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Воскресенье 14 июля

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Как ухаживать за жирной кожей летом: несколько правил избавят от блеска

Как ухаживать за жирной кожей летом: несколько правил избавят от блеска

Жирная кожа требует особого внимания, особенно в жаркий период.

Обладательницы жирной кожи знают, как тяжело иногда избавиться от блеска на лице. Особенно эта проблема усугубляется в жаркое время года. Косметолог Кристина Карапетян поделилась несколькими советами, которые помогут "усмирить" жирность кожи. 

В первую очередь, отмечает эксперт, нужно подобрать правильное очищение. Помимо двух обязательных умываний в день, используйте матирующие салфетки, специальные тоники и другие средства в течении дня. Главное – проконтролируйте, чтобы в составе не было спирта, который хоть и подсушит кожу сначала, но потом только усугубит ситуацию. 

По словам Кристины, спасти кожу от жирности летом помогут специальные матирующие средства. Подберите крем с матовым финишем и используйте его под макияж. А вот от пудры лучше отказаться. Чаще всего она забивает поры, пересушивает и раздражает кожу. 

Фото: freepik.com

На летний период необходимо отказаться от кислот и ретиноидов, советует косметолог. Они отлично борются с высыпаниями, которыми так "богата" жирная кожа, однако летом вреда от них будет больше. Вместо этого используйте точечные средства для борьбы с несовершенствами, рекомендует Кристина. Это может быть цинковая мазь или средства на основе бензоила пероксида. 

Ни в коем случае не стоит забывать летом про spf-средства, напоминает специалист. Важно подобрать подходящий крем, который будет матировать кожу. Как правило, такая косметика отлично ложится под макияж и сохраняет матовость лица на протяжении долгого времени. 

Ранее мы рассказывали, как улучшить состояние кожи. 

14 июля 2024, 12:00
Фото: freepik.com
Редакция
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