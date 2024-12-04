Что подарить на Новый год: самые интересные бьюти-наборы

Лимитированный набор L'OR de ST BARTH

Кому подойдет: всем, кто любит SPA и обожает ухаживать за кожей.





Что внутри: набор состоит из пяти "золотых" средств для ухода за лицом, телом и волосами, упакованных в компактный тревел-формат. В их числе – увлажняющий лосьон для тела с ароматом ванили и маслом авокадо, гель для душа с экстрактом ветивера и лаванды, восстанавливающий гидролипидный баланс кожи, экстра-мягкий шампунь с экстрактами спирулины и камелии, придающий волосам объем и блеск, а также полезные масла: масло помадного дерева SPF 6 с витамином А и масло авокадо с ароматом цветков тиаре, которое можно наносить на тело, лицо и волосы, а также добавлять в ванну.



Набор 19Lab "Активатор роста волос"

Кому подойдет: тем, кто любит ухаживать за локонами, хочет отрастить длину или борется с выпадением волос.





Что внутри: набор включает в себя шампунь, сыворотку и премаску для роста волос, которые работают сообща благодаря формуле с пептидами и байкапилом, комплексу масел (репейного, касторового, миндального), экстрактам хмеля, крапивы и розмарина, витамину Е и молочной кислоте. Комбинация этих компонентов работает в трех направлениях: усиливает микроциркуляцию, предотвращает выпадение волос и стимулирует рост новых, оздоравливает кожу головы.

Набор для ухода за телом Fresh Line Pomegranate & Cranberry

Кому подойдет: универсальный вариант для тех, кто любит водные процедуры и ароматные средства для тела.

Что внутри: шарик-бомбочка для ванны с гранатом и клюквой, освежающий гель для душа с натуральными пенообразователями, легкое смягчающее молочко для кожи, ароматная вода для тела со свежими фруктовыми нотами, увлажняющий бальзам для губ с добавлением греческого оливкового масла, питательный крем для рук с ароматом граната. Все это – в самодостаточном подарочном боксе, не требующем дополнительной упаковки.

Дорожный набор Institut Esthederm "Продление молодости кожи"

Кому подойдет: путешественницам, которые даже в отпуске и командировках не забывают про антивозрастной уход, а также тем, кто хочет составить свое мнение о средствах бренда, прежде чем покупать полноразмерные версии.





Что внутри: миниатюры средств Institut Esthederm для комплексного ухода за кожей с первыми признаками возрастных изменений. В набор, который умещается в дорожную косметичку, вошли крем дезинкрустант, глубоко очищающий кожу и выравнивающий ее тон, увлажняющий спрей с клеточной водой, сыворотка для продления молодости кожи, воздействующая на все признаки старения (морщины, потерю упругости, потерю плотности, неравномерный цвет лица, отсутствие сияния), и разглаживающий крем с лифтинг-эффектом.

Набор кремов для рук Botavikos "Ларец"

Кому подойдет: если вы не уверены, что точно любит человек, набор кремов для рук – это самый универсальный подарок в зимнее время года.





Что внутри: лимитированная линейка натуральных кремов для рук с растительными маслами, витаминами, кислотами и мембранно-липидным комплексом, вдохновленная героинями русских сказок. В наборе пять кремов, каждый из которых связан с одной из популярных фольклорных историй. Например, аромакрем "Царевна-лягушка" – успокаивающий с кувшинкой, "Снегурочка" – питательный с морозником, "Василиса Прекрасная" – увлажняющий с васильком.

Подарочный набор Eisenberg I am

тем, кто любит чувственные цветочно-фруктовые ароматы.





Что внутри: набор состоит из парфюмерной воды и дополняющего ее дезодоранта-спрея. Аромат относится к цветочно-фруктовым композициям, но это не плоский простенький букет: в нем переплетаются различные оттенки – цитрусовый, фруктовый, древесный, сладкий, цветочный и свежий пряный. В верхнем аккорде его пирамиды – апельсин, бергамот, малина, в середине – магнолия, ветивер и перец, а в основе – сандал, мускус и амбра.

Набор La Roche-Posay для сухой кожи



обладателям чувствительной кожи, склонной к проявлениям атопического дерматита.





Что внутри: комплекс из двух средств для очищения и увлажнения кожи лица и тела – липидовосполняющий бальзам для кожи, склонной к атопическому дерматиту, и липидовосстанавливающий очищающий крем-гель. Эти продукты помогают добиться того, чтобы зуд и покраснения не беспокоили в период перепадов температур и сухого воздуха в помещении, – актуальная проблема для многих жителей мегаполисов и их детей.

Подарочный набор Babor HSR LIFTING

Кому подойдет: тем, кто знает толк в антивозрастном уходе, и любит красивые упаковки не меньше, чем качественные формулы.



Что внутри: бестселлеры из линейки антивозрастных продуктов бренда – полноразмерный крем для лица против морщин в форме золотого шара, блокирующий образование новых складок и заломов, и тревел-версия лифтинг-крема для век, устраняющего темные круги и отечность, а также сокращающего мимические морщинки.



