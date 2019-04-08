Лара Фрост: «Я привыкла, что многие женщины мне завидуют»

Дорогие читатели! Проект «Красота на Миллион» возвращается! В шестом сезоне нашего шоу вас ждет масса невероятных историй преображения, еще больше участников, экспертов, а также беспрецедентные по своей сложности и масштабам пластические операции. Вы готовы? Тогда спешим удивлять – рассказ нашей героини, удивительной, эпатажной, но при этом чуткой и очень хрупкой Лары Фрост.

Дорогие читатели! Проект «Красота на Миллион» возвращается! В шестом сезоне нашего шоу вас ждет масса невероятных историй преображения, еще больше участников, экспертов, а также беспрецедентные по своей сложности и масштабам пластические операции. Вы готовы? Тогда спешим удивлять – рассказ нашей героини, удивительной, эпатажной, но при этом чуткой и очень хрупкой Лары Фрост.

Вы не ошиблись, теперь и я пришла в проект! Меня зовут Лара Фрост. После участия в шоу Амирана Сардарова «Хачу невесту» я стала достаточно популярной. Многие меня поддерживали, но нашлись и хейтеры. Дошло даже до того, что ко мне в директ один за другим начали приходить письма с разными угрозами. Что могу сказать… жалкие люди)))

В проект «Красота на Миллион» меня взяли заслуженно. Что бы там ни говорили мои ненавистники – ваше мнение меня нисколько не задевает! Я знаю, чего хочу, и всегда этого добиваюсь. А еще я знаю, как раскачать проект, чтобы из него ушла вся тухлятина и сопли.

Цель моего участия – новая грудь. Сейчас у меня четвертый размер, а я хочу еще больше – как минимум седьмой. Мне нравится все большое, искусственное, кукольное. Я хочу сделать свою внешность по западному образцу. Например, как у Ким Кардашьян. Не хочу быть на нее похожей, мне она просто нравится как личность: она знаете себе цену, умеет ухаживать за собой, у мужиков от нее просто слюни текут)) Вот такой должна быть настоящая женщина – чтобы ее все хотели!

В России такого нет. Возьмем ту же Бузову. Да она на сцену пролезла только из-за своих вечных слез. Жалко на нее сейчас смотреть, потому что больше ничем зацепить не может. Посмотрите на наш шоу-бизнес – одна серость и убогость! Я другая, таких вы еще не видели – это точно!

Я люблю свое тело, люблю себя, люблю, когда на меня смотрят мужчины… Я многое в себе поменяла, чтобы так было: увеличила грудь, сделала ринопластику, увеличила губы, к ботоксу отношусь нормально. Сейчас мне сделают грудь еще больше, и тогда я стану еще на шаг ближе к своему эталону красоты.

Запомните мое имя. Я – Лара Фрост!

Для справки:

Лара Фрост – одна из наиболее ярких представительниц российского модельного бизнеса. Она успешно снимается в разнообразных проектах, вместе с этим строит карьеру инстаграм-модели, увлекается БДСМ, причем не скрывает этого от своих поклонников и откровенно рассказывает о самых потаенных желаниях многих мужчин.

В 26 лет Лара Фрост, казалось бы, добилась многого: из скромной девушки из небольшого городка в Амурской области она превратилась в объект сексуального вожделения. Ее Instagram насчитывает несколько десятков тысяч подписчиков, к ней ежедневно поступают предложения о съемках, причем даже от зарубежных режиссеров. Популярность Лары в Instagram многим не дает покоя. Ее аккаунт то и дело блокируют из-за жалоб пользователей. Ей удается восстанавливать страницы, однако количество подписчиков так и не доходит до 30К.

Глядя на яркую и неординарную внешность этой девушки, сложно представить, насколько богатый и многогранный у нее внутренний мир. Да-да, не удивляйтесь: Лара Фрост имеет высшее юридическое образование, однако работать по этому профилю она не захотела. Девушка образованна, любит читать, с уважением относится как к произведениям классической русской литературы, так и к работам современных авторов.

Она с удовольствием рассказывает об этом, хотя из-за сексуальной внешности мало кто вслушивается в ее слова. Исключением можно назвать Амирана Сардарова, который пригласил Лару Фрост участвовать в своем шоу «Хачу невесту». Он увидел Лару такой, какая она есть на самом деле, и выбрал именно ее победительницей. Понимая, что он не сможет построить с Ларой отношений, Амиран решил отпустить девушку, наградив ее миллионом рублей.

Кстати, именно после этого шоу у Лары начались серьезные проблемы. Представители диаспоры ополчились против девушки, посчитав, что она опозорила осетинский народ. Теперь к ней в Директ то и дело летят письма с оскорблениями и откровенными угрозами, в том числе убийством.

Но Лара Фрост продолжает делать то, что ей нравится, хотя и понимает, что угрозы могут быть воплощены в реальности. Лара вместо самоизоляции решила и дальше совершенствоваться, и не только духовно, но и внешне. Она действительно любит и умеет следить за собой, регулярно посещает косметолога, пользовалась услугами пластических хирургов – для коррекции носа и увеличения груди.

Мечта Лары Фрост – сделать свою внешность по западному образцу, как у американских Swag Girl, с их шикарным бюстом, аппетитным ягодицами, большими губами. Трансформируя себя, Лара уверена, что добиться еще больших успехов в карьере ей позволит новая грудь седьмого размера. Именно за ней она и пришла в проект «Красота на Миллион».

К слову, Лару выбрали в том числе и потому, что она обещала потратить часть средств, выигранных в шоу Амирана Сардарова, на благотворительность. По словам девушки, если ее возьмут в проект, она пожертвует деньги на лечение больного ребенка. Правда, к ее словам многие относятся скептически, поскольку, по слухам, от выигрыша у Лары уже ничего не осталось.

Фотограф Alyssa Framm