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Маникюр гель-лак 2024 года: обзор актуальных новинок, советы по уходу за ногтями

Маникюр гель-лак 2024 года: обзор актуальных новинок, советы по уходу за ногтями

В нашей статье вы найдете главные тренды маникюра гель-лак 2024 года, а также фотоидеи для создания стильного маникюра.

Удобство, комфорт и одновременно стильный и эффектный внешний вид – главные тенденции, которыми руководствуются девушки при создании нейл-арта. Всем этим требованиям в полной мере соответствует маникюр гель-лаком 2024 года, представленный разнообразными дизайнами. Клео.ру предлагает вместе разобраться, какие новинки будут актуальными и какие варианты оформления стоит выбрать модницам.

Главные тренды маникюра гель-лаком

Стилисты постарались в полной мере проявить фантазию и креатив, разрабатывая оригинальные идеи маникюра. Приветствуются эксперименты с подбором цветовой палитры и декоративных элементов, выбором формы ногтевых пластин. Клео.ру предлагает вашему вниманию обзор актуальных тенденций и соответствующие фото маникюра:

  • Темные оттенки покрытий – беспроигрышный вариант, чтобы подчеркнуть глубину и загадочность нейл-арта. Этому в полной мере соответствуют лаки черного, темно-синего, бордового, фиолетового цвета. В тренде кофейная тональность, которую разрешается совместить с золотистыми блестками. Также актуальны модные цвета в пастельной палитре, придающей маникюру нотки нежности и романтичности. Любительницы ярких луков оценят дизайн, выполненный в насыщенных красных, коралловых, оранжевых, желтых, салатовых, аквамариновых оттенках.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • К числу актуальных трендов продолжает относиться техника «колор-блокинг». Она выражается в разделении ногтевых пластин на отдельные участки. Образовавшиеся зоны оставляют прозрачными либо заполняют яркими лаками, блестками. Допускается прибегнуть к нанесению мелких надписей на прозрачном «негативном пространстве».

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • Максимально привлечь внимание поможет модный маникюр с втиркой. Блестящее покрытие представлено в нежном жемчужном исполнении, броском металлизированном или золотистом цвете. Чтобы нейтрализовать броскость дизайна и привнести в нейл-арт гармоничность, допускается чередование с матовым покрытием на нескольких пальцах.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • Любительницы стиля бохо по достоинству оценят маникюр с этническими орнаментами. При их создании мастер должен приложить определенные усилия, поскольку прорисовка кружевных узоров и мелких деталей требует навыков и занимает время. Однако результат, несомненно, порадует обладательницу такого нейл-арта и подчеркнет ее индивидуальность.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • Фольгированные полоски, хаотичные разводы блестящей потали, растяжка или заполнение рисунков блестками, камифубуками – все это привнесет в дизайн яркие и освежающие нотки. Подобный декор выигрышно выделяется на матовом покрытии, но разрешается нанесение оригинальных узоров и на глянце.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • Нежный классический френч остается неизменно актуальным. Нюдовую основу и белоснежные кончики допускается совместить с кружевными ажурными орнаментами, которые дополнительно подчеркнут романтичность дизайна.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • Градиентный эффект на ногтях не утрачивает популярности среди модниц. Для воплощения омбре задействую два или более оттенков лака, которые подбираются в сходной между собой или резко контрастной тональности. Также разрешается сочетать градиент с растяжкой мелкими блестками.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • Чешуя дракона – популярный стилистический прием, который применяют при оформлении ногтей в 2024 году. Сложную фактуру получится создать с помощью ромбовидных страз, складывающихся в оригинальный рисунок и размещенных поверх основного покрытия.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Как ухаживать за ногтями после маникюра гель-лаком

Обеспечить надлежащий уход за ногтями после маникюра гель-лаком очень важно, чтобы сохранить красивый вид и здоровье пластин. Клео.ру советует обязательно учитывать следующие моменты:

  • Избегайте контакта с водой в течение первых нескольких часов. Гель-лак может нуждаться во времени для полного высыхания. Поэтому старайтесь избегать контакта с жидкостью в первые 2-3 часа после нанесения маникюра.
  • Используйте перчатки при выполнении уборки. Химические вещества, содержащиеся в моющих средствах, могут повредить гель-лак и ногти. Поэтому рекомендуется носить перчатки при выполнении бытовых работ. Однако при этом нужно соблюдать еще одно важное условие – не находиться в перчатках слишком долго. В противном случае можно спровоцировать разрушение покрытия.
  • Регулярно увлажняйте кожу вокруг ногтей маслом или кремом. Это поможет предотвратить ее обезвоживание и огрубление.
  • Если гель-лак начал отслаиваться или сколачиваться, не пытайтесь его отрывать или счищать самостоятельно. Обращайтесь к профессионалу, чтобы избежать повреждения натуральных ногтей.
  • Избегайте резких перепадов температур на протяжении 2-3 дней после нанесения маникюра. Это может быть посещение сауны или бани. Также воздержитесь от пребывания в солярии или длительного нахождения под солнечными лучами, чтобы нейл-арт сохранил насыщенный оттенок.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Теперь вы знаете, какой маникюр гель-лаком в 2024 году будет особенно актуальным. Разнообразие дизайнов поможет сделать вам правильный выбор с учетом предпочитаемой вами стилистики, подобрать любимый оттенок. Красивый нейл-арт подчеркнет вашу индивидуальность, придаст образу гармоничные и завершенные черты.

2 марта 2024, 19:53
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Зухра Хапаева

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