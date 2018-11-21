Анастасия дошла до полуфинала

Последняя, третья участница проекта «Красота на Миллион» постепенно приближается к своему финалу. Окончательный образ мы увидим совсем скоро, а сейчас предлагаем насладиться промежуточным итогом преображения. У Анастасии – полуфинал!

Когда я узнала, что в полуфинале над моим образом будут работать мастера студии Ирсэн Казимировой, я не могла скрыть радости! Мне безумно нравится, как работают эти специалисты. Особенно, если вспомнить участницу Валентину – ее образ до и после посещения салона кардинально отличается!

Изначально меня предупредили, что каких-то глобальных изменений в моем образе не предвидится. Но, несмотря на это, небольшое чувство волнения присутствовало.

Только представьте, что мастера занимались моей прической и макияжем около 7 часов! Хотя я этого даже не заметила. Все в студии Ирсэн устроено очень удобно, здесь действительно комфортно, сотрудники внимательные, периодически мы устраивали перерывы на чай/кофе с печеньями.

Относительно своего нового образа я больше всего переживала за макияж. У меня самой выходит не слишком хорошо краситься, я это не особо умею. Потому была готова, что результат меня может шокировать.

Безусловно, вместе с преображением я ждала и советов от профессионалов. Так, мне рассказали множество фишек по уходу за волосами, научили, как нужно выбирать декоративную косметику. Ирсэн даже специально для меня подготовила памятку, как следует окрашивать волосы. Это на тот случай, если я попаду к другому мастеру.

Советы по волосам, кстати, я приняла на вооружение. На протяжении всего проекта я не раз говорила, что мои волосы не в лучшем состоянии из-за постоянных окрашиваний. Чтобы вернуть им здоровье, сделать гладкими, послушными и блестящими, в студии Ирсэн Казимировой мне провели сначала лечебную процедуру, а затем биоламинирование. Результат – прелестный! Волосы будто не мои: такие гладкие, мягкие, они просто сияют! Увидев эффект, немедленно воспользовалась советами Ирсэн и купила все средства по уходу из ее списка.

Также много советов я получила от визажиста Натальи, которая занималась моим макияжем. В том числе узнала от нее, какие оттенки стоит выбирать, чтобы они подходили к моему цвету кожи, глаз, волосам и т.п.

Безусловно, самое сильное волнение я испытала, когда меня повернули лицом к зеркалу, и я увидела результат 7-часовых стараний мастеров. Скажу вам, это бомба, просто офигенно! Правда, сначала слегка смутилась, когда увидела начес на голове, но в целом все весьма и весьма достойно!

Я боялась разочароваться мейк-апом, и совершенно зря! Скажу честно, вот такой я себя даже не представляла. До сих пор я под впечатлением от работы мастеров студии, супер! Непременно буду выискивать возможности, чтобы снова сюда прийти. Ну, а пока с еще большим волнением жду, каким же будет мой финальный образ!

комментарий стилиста: Всех приветствую! В нашей студии снова побывала съемочная команда проекта «Красота на Миллион». На этот раз мы работали над образом Анастасии.

Сразу отмечу, что девушка пришла к нам с волосами, которые находились не в лучшем состоянии и были повреждены предыдущим блондированием. Потому мы решили не усугублять ситуацию, а провести целый ряд процедур, в том числе ухаживающих. Во-первых, предложили ей окрашивание волос в один тон, причем использовали сразу несколько оттенков, включая розовый и нежный лавандовый. Во-вторых, для укрепления и поддержки волос провели биоламинирование. В-третьих, подобрали для Насти подходящую стрижку, причем сделали это с таким учетом, чтобы она могла самостоятельно укладывать волосы дома.

Второй этап преображения – это макияж. У Анастасии от природы невероятно красивый разрез глаз, и это нужно было обязательно подчеркнуть. Что мы и сделали, сместив основной акцент именно на глаза и брови. Кроме того, визажист отдельно пошагово рассказала Насте, как добиться такого результата дома. Для специалистов нашей студии это очень важно, потому мы всегда стараемся помогать советами и делиться профессиональными секретами со своими клиентами.

Еще раз хочу выразить благодарность проекту «Красота на Миллион» за возможность сотрудничества, будем рады видеть вас снова! ​Ирсэн Казимирова, @irsenkazimirova

комментарий координатора проекта: Насте, считаю, сильно повезло, что ее полуфинальный образ создавали специалисты студии Ирсэн Казимировой. В этом сезоне мы уже не раз убеждались, что здесь работают настоящие профи.

Лично мне было забавно услышать от Насти, что больше всего она переживает за макияж. Ведь, если мейк не понравится, его тут же можно смыть, а вот с волосами сложнее – придется ждать определенное время, пока отрастет нужная длина.

Касательно цвета волос, я думаю, что Насте больше пошел бы холодный блонд, то есть очень светлый оттенок. Мне кажется, что сейчас тон слегка темный и присутствует розовый оттенок, который мне не совсем импонирует. Но это мое субъективное мнение, поскольку я понимаю, что стилисты выбирали оттенок и проводили окрашивание с тем расчетом, чтобы еще больше не повредить волосы, которые у Насти и так ослаблены после предыдущих окрашиваний.

По поводу макияжа точно скажу, что он сильно изменил нашу участницу, несмотря на то, что кардинальных перемен в ее внешности мы не подразумевали. Ее образ мне действительно понравился, думаю, Насте стоит вооружиться приемами и средствами, которые использовала визажист, и непременно повторять их в повседневной жизни. Тем более я знаю, что она получила массу советов от экспертов.

Теперь нам предстоит финал, и мне очень хочется увидеть, какой же будет Настя на заключительном отрезке своего пути! ​Алиса Фрэмм

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Результаты преображений предыдущих участниц вы можете посмотреть здесь



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