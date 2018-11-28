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Анастасия дошла до финала!

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Да, вы не ослышались! Мы, наконец, подошли к финальной фотосессии Анастасии, которой завершается пятый сезон проекта «Красота на Миллион»! Девушка очень волновалась, но, несмотря на это, у нее все получилось!

Вот состоялась и моя финальная фотосессия! С проектом «Красота на Миллион» я прожила несколько месяцев. Мы очень сдружились, но даже сейчас, на завершающем этапе, меня не перестают удивлять.

Я следила за всеми участниками пятого и предыдущих сезонов. Потому знаю, что на финальной фотосессии всех ожидает смена образов. Мой случай не стал исключением, хотя изначально для меня было загадкой, что же такого предложат организаторы?

Забегая вперед, скажу, что ни разу не разочаровалась! Выбранные для меня образы были потрясающими. Отдельная благодарность координатору Алисе и визажисту Насте.

Анастасия дошла до финала!

Поскольку ранее у меня никогда не было подобного опыта, то работать моделью для меня было в новинку. Конечно, фотографироваться мне приходилось, но чтобы вот так – это было впервые. Алиса невероятно помогла мне, без нее я бы вряд ли справилась. Она понятно и подробно объясняла, как нужно вести себя в кадре, куда посмотреть, как встать… Абсолютно все ее советы, что говорится, в тему.

Еще во время фотосессии я четко для себя решила, что нужно продолжать работать над собой и учиться вести себя в кадре. Ведь я абсолютно не знаю, какие ракурсы для меня выигрышные. А поскольку я теперь чувствую себя красоткой, то мне жизненно необходимо уметь себя показывать!
Итак, предложенные мне образы были потрясающими. Даже таких слов нет, чтобы их можно было описать!

Первое платье – просто сказочное, и я в нем невероятно шикарная! Да, черт подери, это действительно так! Предложенный образ настолько фантастический, что я в него влюбилась! Особенно интересно было посмотреть на себя без макияжа. Хотелось полюбить себя такой, какая я есть, и это произошло!

Анастасия дошла до финала!

Анастасия дошла до финала!

Анастасия дошла до финала!

Второй образ – в черном платье. Для меня этот лук достаточно спорный, так как я почему-то почувствовала в этом наряде себя взрослее, чем есть на самом деле. А еще вечерний макияж, созданный Настей, добавил перчинки. Вряд ли я буду использовать его в повседневной жизни, но было все-таки интересно посмотреть, какой видит меня профессионал мейкапа.

Анастасия дошла до финала!

Анастасия дошла до финала!

Съемки в красном платье прошли с использованием дополнительного реквизита, который создавал имитацию ветра. Впервые столкнулась с таким оборудованием, потому не совсем представляла, как нужно себя вести. Но Алиса вновь пришла на помощь! Плюс это дало мне дополнительную мотивацию для дальнейшего обучения искусству позирования.

Анастасия дошла до финала!

Анастасия дошла до финала!

Анастасия дошла до финала!

Наконец, самый неожиданный для меня образ – в леопардовом боди. Я подозревала, что организаторы проекта предложат что-то в таком провокационном стиле, и им все-таки удалось меня раздеть! Безусловно, я шучу, поскольку образ в боди смотрится одновременно сексуально и женственно. Фотографии получились, на мой вкус, потрясающими, я  такого точно не ожидала!

Анастасия дошла до финала!

Анастасия дошла до финала!

Анастасия дошла до финала!

Сейчас проект «Красота на Миллион» для меня завершился, и я не перестаю благодарить своих координаторов и организаторов за их колоссальный труд! Я говорю вам спасибо за то, что вы помогли мне почувствовать себя женщиной, благодаря вам я поняла, что значит – быть в себе уверенной. Я теперь ощущаю внутренний стержень внутри себя и чувствую, как уверенность во мне крепнет с каждым днем.

Если бы меня сейчас спросили, не жалею ли я по поводу своих пластических операций, то я точно скажу: «Ни на минуту!» Даже постоянные напоминания скептиков относительно нехороших «знаков судьбы», которые то и дело появлялись в течение сезона, не изменили моего мнения.

комментарий участницы проекта Анжелики:

У меня очень ответственная задача, так как в проекте «Красота на Миллион» впервые один из участников будет оценивать результаты преображения другого участника. Это очень волнительно!
Итак, первое, что хочу сказать – мы с Настей в рамках проекта никогда не пересекались, познакомились лично только на вручении премии «Хрустальный Лотос». Но о ее непростом пути я знаю, так как постоянно слежу за инстаграмом проекта, а также по возможности всегда узнавала у координатора Алисы, что там происходит у Насти.
Так вот, у нее действительно преображение складывалось непросто. То и дело судьба посылала какие-то странные знаки, вроде переноса первой пластической операции. Только представьте, что она прождала пластики целых четыре месяца! Разве такое было когда-нибудь прежде на проекте? Честное слово, даже не могу представить, что бы я делала в такой ситуации!
Но, к счастью, все обошлось. Финальные фото Насти с фотосессии получились шикарными! Команда проекта, как всегда, сработала на отлично! Безусловно, Настя заслужила все это, ведь ее терпению и смелости можно только позавидовать. Мне кажется, что теперь у Насти появятся новые возможности для самореализации.
Мы, кстати, с ней в некоторых моментах похожи. Она, например, мечтает ходить по подиуму, а я – сниматься в кино. Очень хочу, чтобы это все исполнилось!

комментарий координатора проекта:

Я уже много раз повторяла, что изначально выступала ярым противником участия Насти в проекте. И своего мнения я не изменила. Я действительно считаю, что до проекта ее внешность была вполне приятной, каких-то особенных проблем, которые стоило изменить, у нее не было. Но другое дело, что врачи провели ринопластику не только по эстетическим показаниям, но и по медицинским, так как у Насти были проблемы с дыханием.
Кстати, больших изменений в форме носа визуально я не вижу. Возможно, иначе он выглядит в профиль, а вот в фас для меня остался прежним.
Но по Насте видно, что она очень довольна результатом преображения. Особенно сейчас чувствуется, как в ней растет и укрепляется уверенность. Очень хочу, чтобы она продолжила поддерживать данную ей в проекте красоту и работать над собой. В конце концов, у нее ранее были амбициозные планы – модельная карьера.
Ирсэн Казимирова, кстати, на полуфинальной сессии предложила Насте пройтись по подиуму. Я видела, с каким наслаждением и восторгом она приняла предложение. Возможно, ей стоит внимательнее присмотреться к такой работе и продолжить развиваться в этом направлении.
Также считаю важным добавить: у нас с Настей на всем протяжении проекта возникали разногласия (в частности, из-за смещения даты пластической операции), однако по итогу могу точно сказать, что общаться с ней было очень легко и комфортно. В отличие от двух других участников. Так что сейчас я уверенно заявляю, что именно Настя стала моим фаворитом пятого сезона!

Алиса Фрэмм
  • Какой образ Анастасии наиболее удачный?

Оставить заявку для участия в проекте
можно по ссылке

Результаты преображений предыдущих участниц вы можете посмотреть здесь

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Розовое платье предоставлено DRESSLAB
Другая одежда предоставлена Elle Land
Студия для съемок Quattro Fashion
Визажист Анастасия Журавлева

 

Предыдущие выпуски:

Анастасия – тоже в проекте!

Общение Анастасии с психологом

Анастасия увлеклась стриппластикой

Анастасия после рино- и маммопластики

Герои проекта «Красота на Миллион» посетили диетолога

Анастасия об итогах пластики

Анастасия об увеличении губ филлером

Анастасия на приеме у стоматолога

Анастасия дошла до полуфинала

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28.11.2018
Теги: Красота на миллион Анастасия 5 сезон фотосессия образ преображение до и после

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  • Ирма / 28.11.18 19:06
    -
    1
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    Так и не показали грудь после операции и зубы после отбеливания. Я надеялась, что в финале хотя бы покажут. А то столько всего сделали, а результаты нам не показывают. Как будто и не было никакого преображения. Просто Настю накрасили и наряды ей подобрали разные.
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  • Valeri / 28.11.18 18:44
    -
    1
    +
    Ну хоть с кем-то Алиса нашла общий язык) А вообще Настя, конечно, шикарная стала девушка. Последний образ мне нравится больше всего. В нем она такая смелая, сексуальная, раскрепощенная и уверенная в себе. Желаю и дальше сохранять это уверенность и целеустремленность!
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  • TILDA / 28.11.18 16:44
    -
    0
    +
    Просто супер! Фотографии потрясающие)) Анастасия невероятно красивая девушка) образ в красном платье для меня самый самый!!! Браво!
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  • Н / 28.11.18 16:37
    -
    0
    +
    Действительно классные фотографии! Особенно мне понравился образ в розовом без макияжа)
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  • лаки / 28.11.18 14:30
    -
    1
    +
    вау!! вау!! вау!! шикарная девушка, шикарная фотосессия, и раздели вас не зря - с такой- то фигурой вообще можно ходить голой! не грех) поздравляю, рада за вас от души!
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