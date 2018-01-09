Пластическая зависимость: почему звезды делают это

Стремление к совершенству, в том числе и в отношении внешности — естественная человеческая черта. С развитием пластической медицины возможности людей в этой сфере стали практически неограниченными. Однако доступность и разнообразие подобных услуг имеют и оборотную сторону — один раз обратившись за подобной помощью, есть риск попасть в зависимость от скальпеля и начать обращаться к пластике при любом удобном случае.

Подобное положение вещей подтверждают многочисленные примеры звезд кино и шоу-бизнеса, ставших жертвами собственной неумеренности в отношении операций.

На фото: Микки Рурк, Сергей Зверев

О том, кто находится в «зоне риска» при обращении в клиники пластической хирургии, рассказывает Олег Баниж — мировой эксперт в области современных медицинских аппаратных методик, входящий в топ-10 специалистов по инъекционному лифтингу в Европе и Саудовской Аравии.

Кому нужна пластика?

Существуют неоспоримые причины для обращения к пластическому хирургу — следы от травм и ожогов, рубцы, шрамы, избавление от которых объективно улучшает качество жизни пациента. В подобных случаях врачи могут рекомендовать операцию, если уверены, что хирургическое вмешательство не противопоказано. Во всех остальных ситуациях решение прибегнуть к пластике — абсолютно независимое и диктуется исключительно желаниями человека.

Статистика показывает, что только 30% всех обращающихся в клиники имеют реальные эстетические дефекты. Остальные же 70% пациентов решаются на операцию, руководствуясь желанием сделать свою внешность более совершенной или избавиться от признаков старения. Само по себе стремление идеально выглядеть абсолютно нормально, проблему составляют скорее психологические причины, которые его вызывают. Реальными основаниями, которые заставляют мужчин и женщин исправлять свою внешность при помощи хирургии, являются: недовольство собой, низкая самооценка, неумение принимать себя. Именно они в итоге и становятся ключевыми факторами в формировании пластической зависимости.

Как появляется пластическая зависимость?

Микки Рурк, Джослин Вильденштейн, Сергей Зверев — каждая из этих известных личностей служит наглядным примером того, что пластическая зависимость — не пустой звук.

Практически все звезды обращаются к хирургам, чтобы выглядеть моложе, стройнее и привлекательнее, однако многие из них теряют чувство меры и превращаются, подобно «женщине-кошке» Джослин Вильденштейн или Донателле Версаче, в устрашающую пародию с непропорционально огромными скулами и губами, неестественным разрезом глаз и младенчески розовой лоснящейся кожей.

На фото: Донателла Версаче

Звезды всегда на виду, именно поэтому об их проблемах мы так хорошо осведомлены, хотя пластическая зависимость «поражает» не только сильных мира сего, но и самых обычных людей. Причин этому несколько, и среди них есть как психологические, так и физиологические факторы.

1. Эндорфины

Пластическая операция — стресс для организма, и как любое серьезное потрясение, она вызывает выброс адреналина и повышенную выработку эндорфинов. В результате после процедуры пациенты чувствуют себя счастливыми и находятся в приподнятом состоянии духа. Обычно после восстановительного периода организм приходит в норму, и большинство людей об операции просто забывают. Однако иногда это ощущение счастья так запоминается человеку, что он решается снова прибегнуть к скальпелю хирурга, чтобы вернуть его.

Подобную проблему можно рассматривать не только как физиологическую, но и как психологическую — подобная «эндорфиновая зависимость» мало чем отличается от наркотической.

Обычный уровень счастья воспринимается человеком болезненно и заставляет искать способы вернуть то особенное состояние, которое было после операции, а для этого легче всего прибегнуть к уже проверенному способу.

2. Недовольство собой

Неумение принимать себя, в том числе и собственные возрастные изменения, заставляет человека думать, что его жизнь ухудшится, если внешность станет не такой, как в молодости.

123RF/lenetstan

Подобная проблема очень легко перерастает в пластическую зависимость, особенно в случае удачной операции. Пациент ждет немедленного «прироста» счастья. Если его жизнь улучшилась, он обратится к хирургу снова, чтобы делать ее все лучше и лучше, а если нет, то операции понадобятся, чтобы все-таки достичь нужного результата.

К сожалению, какие бы усилия ни прикладывали хирурги, помочь людям такого типа они не смогут — при любом результате человек будет не удовлетворен до тех пор, пока не начнет искать проблему внутри себя, а не в собственной внешности.

3. Модные тенденции

Люди всегда равняются на общепризнанные эталоны красоты своего времени, и чем стремительнее они меняются, тем чаще человек будет обращаться к пластике, чтобы усовершенствовать себя в соответствии с действующим стандартом.

Возможны и другие крайности — слава Барби и Кена не меркнет уже полвека, и некоторые из их поклонников достигают (не без помощи хирургии) почти шокирующих результатов в желании быть похожими на любимые игрушки. Самые известные примеры этого — «одесская Барби» Валерия Лукьянова и ныне покойный Келсо Сантибаньес, который в результате многочисленных операций стал практически неотличим от Кена.

Публикация от Valeria Lukyanova Amatue21 (@valeria_lukyanova21) Дек 11, 2017 at 8:11 PST

Как понять, предрасположены ли вы к пластической зависимости?

Первый и самый верный признак того, что человек зависим от скальпеля, — это нежелание скрывать факт хирургического вмешательства. Цель пластики — устранить дефект, но как только процесс превращается в спорт и требует новых достижений и покоренных высот, можно утверждать, что пациент приобрел пластическую зависимость.

Существуют и другие признаки зарождающейся зависимости:

выбор в пользу операции, даже если есть риск осложнений или альтернативные пути получения того же результата;

отказ от «долгих» методов (спорт, диеты, массаж, кремы и т.д.);

из возможных вариантов пластики пациент выбирает тот, в котором изменения будут бросаться в глаза.

Решение сделать операцию должно быть взвешенным и обдуманным. Только в этом случае усилия хирурга приведут к результату, который не просто удовлетворит пациента, но и сделает его внешность по-настоящему гармоничной и красивой.

Фото: Globallookpress.com