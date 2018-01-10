Как сбросить вес и вернуться в форму после праздников

Новогодние праздники — это целое испытание для нашего организма.

Корпоративы, вечеринки, семейные застолья, походы в гости — все это сопровождается обильным употреблением алкогольных напитков и поеданием высококалорийной пищи.

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Если еще учесть тот факт, что все это происходит вечером и плавно перетекает в ночь, то наш организм полностью сбивается с режима, и времени на восстановление ему необходимо еще больше, чем в трудовые будни.

Помимо набранных килограммов, от такого отдыха могут обостриться хронические заболевания, может снизиться иммунитет, произойти обезвоживание организма.

Конечно, не все так страшно, ведь праздники есть праздники, да и отказываться от привычных нам традиций не очень хочется.

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Вот несколько советов, как быстро сбросить набранные килограммы и вернуться в свою форму.

1. Начните плавно входить в рабочий режим, чтобы избежать стресса для организма. За пару дней до окончания праздников старайтесь если не вставать рано, то, по крайней мере, ложиться в то время, в которое вы обычно это делаете. Ваш организм спокойно перестроится, и в работу вам будет влиться гораздо проще. Именно сон является одной из важнейших составляющих достижения нужного результата.

2. Не устраивайте себе строгих диет, а тем более голодания после праздников — наберете еще больше. Ваш рацион должен стать просто сбалансированным. Отдавайте предпочтение овощам, нежирному мясу и рыбе, молочной продукции. Включите в рацион как минимум 1,5 литра воды. Постарайтесь питаться 4-5 раз в день.

Здесь очень важно помнить, что не так страшен продукт, как его обработка. Готовьте сами, и тогда вы точно будете знать, что там.

Исключите жареное, кляр, соленое. Отдавайте предпочтение свежим продуктам или приготовленным на пару. И помните, пища обязательно должна быть вкусной. Тогда вероятность того, что вам это надоест, резко снижается.

3. Очень сложно вернуться к тренировкам после праздников. Мы начинаем думать: вот сейчас чуть-чуть скину вес и пойду тренироваться.

Не откладывайте, тренировки способны очень быстро вернуть вас на прежний уровень. Помните, что потеря достигнутых результатов в тренировочном процессе наступает очень быстро. Уже за неделю-две можно откатиться далеко назад. А вы так долго над этим работали!

Конечно, начинать тренироваться сразу с той интенсивностью, которая была до праздников, нельзя. Выберите занятия, которые помогут вам плавно войти в форму — пилатес, йога, кардиотренировка с контролем пульсовых показателей и др.

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Постепенно увеличивайте нагрузку и за пару недель придете к тому уровню, который был до праздников.

И ни в коем случае не используйте на тренировках различные виды костюмов для обильного потения или целлофан. Это не только не эффективно, это также способно нанести вред вашему организму.

4. Массаж, спа-процедуры, баня в умеренном количестве также способны довольно быстро избавить от так называемых «нажратых» килограммов. Сеанс 1,5-часового массажа сжигает до 400 ккал.

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5. Проводите больше времени на свежем воздухе. Замените одну-две остановки на автобусе прогулкой пешком быстрым шагом. 30-минутные прогулки позволят вам дополнительно сжигать по 200-300 ккал, а свежий воздух поможет вернуть здоровый цвет лица.

6. Не вставайте на весы каждый день. Делайте это не чаще одного-двух раз в месяц. Используете не только показатели веса, но и обычную сантиметровую ленту.

Как бы сложно ни было, но приходить в форму после праздников нужно. Помните: самое главное — не откладывать решение этого вопроса на весну, ведь тогда вам придется потратить на это не пару недель, а несколько месяцев.

Кристина Лесникова, фитнес-директор сети World Gym