Простое сочетание и инновационные технологии: какие существуют альтернативы подтяжке лица

Одним из ключевых факторов ухода за собой является своевременное посещение косметолога. Пластический хирург и создатель Московской школы косметологии SCHOOL ZOOM Дарья Фетисова поделилась секретами авторского комплекса мер по подтяжке лица.
Не секрет, что одним из ключевых факторов ухода за собой является регулярное посещение косметолога.
Сегодня мы пообщались с Дарьей Фетисовой. Она является пластическим хирургом, создателем Московской школы косметологии SCHOOL ZOOM и международным тренером по Инъекционной косметологии или малоинвазивным методикам.
К Дарье уже много лет обращаются за помощью звёзды шоу-бизнеса. Особенно известен авторский комплекс под названием «ГОЛЛИВУДСКИЙ».
– Дарья, в чем секрет комплекса «Голливудский»? Почему он так популярен среди ваших пациентов?
–Данный комплекс разработан мной лично, как альтернатива классической подтяжки лица.
Конечно, если говорить про подтяжку лица с помощью пластической хирургии, мы имеем множество преимуществ, такие как: долгосрочный результат, быстрая подтяжка лица, явный омолаживающий эффект. Такой вид подтяжки лица отлично подходит для тех, у кого свои плотные ткани на лице, которые не нужно восполнять. Но также есть и недостатки в виде длительной реабилитации, остающихся рубцов и высокой стоимости.
Что же касается комплекса «ГОЛЛИВУДСКИЙ» — это нити + блефаропластика одномоментно. Это своеобразная безоперационная подтяжка лица, которая, кстати выигрывает перед классической подтяжкой. Здесь мы имеем: быстрое омоложение, улучшение качества кожи, здоровый румянец, упругость лица, разглаживание и предотвращение появления мимических и возрастных морщин. А дополнительным плюсом комплекса являются сравнительно быстрая реабилитация, отсутствие рубцов или осложнений и снижение цены за процедуру.
Соответственно: ГОЛЛИВУДСКИЙ КОМПЛЕКС — это блефаропластика век и нитевой лифтинг всех необходимых зон.
Нитевой лифтинг может дополняться заполнением объемов на лице, уменьшением отечности и моей авторской методикой, которая называется «ХУДОЕ ЛИЦО», которая структурирует, не добавляя при этом объёма.
Ещё одно большое преимущество данного комплекса в том, что пациент остаётся «собой», мы не лишаем его естественности и индивидуальности.
Клиенты нашей клиники с удовольствием выбирают этот комплекс, вместо классической подтяжки лица.
С Уважением, Фетисова Дарья Валериевна!
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