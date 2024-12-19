Каре: самая модная стрижка зимы и варианты ее укладки

Стрижка с прямым срезом

Четкая, геометрическая форма каре на длину волос выше плеч – буквально хит этого сезона. Такую прическу вы можете наблюдать и у популярных блогеров, и у топ-моделей. Фишка этой разновидности каре – ровный срез без всякой градуировки, который лучше всего подходит для гладких волос.

Если ваши волосы вьются от природы, то добиться ровного среза будет сложнее, придется регулярно выпрямлять пряди утюжком. Для кудрявых лучше выбирать каре с градуировкой и разными слоями.

Короткое каре с легкой градуировкой

Отличается от стрижки с прямым срезом тем, что для объема тут добавлена небольшая градуировка. Такая прическа подходит для всех типов волос, легко укладывается на брашинг, смотрится очень женственно.

Лили Коллинз уже долгое время остается верна своему образу, и эта прическа ей очень к лицу.

Каре до плеч

Более удлиненный вариант каре предпочитает Селена Гомес, и мы можем ее понять: такая стрижка позволяет убрать волосы в хвост. Кроме того, она зрительно сужает лицо, поэтому подходит девушкам, которые хотят скорректировать его овал.





Удлиненное каре на волосы ниже плеч

Очень нежный вариант каре, который служит компромиссом между каре и длинными волосами: с такой длиной можно делать разные прически. Если подкрутить волосы вовнутрь, стрижка смотрится, как каре, а если вытянуть стайлером – как волосы средней длины.

Актуален также вариант удлиненного боба со слоями разной длины и градуировкой: такая прическа зрительно придает корням объем, смотрится воздушной и нежной. Минус в том, что подобная стрижка требует стайлинга и укладки.

Каре для кудрявых

Вьющимся волосам очень подходит длина до плеч: так они меньше путаются, проще укладываются. Их природный объем позволяет тратить на стайлинг совсем мало времени.

Однако не каждое каре подходит для вьющихся волос: стоит избегать укороченного боба с ровным срезом (он может уменьшить объем у корней и сделать форму головы треугольной), а также слишком большой разницы слоев, которая при отсутствии долгой укладки сделает пряди торчащими в разные стороны.

Варианты укладок

Каре с ровным срезом стилисты рекомендуют выпрямлять утюжком, добавляя стайлинг для блеска и гладкости, или делать модную укладку-веник, когда кончики чуть завиваются в обратном от шеи направлении. Зафиксировать их положение можно при помощи лака.

Еще один вариант, ставший уже классикой, – укладка каре на брашинг, при которой пряди в области челки сушатся по направлению от лица. Такая прическа смотрится объемной и всем идет.

Модный вариант "на любителя", который обожают фешн-стилисты – мокрые укладки каре, для которых используют специальный стайлинг с эффектом влажных волос. Актрисы Зендея и Шарлиз Терон любят такую укладку и часто выбирают ее для фотосессий и мероприятий.

Нежная и воздушная укладка каре – с легкими локонами или волнами – придает волосам объем и легко создается при помощи стайлера. Ее часто выбирает блогер и телеведущая Ирена Понарошку, которая давно носит каре и сделала эту прическу частью своего стиля.



