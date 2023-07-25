Комфорт и защита в дневном уходе от M.AKLIVE

Теплый солнечный период традиционно требует выбора не только легких текстур в уходе за кожей, но и ее надежной защиты от губительного воздействия ультрафиолета для предотвращения пигментации и снижения риска фотостарения. Комплекс для дневного ухода от M.AKLIVE из комфортных по текстуре сыворотки и солнцезащитного крема с современными надежными фильтрами от воздействия UVA1, UVA2, UVB - лучей оптимален для кожи и по действию, и по ощущениям. Каждая из 4-х сывороток при регулярном применении существенно уменьшает масштаб проявлений проблемных и дефицитных состояний кожи разного типа, регулирует функционирование на клеточном уровне и улучшает внешний вид. Крем с SPF30 защищает кожу от воздействия UV-лучей всех типов и обеспечивает глубокое увлажнение.

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При правильном подборе сыворотки и регулярном применении 2 раза в день в течение месяца состояние кожи улучшится и несовершенства будут беспокоить значительно меньше.

Сегодня в нашем ресурсе 4 продукта против основных проблем: ВНИМАНИЕ! Они могут проявляться при любом типе кожи.

Возрастные изменения;

Пигментация;

Повышенная чувствительность: купероз и розацеа, зуд, диффузные покраснения;

Воспаления и акне.

Сыворотки M.AKLIVE могут сочетаться в ритуалах красоты, если одновременно необходимо решить несколько проблем, например, снять отечность и разгладить морщины в зоне контура глаз или на всем лице и осветлить пигментацию. Их компоненты не вступают в конфликт и могут быть встроены в программу ухода за любым типом кожи, отвечая на проблемы направленным действием. Они сочетается с очищающими продуктами и тониками как для кожи, склонной к жирности, так и для нормальной или склонной к сухости. Сочетание сыворотка + крем с SPF не перегружают кожу благодаря особой ламеллярной основе обоих продуктов.

Выбрать сыворотку и другие продукты для кожи лица и тела M.AKLIVE можно на официальном сайте или у представителей, контакты которых можно уточнить там же.