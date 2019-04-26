Получится ли у Лары Фрост увеличить грудь?

Самый масштабный сезон за всю историю проекта «Красота на Миллион» продолжает рассказывать обо всех событиях, которые происходят с героями. Вы уже успели познакомиться с самой эпатажной участницей – Ларой Фрост. Мнения на ее счет разделились, поскольку девушка действительно сильно выбивается из привычного формата. Но именно этим она и интересна, не правда ли? Как бы то ни было, но Лара остается в проекте и постепенно приближается к воплощению своей мечты. Итак, на очереди у нее консультация у пластического хирурга. Организаторы подыскали для этой девушки наиболее подходящую кандидатуру – профессора Игоря Анатольевича Белого. И уже на первой консультации Лару ожидал неприятный сюрприз…

Всем привет! Я не рассчитываю, что вы по мне скучали, но несмотря на мнения хейтеров я продолжаю участвовать в проекте «Красота на Миллион» и вот-вот встречусь со своим пластическим хирургом – профессором Игорем Анатольевичем Белым. Конечно, я немного о нем узнала, специалист с весьма хорошей репутацией, да и как мужчина очень приятный.

Сразу скажу, что он весьма доброжелательный. Смотрит на женщину взглядом профессионала. Задает нужные вопросы, не стесняется говорить свое мнение, прямой, но достаточно корректный. В общем, мне он понравился. С ним можно быть такой, какая ты есть на самом деле.

Конечно, он поначалу удивился, что я хочу увеличить грудь и сделать ее еще больше. Ведь у меня и так установлены импланты четвертого размера (для меня они уже малышки). Но для него такое пожелание не было чем-то из ряда вон выходящим. Наоборот – он рассказал, что в его практике уже были подобные пациентки. И сразу отметил, что операции такие и вправду ювелирные, они делаются не потоком, а под заказ. Эксклюзив, так сказать (кто бы сомневался!).

Итак, сначала мы немного поговорили, затем он начал непосредственно осмотр моей груди и попутно рассказывал о моих будущих сисюлях…

Оказалось сложным провести операцию через ареолу, то есть через тот же доступ, через который мне устанавливали нынешние импланты. Но для профессора Белого и эта проблема была пустяковой. Он гарантировал со 100%-ной уверенностью, что проведет такую операцию и результат получится крутым.

Еще он отметил у меня асимметрию груди. На самом деле это есть абсолютно у каждой женщины, у кого-то более выражено, у кого-то почти незаметно. В моем случае было еще и то, что предыдущий раз хирург сделал слишком большое ложе под импланты, поэтому они начали уходить вбок. Но мой нынешний доктор сказал, что и эту проблему сможет решить (в этот момент я вздохнула с облегчением, ведь мне нужны идеальные сисюли!).

С размером импланта мы тоже определись. Я изначально хотела максимально возможный. Доктор сказал, что установит 700 мл. Во-первых, так будет лучше для здоровья, потому что кожа в области груди тонкая, могут возникнуть сложности. Во-вторых, если сделать грудь еще больше, то я не смогу даже нормально руки поднимать или вытягивать – «шарики» будут мешаться.

Также изначально Игорь Анатольевич предупредил о возможном появлении неровностей. Но они будут минимальными и не испортят общего впечатления. Импланты большие по размеру, полностью закрыть их грудной мышцей не получится, потому часть импланта будет располагаться просто под железой. Впрочем сейчас у меня практически то же самое, но визуально все в порядке.

Вышла я из кабинета на позитиве – совсем скоро мои сисюли станут еще больше! Но сначала анализы. Т.к. мы с доктором сразу договорились, если будут какие-то проблемы со здоровьем, то пластику откладываем (не дай Бог, конечно!).

И тут как будто сглазили (все-таки у некоторых людей и правда язык без костей, наверное, шлют проклятия и не думают, как они могут для человека обернуться!). Так вот – все анализы нормальные, без отклонений, а на УЗИ увидели какое-то уплотнение. Не представляете, что со мной тогда творилось. Я обычно стараюсь держать свои эмоции, на публике не показываю ничего. Но тут я несколько дней рыдала в подушку. Было реально страшно! (Мерзкие завистники сейчас, наверное, в ладоши хлопают!)

Шла к доктору и боялась, что он сейчас возьмет и все отменит. Каково это? Я шла к этой операции давно, очень ее хотела, а тут – бац, и все – крылья обрезают!

Но все-таки есть высшие силы, они меня оберегают. Киста оказалась не опасной, во время операции Игорь Анатольевич ее уберет и это никак не повлияет на внешний вид груди. Ну, конечно, материалы все равно отправят на гистологию, чтобы точно исключить все плохое.

Так что операции быть! Как бы вы и не хотели обратного, но мои сисюли скоро станут еще идеальнее!

Мнение доктора

Белый Игорь Анатольевич, пластический хирург, д.м.н., профессор:

Меня зовут Белый Игорь Анатольевич, в своей специальности я работаю больше 25 лет. Скромно это или не скромно, но меня хорошо знают именно по этой тематике – увеличение груди. В случае с Ларой Фрост сразу скажу, я не одобряю ее желаний. У нее и так большой размер груди, но она хочет в два раза больше. На самом деле, когда ставится выбор «больше – меньше» и тому подобное, я не берусь рассуждать об эстетике, красиво это или некрасиво. Не является моей задачей переубедить пациента, делать или нет. Тем более, что в ходе беседы у меня создалось впечатление, что Лара все равно это сделает. Поэтому, да, технически такая операция возможна.

Задача перед нами, откровенно говоря, поставлена непростая. Во-первых, Лара хочет в два раза больший размер. Во-вторых, это вторичная операция. В-третьих, она хочет это сделать через очень маленький доступ, через ареолу. Имплант объемом 700 мл через ареолу – это не так просто. Больше того, я уверен, что 90% хирургов скажут, что это технически невозможно. Но я не соглашусь, и думаю, мы убедимся в этом. Взялся я за это потому, что знаю: технически я это сделаю безопасно, хорошо, и, собственно, тех целей, которые Лара перед собой ставит, я имею в виду по форме груди и объему, добиться можно.

Но любая операция начинается с обследования. В данном случае УЗИ показало у Лары новообразование, по результатам гистологии это не злокачественная опухоль. Операцию мы не отменили, но задача еще больше усложнилась: теперь нам предстоит не просто сделать новую грудь и установить импланты 700 мл, но и перед этим удалить новообразование – это нужно для безопасности и здоровья Лары.

По кодовому слову «красота на миллион» вы можете записаться к доктору на бесплатную консультацию. Если вам отказали в бесплатной консультации, напишите на почту [email protected] и укажите в теме письма «Отказали в консультации».

Фото: Alyssa Framm и личный Instagram Лары Фрост

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