыхать от тренировок, поэтому вполне достаточно заниматься «серьезным» спортом 2-3 раза в неделю по 45 минут.
- Мотивировать себя каждый день. Набрать вес худой женщине в домашних условиях за один день уж точно не получиться (хотя есть несколько способов, как добиться этого намного быстрее и эффективнее других людей), поэтому очень важно поддерживать в себе это желание.
Домашние тренировки
Если нет возможности регулярно посещать спортзал, можно и дома уделить несколько минут своему телу.
любом случае необходимо начинать с двадцатиминутной разминки, которая поможет усилить кровообращение к мышцам, снизить риск растяжения и травм.
Вот что входит в первый этап физической нагрузки:
- бег на месте;
- круговые движения руками;
- медленные наклоны шеей (назад и вперед);
- прыжки со скакалкой (хватит 3 минуты, чтобы разогреть весь организм);
- приседания с ровной спиной и руками за головой (2 подхода по 20 повторений).
Основная часть программы должна состоять из следующих упражнений:
- Приседания с ровной спиной и руками за головой. Делаем 4 подхода по 15 повторений. В промежутках отдыхаем не более двух минут, чтобы результат был заметен уже через несколько недель.
- Приседания с прыжками. Стопы ставим на ширине плеч, медленно вдыхаем воздух, приседаем максимально низко. На выдохе выпрыгиваем вверх. Делаем 3 подхода по 8 повторений.
- Отжимания с упором на колени. Обязательно используем коврик, чтобы защитить колени от травм. Упражнение помогает не только увеличить общую массу тела, но и укрепить мышцы рук.
- Римская становая тяга (с гантелями). Для этого упражнения ставим ноги на ширине плеч, держа утяжелители в руках на уровне бедер. Затем медленно опускаем гантели, наклоняя корпус вперед. Начинаем аккуратно подниматься, когда спина «отказывается» опускаться ниже. Делаем 4 подхода по 8 раз.
- Лодочка. Еще один вариант того, как набрать вес худой женщине в домашних условиях быстро и эффективно, лечь на живот, вытянув руки вперед. Одновременно поднимаем руки и ноги максимально высоко, после чего задерживаемся в таком положении на 10 секунд. Делаем 4 подхода по 12 повторений.
В конце занятия также разминаем мышцы и принимаем контрастный душ, чтобы на следующий день не было крепатуры.
Правила питания
К сожалению, даже при наборе веса не рекомендуется, есть жирную и вредную пищу, которая является прямой дорогой к целлюлиту и растяжкам.
Поэтому профессиональные диетологи рекомендуют придерживаться следующих принципов:
- Кушать необходимо маленькими порциями, но не меньше 5 раз в день. При этом переедание в вечернее время только повлияет на ухудшение общего состояния здоровья.
- Завтрак должен быть плотным и сытным. Стоит приучить себя с самого утра заваривать кашу, в которой содержится много питательных веществ. Первое блюдо можно дополнить ломтиком хлеба с сыром, а также кофе с сахаром и молоком.
- Перекусывать лучше всего домашним творогом, так как он обеспечивает рост мышечной массы. А через несколько часов можно съесть два спелых банана.
- На обед стоит приготовить себе сытный суп или борщ с мясными фрикадельками. На второе – гречка с курицей или куском говядины. В качестве напитка отлично подойдет фруктовый сок.
- Для второго перекуса лучше всего заранее купить высококалорийных фруктов (бананов).
- В вечернее время запекается мясо со свежими овощами. А за 30-40 минут до сна можно выпить стакан кефира, который, помимо всего прочего, очищает организм от шлаков.
Не стоит забывать и о важности питьевого режима. Достаточное количество воды поможет не срываться на вредные перекусы и поддерживать свое тело в тонусе.
Несколько слов о спортивном питании
Для набора мышечной массы многие советуют принимать специальные добавки. Но девушкам стоит соблюдать особую осторожность и запомнить некоторые простые правила:
- спортивное питание – это не замена обычной пище, а дополнение к основному рациону;
- на такой покупке экономить нельзя и связываться стоит только с официальными магазинами с проверенным товаром;
- если после принятия добавки ощущается дискомфорт или ухудшается самочувствие, то от нее стоит сразу же отказаться;
- отличным вариантов «для новичков» будет протеин или гейнер.
Теперь вы знаете, как набрать вес худой женщине в домашних условиях быстро и эффективно, да еще и позаботиться о наборе мышечной массы. Но перед началом любых действий все же рекомендуется проконсультироваться с врачом и опытным тренером.
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А какая у вас фигура? 3
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Надежда / 28.08.18 05:27Смотрю, мне не единственной нужен совет о том, как набрать вес. А то одна кожа да кости. Даже иногда завидую пышкам, которые вечно худеют. А мне уже даже эта «обжираловка» не в радость, когда любое платье спадает.
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Ольга / 28.08.18 05:27Спасибо за упражнения. С питанием у меня никаких проблем нет, а вот спортом никогда не занималась. Другие упражнения для меня слишком сложные, а эти – в самый раз. Уже неделю занимаюсь по такой программе.
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Елена / 28.08.18 05:26Заметила, что когда речь идет о наборе веса, то всегда говорят и о мышечной массе. Только сейчас поняла, что это, наверно, единственное правильное решение, чтобы из «веточки» превратиться в красавицу, а не в колобка.