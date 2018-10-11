Анастасия об итогах пластики

Преображение участников проекта «Красота на Миллион» продолжается! Если Анжелика уже пересекла финишную черту, то Анастасия только-только вошла в активную фазу преображения. Позади у нее пластическая операция, пришло время узнать, как она оценивает первые результаты своих изменений. Особенно интересно, что же обо всем этом думает ее мама, которая изначально была против участия Насти в проекте.

Всех приветствую! Спустя два месяца после первой в моей жизни пластической операции я снова с вами. Напомню, что за один наркоз было проведено две операции: ринопластика и увеличение груди имплантами. После небольшого отдыха в Волгограде я вернулась и сразу посетила «СМ-Клинику», где меня уже ждали на плановый осмотр.

Касательно реабилитации могу сказать, что восстановление протекало сложно. Если после ринопластики абсолютно ничего не беспокоило, то новая грудь «вела» себя иначе. В течение первого месяца постоянно присутствовало ощущение, что я ношу огромную мраморную плиту на груди, то и время она ныла, болела, постоянно приходилось пить обезболивающие. К счастью, после третьей-четвертой недели все это прошло, и теперь я наслаждаюсь своей новой красивой грудью!

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Результатом я не просто довольна, я в восторге! Грудь красивая, объемная, доставляет мне эстетическое удовольствие. Нос, напротив: больше радуюсь не его новой форме (хотя и это тоже есть), а тому, что я, наконец, задышала! До операции я то и дело сидела на каких-нибудь каплях для носа, после операции даже от простуды не возникает осложнений, как это было ранее.

Также очень интересно наблюдать за реакцией моих близких и знакомых. Друзья, с которыми я постоянно общаюсь, заметили перемены во внешности и всячески их приветствуют. А когда приехала в Волгоград и встретилась со своими одноклассниками, то никто из них даже не заметил изменений.

С мамой отношения, наконец, восстановились. Раньше она категорически была против пластических операций и не хотела, чтобы я экспериментировала с внешностью. Теперь, когда все позади, ее отношение ко мне стало прежним. Муж на протяжении этого времени буквально не отходил от меня. Даже представить не могу, что бы со мной было без его помощи во время реабилитации!

На плановом осмотре в «СМ-Клинике» врачи меня подбодрили и сказали, что реабилитация идет без осложнений, швы хорошо затягиваются, основные отеки спали. Пока результат не окончательный, грудь будет восстанавливаться примерно полгода, нос тоже около этого. Но даже промежуточному результату я очень и очень рада!

Наверное, никогда не перестану благодарить проект и моих пластических хирургов: Дмитрия Викторовича Пахилина за мой новый нос и Анну Ивановну Христенко за красивейшую грудь!

комментарий хирурга: Прошло два месяца с того момента, как мы увеличили Анастасии грудь. Времени прошло еще мало, отек в некоторых областях сохраняется, однако он не мешает тому, чтобы оценить первые результаты.

Изначально у Анастасии грудь была второго размера, это неплохо. Однако, чтобы сравнять пропорции нашей пациентки, этого было недостаточно, потому мы решили увеличить грудь, сделать ее более пышной, установив импланты объемом 330 мл. На выходе получили размер, близкий к «троечке» и даже «3+».

Результатом довольны и я, и пациентка.

Сейчас наша главная задача – наблюдать, как будут сходить отеки. В течение полугода новая грудь Анастасии начнет обретать окончательную форму, станет более естественной и мягкой на ощупь. Христенко Анна Ивановна,

хирург «СМ-клиники», кандидат медицинских наук

комментарий хирурга: С момента ринопластики Анастасии прошло два месяца. Моя задача состояла в том, чтобы исправить искривление спинки носа и переместить перегородку для улучшения функций дыхания. Все манипуляции были проведены по плану, сегодня мы можем видеть промежуточный результат ринопластики.

Несмотря на то, что пока сохраняется небольшой отек кончика носа, положительный эффект достигнут. Касательно формы носа, то она точно такая, как мы и обсуждали с Анастасией до операции.

Реабилитация после ринопластики длится до полугода, именно этот промежуток нужен для полного снятия отека. Что касается функционирования носа, то уже сейчас пациентка отмечает, что ушли проблемы с дыханием. Дмитрий Викторович Пахилин,

пластический хирург «СМ-клиники»

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Результаты преображений предыдущих участниц вы можете посмотреть здесь



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Клиника пластической хирургии «СМ-Пластика»

Предыдущие выпуски:

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Общение Анастасии с психологом

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Герои проекта «Красота на Миллион» посетили диетолога