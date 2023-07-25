Как сэкономить на уходе за кожей без потери качества

Психологи утверждают: жить в условиях неопределенности легче, когда есть точки опоры в привычных действиях и положительные переживания. Для многих такими точками становятся привычные бьюти-рутины, а положительные переживания создают моменты заботы о себе. В этом материале мы рассказываем о способах сохранить эти полезные практики и соблюсти баланс между разумной экономией и затратами на уходовые процедуры.

Снимаем макияж и затраты

Давайте разберемся, что нужно от средства для снятия макияжа. Смыть косметику. С этой задачей примерно одинаково справляются продукты из разных ценовых категорий. Так что нет особого смысла переплачивать: эти деньги можно инвестировать в уходовую часть, где от ингредиентов действительно зависит состояние кожи.

То же самое и со средствами для очищения. Важно, чтобы продукт был комфортной для вас ценовой категории, с нейтральным показателем pH, не раздражал кожу и не очищал её «до скрипа». Вместо регулярных покупок дорогих средств для очищения можно один раз инвестировать в щеточку FOREO LUNA 3 — она сделает работу любого средства эффективнее и тонизирует кожу. А шведское качество обеспечит долговечность и избавит от непредвиденных расходов через пару лет использования.

Больше в упаковке — меньше на лице

Бьюти-рутины так называются, потому что повторяются из раза в раз в неизменном виде. Ритуал происходит почти автоматически: помогает настроиться на продуктивный лад сутра и успокаивает вечером. Это касается как последовательности действий, так и любимых средств. Если вы понимаете, что будете пользоваться продуктом, стоит покупать его в максимальном объеме. Это выгодно в пересчете на каждую процедуру.

Чтобы снизить расход любимых средств проверьте, не используете ли вы слишком много продукта. Часто объем разового потребления навязан картинками из рекламы и стереотипами. Вспомните историю, как маркетологам удалось повысить потребление шампуня, просто добавив в инструкцию фразу «При необходимости повторить», и критически посмотрите на свои бьюти-рутины. Может быть, где-то можно добиваться того же эффекта, используя меньше?

Ловим нескольких зайцев

Инвестируйте в мультифункциональные средства и гаджеты. Кроме того, что они занимают меньше места на полке, они также позволяют сэкономить. Например, умный девайс FOREO UFO 2 сочетает в себе сразу несколько технологий: это и лимфодренажный массаж пульсациями T-Sonic, и восстанавливающая терапия с помощью LED-света, и снятие отеков благодаря режиму охлаждения. Также термотерапия позволяет активным ингредиентам масок или ваших любимых уходовых средств проникать максимально глубоко в кожу, повышая их эффективность.

Кроме всего прочего многофункциональные гаджеты позволяют сократить число визитов к косметологу и значительно сэкономить. Профессиональный уход можно эффективно поддерживать дома. Например, технология микротоков в FOREO BEAR позволяет имитировать естественные электрические токи организма и обеспечить «естественный» лифтинг лица. Процедура снимает спазм мышц, разглаживает мелкие морщинки, ускоряет синтез коллагена и эластина и стимулирует метаболизм в тканях.

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Занимаемся профилактикой

Последний по счету, но не по важности совет: начинайте заботиться о коже до того, как появились какие-либо проблемы. Используйте средства для защиты от солнца с уровнем SPF не менее 15 не только летом, и давайте крему впитаться 15-20 минут перед выходом на улицу, чтобы защитный слой успел закрепиться.

Заботьтесь о питании (оно влияет на состояние кожи), проверяйте гормональный фон и не забывайте про чек-апы. Также регулярно меняйте наволочку, стирайте шарфы и шапки и не забывайте о качественном очищении и тонизировании кожи.

При выборе гаджетов FOREO не забывай про чек-лист эффективного ухода:

Smart: wow-результат дает комбинация высоких технологий, качественных материалов и регулярное использование девайсов.

Safe: только оригинальные девайсы гарантируют качественный результат и безопасное использование.

Swedish: только проверенные ритейлеры могут гарантировать оригинальность продукции.