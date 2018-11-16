Анастасия на приеме у стоматолога

Пятый сезон проекта «Красота на Миллион» идет к своему завершению. Последняя из участников сезона Анастасия приближается к своему финалу. После череды серьезных операций у нее на очереди – посещение стоматолога.

Благодаря проекту «Красота на Миллион» мне представился шанс сделать отбеливание зубов. Ранее я никогда не выполняла такую процедуру, но желание было. И очень рада, что именно сейчас такая возможность появилась.

Итак, прежде чем делать само отбеливание зубов, мне предстояло пройти через одну обязательную процедуру – профессиональную гигиену полости рта. Для этого меня пригласили в «СМ-Клинику». Прием прошел, как всегда, на уровне. Чистка зубов проведена очень быстро, без боли, врач сделал все качественно, на мой взгляд.

Через неделю я снова пришла на прием, уже на отбеливание зубов. И тут меня ждал сюрприз.

В первую очередь, врач рассказала о данной процедуре. И тут я узнала, что изначально предугадать результат отбеливания нельзя. Дело в том, что тут многое зависит от того, как будет протекать химическая реакция, а этого никто не может спрогнозировать. Потому, если вам «с порога» обещают отбелить зубы на два или три тона, то здесь, мягко говоря, врач лукавит.

Мне понравилось, что в «СМ-Стоматологии» сразу же обратили на это внимание. Все-таки приятно, когда врач с тобой честен.

Далее, когда началась процедура отбеливания, я ощутила сильную боль. Оказалось, что это из-за чувствительной эмали. Поделать ничего нельзя было, потому около 1,5 часов я просто терпела. И было ради чего: результат получился прекрасным! Зубы стали белее на два тона, по сравнению с первоначальным цветом. Причем оттенок получился очень гармоничным, естественным.

Чтобы закрепить эффект отбеливания, предстоящие две недели мне прописали «белую» диету. А именно – не употреблять напитки и еду, которые могут окрасить эмаль. Также через две недели снова нужно показаться стоматологу.

Довольна ли я результатом? Безусловно! Осмелюсь ли я снова на отбеливание зубов? Вот тут не уверена, поскольку для меня процедура была слишком болезненной.

Врачи сказали, что, если правильно ухаживать за зубами, то эффект может продлиться вплоть до двух лет. Так что буду стараться!

Еще раз огромное спасибо всем врачам «СМ-Стоматологии» за вашу работу!

комментарий стоматолога: После консультации участницы проекта «Красота на Миллион» Анастасии мы пришли к выводу, что в ее случае будет достаточно отбеливания зубов. Чтобы выполнить эту процедуру, изначально мы провели профессиональную гигиену полости рта, которая позволяет удалить зубной камень и мягкий налет с эмали. Через неделю Анастасия пришла к нам непосредственно на отбеливание зубов.

Результат процедуры способен продержаться в среднем до двух лет, у кого-то даже больше или, наоборот, меньше – все зависит от индивидуальных особенностей пациента. Здесь также важно соблюдать определенные рекомендации по уходу. К примеру, мы рекомендуем пользоваться специальной каппой и гелем, которые помогают поддержать достигнутый результат в домашних условиях.

Также непосредственно после процедуры очень важно исключить из рациона продукты и напитки, способные окрасить эмаль. В некоторых случаях даже с нанесением яркой помады на губы стоит немного повременить. Кржижановская Юлия Александровна,

врач-стоматолог клиники «СМ-Стоматология»

комментарий координатора проекта: Настя мечтала, чтобы эксперты проекта «Красота на Миллион» поработали и над ее улыбкой. Она много раз говорила, что зубы являются для нее источником дополнительных комплексов. Ее просьба была услышана: специалисты проекта назначили для нашей героини профессиональную гигиену полости рта и отбеливание зубов. Поскольку состояние ее зубов вполне нормальное, эти процедуры направлены на повышение эстетики.

Я уверена, что благодаря белоснежной улыбке финальный образ Анастасии будет сногсшибательным! Сияющие зубы станут прекрасным дополнением к результатам, которых удалось достичь усилиями косметологов и пластических хирургов. На мой взгляд, Анастасия и правда сильно изменилась благодаря проекту: сейчас она выглядит молодо, но при этом очень дорого. ​Алиса Фрэмм

Оставить заявку для участия в проекте

можно по ссылке



Результаты преображений предыдущих участниц вы можете посмотреть здесь



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