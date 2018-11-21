Анастасия дошла до полуфинала
Последняя, третья участница проекта «Красота на Миллион» постепенно приближается к своему финалу. Окончательный образ мы увидим совсем скоро, а сейчас предлагаем насладиться промежуточным итогом преображения. У Анастасии – полуфинал!
Когда я узнала, что в полуфинале над моим образом будут работать мастера студии Ирсэн Казимировой, я не могла скрыть радости! Мне безумно нравится, как работают эти специалисты. Особенно, если вспомнить участницу Валентину – ее образ до и после посещения салона кардинально отличается!
Изначально меня предупредили, что каких-то глобальных изменений в моем образе не предвидится. Но, несмотря на это, небольшое чувство волнения присутствовало.
Только представьте, что мастера занимались моей прической и макияжем около 7 часов! Хотя я этого даже не заметила. Все в студии Ирсэн устроено очень удобно, здесь действительно комфортно, сотрудники внимательные, периодически мы устраивали перерывы на чай/кофе с печеньями.
Относительно своего нового образа я больше всего переживала за макияж. У меня самой выходит не слишком хорошо краситься, я это не особо умею. Потому была готова, что результат меня может шокировать.
Безусловно, вместе с преображением я ждала и советов от профессионалов. Так, мне рассказали множество фишек по уходу за волосами, научили, как нужно выбирать декоративную косметику. Ирсэн даже специально для меня подготовила памятку, как следует окрашивать волосы. Это на тот случай, если я попаду к другому мастеру.
Советы по волосам, кстати, я приняла на вооружение. На протяжении всего проекта я не раз говорила, что мои волосы не в лучшем состоянии из-за постоянных окрашиваний. Чтобы вернуть им здоровье, сделать гладкими, послушными и блестящими, в студии Ирсэн Казимировой мне провели сначала лечебную процедуру, а затем биоламинирование. Результат – прелестный! Волосы будто не мои: такие гладкие, мягкие, они просто сияют! Увидев эффект, немедленно воспользовалась советами Ирсэн и купила все средства по уходу из ее списка.
Также много советов я получила от визажиста Натальи, которая занималась моим макияжем. В том числе узнала от нее, какие оттенки стоит выбирать, чтобы они подходили к моему цвету кожи, глаз, волосам и т.п.
Безусловно, самое сильное волнение я испытала, когда меня повернули лицом к зеркалу, и я увидела результат 7-часовых стараний мастеров. Скажу вам, это бомба, просто офигенно! Правда, сначала слегка смутилась, когда увидела начес на голове, но в целом все весьма и весьма достойно!
Я боялась разочароваться мейк-апом, и совершенно зря! Скажу честно, вот такой я себя даже не представляла. До сих пор я под впечатлением от работы мастеров студии, супер! Непременно буду выискивать возможности, чтобы снова сюда прийти. Ну, а пока с еще большим волнением жду, каким же будет мой финальный образ!
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комментарий стилиста:
Всех приветствую! В нашей студии снова побывала съемочная команда проекта «Красота на Миллион». На этот раз мы работали над образом Анастасии.
Ирсэн Казимирова, @irsenkazimirova
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комментарий координатора проекта:
Насте, считаю, сильно повезло, что ее полуфинальный образ создавали специалисты студии Ирсэн Казимировой. В этом сезоне мы уже не раз убеждались, что здесь работают настоящие профи.
Алиса Фрэмм
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Студия имиджа Irsen Kazimirova
Предыдущие выпуски:
Общение Анастасии с психологом
Анастасия увлеклась стриппластикой
Анастасия после рино- и маммопластики
Герои проекта «Красота на Миллион» посетили диетолога
Анастасия об увеличении губ филлером
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Ваше мнение 4
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torling / 21.11.18 19:29Сам макияж прекрасный, ей очень идет. Очень красиво подчеркнули губы и глаза осень выразительные. Но сами средства на коже сильно состарили Настю, все морщинки усилили.
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Ксю / 21.11.18 16:25Анастасия, вы как голливудская звезда!! Стилисты с вами поработали просто великолепно. Цвет волос мне очень нравится, такой благородный блонд.. Носик становится все ровнее и аккуратнее.
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Ники / 21.11.18 15:21Не могу сказать, что я в восторге от нового Настиного образа. Не понятно, если честно, что тут 7 часов можно было делать. Макияж хороший, прическа, мне кажется Насте не идет. С прямыми волосам ей лучше, и объема слишком много.
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torling / 21.11.18 19:25Думаю, лечение много времени заняло.
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