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Анастасия об увеличении губ филлером

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Пятый сезон проекта «Красота на Миллион» продолжается, несмотря на то, что отдельные его участники уже отпраздновали финал и полуфинал. Поскольку Анастасия стартовала позже всех, то ее преображение входит в самую активную фазу. После пластики груди и коррекции носа участницу пригласили к косметологу.

Больше интересных фото- и видеоматериалов об участниках можно увидеть в инстаграм проекта

Прошло уже три месяца, как я наслаждаюсь своим новым носиком и грудью. Восстановление после операций идет нормально, без неожиданностей. Но это было лишь началом моего преображения. Совсем недавно меня снова пригласили в клинику «СМ-Косметология», на этот раз к косметологу.

Анастасия об увеличении губ филлером

Изначально в планах у меня было введение в губы филлеров. Косметолог с этим согласилась и провела процедуру.

Анастасия об увеличении губ филлером

Скажу сразу, что это было действительно нужно, поскольку у меня есть одна особенность – правый уголок верхней губы слегка западает внутрь, это сильно бросается в глаза. Так что филлеры в губы я ввожу не в первый раз и могу сказать, что в моем случае они работают.

Анастасия об увеличении губ филлером

По сравнению с тем, как протекала процедура ранее, косметолог «СМ-Косметологии» действовала немного иначе. Главное отличие было в анестезии. Если в прошлом врач наносила на губы гель с эффектом обезболивания, то в «СМ-Косметологии» для этой цели делают укол. Знаете, это действительно намного лучше, поскольку во время введения филлера вообще ничего не чувствуешь.

Анастасия об увеличении губ филлером

Сразу после процедуры оценивать результат не стоит, отек и здесь имеет место быть. А вот через несколько дней результат оформится окончательно. В моем случае косметолог заострила внимание на коррекции асимметрии и лишь немного увеличила объем. Благодаря этому губы выглядят одновременно и красиво, и естественно.

Анастасия об увеличении губ филлером

Дополнительно врач предложила удалить сосудистые звездочки на щеке лазером. Раньше я почему-то боялась их трогать, но, оказывается, они тоже поддаются коррекции.

Анастасия об увеличении губ филлером

Анастасия об увеличении губ филлером

Сама процедура длилась всего несколько минут, что тоже весьма удивительно. Небольшое жжение присутствует, но это не критично, терпеть можно.

Анастасия об увеличении губ филлером

Если честно, то проект «Красота на Миллион» для меня оказался действительно очень полезным. Я заметила, что сейчас совершенно иначе отношусь к врачам и всяким процедурам. Когда-то от вида крови, иголок я падала в обморок, сейчас переношу это без проблем. Мне кажется, что это неплохой дополнительный бонус от проекта, как считаете?

комментарий косметолога-дерматолога:

Было приятно поработать с участницей проекта «Красота на Миллион» Анастасией. Она очень красивая девушка, чтобы еще больше улучшить ее внешность, я приняла решение немного увеличить объем губ при помощи филлеров на основе гиалуроновой кислоты. Дополнительно в рамках посещения я использовала лазер для удаления сосудистых звездочек на лице.
После сеанса Анастасия получила все необходимые рекомендации по уходу. В частности, нужно исключить контакт губ с горячими напитками, а для скорейшего восстановления кожи после лазерного удаления сосудистых патологий на лице я рекомендовала специальный крем. Дополнительно дала Анастасии несколько советов по общему уходу за кожей.
Эффект от введения филлера у Анастасии, по моим прогнозам, должен продержаться около 8-12 месяцев. Однако даже после этого губа все равно будет слегка припухлой, поскольку гиалуроновая кислота стимулирует синтез коллагена. А вот сосудистые звездочки больше не побеспокоят участницу, они удалены навсегда.

Жуковская Оксана Владимировна,
врач-косметолог, дерматолог,
главный врач клиники «СМ-Косметология»
  • А вы уже ставили филлеры?

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можно по ссылке

Результаты преображений предыдущих участниц вы можете посмотреть здесь

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Центр косметологии и эстетической хирургии «СМ-Косметология»

 

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25.10.2018
Теги: Красота на миллион Анастасия 5 сезон филлеры контурная пластика сосуды

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  • Жаннет / 25.10.18 23:35
    -
    1
    +
    Нисколько не удивлена, что Анастасия колит губы. Мне всегда ее губы казались неестественными. И косметолог, главное, не против. Мне точно не понять всех этих причуд.
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  • Кира / 25.10.18 23:02
    -
    1
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    Я тоже не замечаю никаких изменений. Вы сами просто, видимо, себя так настраиваете и видите то, что хотите видеть. Филлер в губы - это точно лишнее. Губы итак у вас вроде пухлые, зачем еще им объема добавлять?
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