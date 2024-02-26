Как питаются балерины: полезные советы для тонкой талии

Когда произносишь слово «балерина», перед глазами возникает образ нежной воздушной нимфы, которая движется словно легкий лепесточек цветка на ветру. Для представительниц этой профессии набор лишних килограммов подобен катастрофе. Девушки очень внимательно следят, что появляется в их тарелках. Женский журнал «Клео.ру» делится секретами балерин, которые позволят добиться тонкой талии.





Часто, но мало

Плотный завтрак

Обилие клетчатки



Контроль сахара



Сон и вода

Знаменитая российская балерина Наталья Окатова обратила внимание, что наибольшую эффективность в вопросах сохранения идеальной фигуры демонстрирует система дробного питания. Танцовщица отметила, что популярное у многих интервальное голодание не подходит балеринам, так как они много двигаются и расходуют большое количество энергии. Кроме того, питание с внушительными интервалами в конце концов приводит к еще большему набору веса. Намного полезнее питаться часто, но небольшими порциями. За день может быть более шести приемов пищи, при этом порции всегда небольшие, так что балеринам не знакомо чувство переедания.Самым основательным приемом пищи за сутки должен быть завтрак. Энергия, полученная с утра, будет использоваться в течение всего дня. На завтрак лучше есть продукты, богатые медленными углеводами. Это могут быть разнообразные каши, цельнозерновые тосты и так далее. Пропускать завтрак нельзя, так как подобный подход приведет к тому, что в течение всего дня будет ощущаться недостаток энергии и в итоге человек съест больше продуктов, чем ему необходимо.Также балерина посоветовала плотно налегать на клетчатку. Она помогает разогнать метаболизм и нормализует работу желудочно-кишечного тракта. Кроме того, обильное потребление клетчатки дает чувство насыщения, а калорий в организм поступает совсем немного. Стоит взять за правило в каждый прием пищи есть побольше зелени и овощей. Тем более, что при правильном подходе к такому режиму питания можно готовить из овощей и зелени очень вкусные блюда, которые не только позаботятся о фигуре, но и принесут гастрономическое удовольствие.Как известно, сахар – главный враг тонкой талии. Очень важно внимательно следить за его потреблением. Разумеется, при постоянном поедании тортиков и шоколадок о стройной фигуре придется забыть. Однако очевидные сладости – далеко не единственный источник вредного сахара. Его содержание весьма велико в различных энергетических напитках, а также йогуртах и, казалось бы, полезных готовых смузи. Кроме того, сахар добавляют в различные полуфабрикаты и фастфуд. От таких продуктов лучше полностью отказаться или максимально сократить их потребление.Также балерина обратила особое внимание на нормализацию режима сна и употребление воды. Невыспавшийся человек в течение дня пытается восполнить недостаток энергии за счет употребления лишних калорий. Здоровый, глубокий сон помогает держать себя в руках и соблюдать диету. Поэтому крайне важно каждый день высыпаться. Что касается воды, каждый знает, насколько важно соблюдать водный баланс. При этом речь идет именно о чистой воде. Постарайтесь взять за правило регулярное употребление чистой жидкости. Например, можно выпивать пару стаканов воды до приема пищи. Во время трапезы лучше также поставить на стол графин с чистой водой. Она помогает быстрее насытиться и крайне необходима для работы всех систем организма.