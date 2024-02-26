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Четверг 7 марта

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Натуральные увлажняющие средства ждут на кухне: семь продуктов для красоты

Натуральные увлажняющие средства ждут на кухне: семь продуктов для красоты

Многие отдают предпочтение домашним уходовым средствам

Опытные блюстительницы красоты и сохранения молодости хорошо знают, что в борьбе за идеальный внешний вид лучше всего себя зарекомендовали натуральные компоненты. Если изучить состав качественного крема или маски для лица, можно увидеть продукты, которые легко найдутся у вас на кухне. Женский журнал «Клео.ру»рассказывает, какие натуральные средства для увлажнения можно обнаружить дома или в ближайшем продуктовом магазине.

Мед


О пользе меда хорошо известно всем. Эта натуральная сладость обладает огромным количеством полезных свойств. Мед прекрасно борется с раздражением и покраснением кожи. В его составе есть противомикробные компоненты, которые помогают очистить кожу и вернуть ей здоровое сияние. Кроме того, маска из меда отлично увлажняет и тонизирует кожу. Также мед можно использовать в качестве скраба для тела и в виде полезного компонента в масках для волос.


Оливковое масло


Практически на каждой кухне можно встретить бутылочку хорошего оливкового масла. Оно придает прекрасный вкус салатам, но также может поработать в борьбе за идеальный внешний вид. В оливковом масле содержится витамин Е, который крайне необходим для ухода за кожей лица. Маски с оливковым маслом помогают сбросить несколько лет и придают коже сияющий вид. Оливковое масло часто включают в состав антивозрастных кремов.


Алоэ


Во многих квартирах на подоконниках стоит популярное растение – алоэ. Это настоящая находка для представительниц прекрасной половины человечества. Данное растение – отличный увлажнитель кожи, который также помогает бороться с раздражением и повреждением кожных покровов. Алоэ отлично зарекомендовало себя в борьбе с ожогами. Это растение помогает бороться с негативным воздействием ультрафиолета, который является виновником преждевременного старения кожи. В алоэ содержится много витаминов А, С, Е и В12, необходимых для ухода за лицом и телом.


Овес


Маски на основе привычных всем овсяных хлопьев отлично помогают в комплексном уходе за кожей. Овес хорошо очищает и тонизирует кожу, а также борется с раздражением и покраснением. Кроме того, овсяные хлопья способствуют отбеливанию кожи и возвращают ей сияющий вид. Перемолотые овсяные хлопья можно соединить с медом и нанести на кожу. Нежный массаж с таким средством заменит профессиональный пиллинг и улучшит качество кожи.

Огурец


Девушка с кружочками зеленого овоща на глазах – излюбленный элемент рекламы спа-салонов. Все дело в том, что огурец является отличным увлажняющим средством для кожи лица и всего тела. Маски на основе огурца можно сделать прямо на кухне. При этом их эффект виден сразу. Огурец помогает избавиться от отеков, подтягивает при увлажняет кожу.

Лепестки розы


Букет, подаренный любимым мужчиной или очередным воздыхателем, тоже может поработать на вашу красоту. Когда он потеряет презентабельный вид, не спешите выбрасывать цветы. Из них можно приготовить розовую воду, которая является прекрасным увлажнителем. На полстакана лепестков потребуется около трех стаканов горячей воды. Лепестки нужно варить на медленном огне, пока они не отдадут весь цвет. Затем воду можно использовать в качестве увлажнителя и перед нанесением косметики.

Кокосовое масло


Некоторые гурманы предпочитают готовить пищу на кокосовом масле или добавлять его в салаты, а также напитки и десерты. Этот продукт отлично зарекомендовал себя и в индустрии красоты. Кокосовое масло прекрасно увлажняет кожу и волосы. Его можно наносить в чистом виде или же добавлять в питательные маски. Аминокислоты и антиоксиданты, входящие в состав кокосового масла, питают кожу энергией и помогают сбросить несколько лет.

26 февраля 2024, 12:31
Фото: www.unsplash.com
Ольга Белозерова
Клео.ру✓ Надежный источник

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