Каре: самая модная стрижка зимы и варианты ее укладки

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Стильная, женственная, утонченная... Стрижка каре снова вошла в тройку самых горячих бьюти-трендов. Рассказываем, какие варианты причесок и укладок актуальны в этом сезоне.

Стрижка с прямым срезом

Четкая, геометрическая форма каре на длину волос выше плеч – буквально хит этого сезона. Такую прическу вы можете наблюдать и у популярных блогеров, и у топ-моделей. Фишка этой разновидности каре – ровный срез без всякой градуировки, который лучше всего подходит для гладких волос.

Фото: архивы пресс-службы Dior Beauty

Если ваши волосы вьются от природы, то добиться ровного среза будет сложнее, придется регулярно выпрямлять пряди утюжком. Для кудрявых лучше выбирать каре с градуировкой и разными слоями.

Фото: соцсети / @vivabenard

Короткое каре с легкой градуировкой

Отличается от стрижки с прямым срезом тем, что для объема тут добавлена небольшая градуировка. Такая прическа подходит для всех типов волос, легко укладывается на брашинг, смотрится очень женственно.

Лили Коллинз уже долгое время остается верна своему образу, и эта прическа ей очень к лицу.

Фото: соцсети / @lilyjcollins

Каре до плеч

Более удлиненный вариант каре предпочитает Селена Гомес, и мы можем ее понять: такая стрижка позволяет убрать волосы в хвост. Кроме того, она зрительно сужает лицо, поэтому подходит девушкам, которые хотят скорректировать его овал.

Фото: соцсети / @selenagomez

Удлиненное каре на волосы ниже плеч

Очень нежный вариант каре, который служит компромиссом между каре и длинными волосами: с такой длиной можно делать разные прически. Если подкрутить волосы вовнутрь, стрижка смотрится, как каре, а если вытянуть стайлером – как волосы средней длины.

Фото: соцсети / @ellefanning

Актуален также вариант удлиненного боба со слоями разной длины и градуировкой: такая прическа зрительно придает корням объем, смотрится воздушной и нежной. Минус в том, что подобная стрижка требует стайлинга и укладки.

Фото: соцсети / @petit.beurre

Каре для кудрявых

Вьющимся волосам очень подходит длина до плеч: так они меньше путаются, проще укладываются. Их природный объем позволяет тратить на стайлинг совсем мало времени.

Фото: соцсети / @halleberry

Однако не каждое каре подходит для вьющихся волос: стоит избегать укороченного боба с ровным срезом (он может уменьшить объем у корней и сделать форму головы треугольной), а также слишком большой разницы слоев, которая при отсутствии долгой укладки сделает пряди торчащими в разные стороны.

Фото: соцсети / @delfinamorbelli

Варианты укладок

Каре с ровным срезом стилисты рекомендуют выпрямлять утюжком, добавляя стайлинг для блеска и гладкости, или делать модную укладку-веник, когда кончики чуть завиваются в обратном от шеи направлении. Зафиксировать их положение можно при помощи лака.

Фото: соцсети / @angele_vl

Еще один вариант, ставший уже классикой, – укладка каре на брашинг, при которой пряди в области челки сушатся по направлению от лица. Такая прическа смотрится объемной и всем идет.

Фото: соцсети / @nataliakuklovskawella

Модный вариант "на любителя", который обожают фешн-стилисты – мокрые укладки каре, для которых используют специальный стайлинг с эффектом влажных волос. Актрисы Зендея и Шарлиз Терон любят такую укладку и часто выбирают ее для фотосессий и мероприятий.

Фото: соцсети / @zendaya

Фото: соцсети / @charlizeafrica

Нежная и воздушная укладка каре – с легкими локонами или волнами – придает волосам объем и легко создается при помощи стайлера. Ее часто выбирает блогер и телеведущая Ирена Понарошку, которая давно носит каре и сделала эту прическу частью своего стиля.

Фото: соцсети / @irenaponaroshku

Мария Орешкина

Редактор

 

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