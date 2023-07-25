Стильный макияж на Новый год-2023 — идеи с фото

Красивый макияж — важная часть новогодней магии. Чтобы выглядеть шикарно, свой образ продумывают заблаговременно, учитывая модные тенденции. Один их главных нюансов при выборе макияжа — цвет глаз. Рассмотрим варианты новогоднего макияжа для зеленых, голубых и карих глаз.

Модные тенденции 2023 года

2023 — год Кролика, ожидается, что период будет наполнен яркими эмоциями и событиями, стоит ждать неожиданных поворотов в судьбе. Животное отличается спокойствием, уравновешенностью, поэтому слишком яркий и агрессивный образ не подойдет для мероприятия.

Рекомендуется отдать предпочтение наряду нейтральных цветов. Модницы говорят, что при нанесении макияжа следует использовать приятные мягкие оттенки. Прекрасно подойдет голубой, серебряный и бежевый.

Акцент делают или на глаза, или на губы. Работая с блестками, следует помнить об умеренности — сияние не должно быть чрезмерным.

Мода на макияж меняется ежегодно, а иногда даже по нескольку раз. Сделав акцент на глаза, девушка точно не прогадает, однако следует учесть их цвет. Тогда взгляд будет действительно очень выразительным. А вот, к примеру, веснушки и крупные блестки выходят из моды, поэтому для новогоднего макияжа точно не подойдут.

Наиболее трендовые направления:

Разноцветные стрелки. В новогоднем макияже их используют нечасто, но при правильном подходе цветная стрелка сделает макияж уникальным. Поверх нее наносят глиттер, чтобы выглядеть на празднике ярче всех. Рисунки с сиянием. В новогодний вечер хочется затмить всех, и последние модные тренды предлагают нарисовать рисунок, который переливается. Макияж может оказаться сложным для неопытной девушки, поэтому лучше потренироваться заблаговременно и сделать пробный рисунок. Губы с четким контуром. Эффект «зацелованных» губ удачен для ежедневного макияжа, а в новогоднем предпочтение лучше отдать четким линиям. Тон помады выбирают соответственно цветотипу. Если девушка решилась на красные губы, то точно не отстанет от трендов.

Макияж под цвет глаз

Перед любым макияжем нужно подготовить кожу. Только на хорошо увлажненном лице тональное средство не будет ложиться с эффектом «маски». Можно сделать пилинг или скрабирование. После очищения лица наносят легкий питательный крем либо специальную базу под макияж, затем тональный крем и консилер, а затем можно приступать к творчеству.

Все цвета в макияже должны сочетаться между собой. В тренде в 2023 году оливковые, золотистые и оранжевые оттенки. Если девушка использует голубой тон на глазах, то вместо помады на губы лучше нанести легкий блеск.

Новогодний мейкап для зеленых глаз

Счастливым обладательницам зеленых глаз прекрасно подходят фиолетовый, лиловый, золотистый и коричневый цвета. Помаду лучше выбрать в темном тоне, однако от бордового и красного следует отказаться.

Чтобы сделать губы более «сочными» и насыщенными, используют блеск, но в этом случае придется отказаться от глиттера на глазах.

Макияж на Новый год для серых глаз

Обладательницы серых глаз могут позволить себе многое, этот цвет радужки сочетается со многими вариантами теней и стрелок. Стилисты рекомендуют отдать предпочтение розовому, карамельному и песочному цветам.

Серая подводка придаст макияжу особенный шарм. Чтобы мейкап получился эффектным, акцент делают на губах, здесь рекомендуется обратить внимание на оттенки розового.

Новогодний макияж для голубых глаз

В этих глазах действительно можно утонуть, и это обязательно следует подчеркнуть при помощи макияжа. Новогодний мейкап придаст глазам насыщенности, если использовать темные тени в сочетании с синей или голубой подводкой. Стилисты рекомендуют обратить внимание на смоки-айс, градиент, фактурные цвета. Идеальный тон для голубых глаз — малиновый, его же можно использовать и при оформлении губ.

Новогодний мейкап для кареглазых

Макияж для карих глаз будет смотреться идеально, если его выполнить в бронзовых оттенках. Также неплохо сочетаются с темными глазами оливковый, зеленый и фиолетовый цвета. Девушки с карими глазами могут позволить себе легкий и при этом мерцающий макияж.

Обязательно следует использовать хайлайтер. Цвета — лучше всего в теплой гамме. Прекрасно смотрится персиковый, медный и бронзовый.

Несколько модных идей для макияжа

Выглядеть красиво в новогоднюю ночь хочется каждой девушке. Для этого заблаговременно следует выбрать одну из концепций макияжа:

Эффектность в естественности. Если девушка ценит легкий и естественный макияж, можно использовать цвета, приближенные к натуральным. К макияжу в спокойных оттенках следует добавить немного блеска, чтобы создать легкий, милый вечерний образ.

Сердечки на глазах. Невероятно красивый и при этом романтичный ход. Когда привычный мейкап глаз дополняют сердечками, это выглядит мило и свежо. Девушка обязательно будет самой красивой на новогоднем вечере.

Радужный новогодний макияж. Тема яркого новогоднего макияжа особенно актуальна в 2023 году, многие модные блогеры предлагают именно такой вариант. Мейкап выглядит эффектно, подчеркивает смелый характер девушки.

Снежная королева. Если девушка хочет воплотить сказку в жизнь, ей идеально подойдет такой макияж. Холодные оттенки, подчёркнутые скулы помогут создать невероятный образ, который действительно сделает ее королевой вечера. Чтобы усилить эффект, к образу добавляют снежинки, камни, ресницы с инеем — все, на что хватит фантазии. Мейкап однозначно будет выглядеть шикарно, однако стоит помнить об умеренности.

Модные стрелки сезона 2023

Стрелки станут потрясающим акцентом в новогоднем образе. Выбор огромен, каждая девушка сможет максимально выгодно подчеркнуть разрез и форму глаз.

Для новогоднего макияжа рекомендуют обратить внимание на яркие разноцветные стрелки. Такой мейкап точно не останется без внимания.

Экстравагантные идеи для новогоднего макияжа

Новый год — это сказочная пора, время, когда можно включить свою фантазию и выбрать самый необычный образ. В новогоднюю ночь можно делать макияж, который не подходит для повседневности. При помощи косметики на лице можно изобразить:

новогоднюю гирлянду;

елочные игрушки;

голубого кролика как символ года;

снежинки и другие символы зимы.

Ярко выглядит и разноцветный асимметричный макияж, когда девушки наносят на веки тени разных цветов. Образ получается нестандартный и невероятно яркий. Всегда можно немного поэкспериментировать. Наращенными ресницами кого-то сложно удивить, но ведь можно сделать что-то нестандартное: к примеру, ресницы королевы, крылья бабочки либо перья волшебной птицы.

Популярная и интересная идея для новогоднего макияжа — использование страз. Блестки можно найти разных размеров и форм, использовать их для век, щек и так далее. Такой мейкап однозначно будет эксклюзивным.

В новогоднюю ночь каждая девушка хочет выглядеть лучше всех. Для этого следует заблаговременно посмотреть в интернете предложенные варианты. При выборе важно учесть цвет глаз и волос. Можно обратиться за праздничным макияжем к визажисту или сделать его самостоятельно, если есть хотя бы минимальные навыки.

Самые распространенные ошибки в макияже

Естественно, в новогоднюю ночь хочется выглядеть красиво и необычно. В погоне за красотой девушка может невольно совершить некоторые ошибки. Наиболее распространенные из них:

Нанесение перламутрового карандаша на оба века. Такой способ выделить глаза не даст должного эффекта, а только лишь сделает их визуально меньше. Слишком много блеска. Глиттеры — это хорошо, однако слишком большое количество может испортить даже самый красивый мейкап. Тонкие брови. Многие девушки могут перестараться с приданием формы, в то время как в 2023 году популярны брови с натуральным эффектом. Они должны быть ухоженными и соответствовать пропорциям лица. Слишком четкие брови. Несмотря на вечерний макияж, не нужно делать акцент на бровях, лучше все-таки хорошо прорисовать глаза. Тени такого же цвета, как и глаза. Самое большое заблуждение, которое часто можно наблюдать у девушек. Голубые тени на голубых глазах выглядят довольно странно и незавершенно, всегда кажется, что чего-то не хватает.

Итоги

Новогодний мейкап в 2023 году может быть абсолютно разным. Девушка может создать нежный либо роковой образ, используя абсолютно любой декор. Среди многочисленных трендов сезона каждая найдет вариант макияжа, который буквально покорит ее сердце.

При желании есть прекрасная возможность воплотить в жизнь даже самую смелую идею. Главное — заблаговременно продумать макияж. Если он будет нестандартным, могут понадобиться материалы — стразы, глиттер, блестки и другие мелочи для идеального макияжа.