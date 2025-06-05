Депиляция воском: даже лучше, чем лазером?

Восковая эпиляция – такой древний метод удаления нежелательных волос, что даже может показаться устаревшим. На первый взгляд, современные лазеры, обещающие долговременное (а то и постоянное!) избавление от растительности после курса процедур, кажутся намного привлекательнее. Однако чем популярнее становится лазерная эпиляция, тем больше негативных отзывов появляется на эту процедуру. Помимо высокой стоимости и зависимости эффективности процедуры от типа и цвета волос, лазерная эпиляция не так безопасна для здоровья, как хотелось бы, имеет много противопоказаний и побочных эффектов. Кроме того, у некоторых она вызывает прямо противоположный эффект: волосы начинают расти с утроенной силой!





Ставим плюс

Восковая эпиляция – намного более изученный и прогнозируемый метод избавления от нежелательных волос, чем лазер. Она имеет совсем мало противопоказаний: не стоит использовать воск на коже с дерматологическими заболеваниями, акне, механическими повреждениями и в случае хрупкости сосудов. Зато, в отличие от лазера, воск может использоваться при беременности и при обострении хронических заболеваний: на организм такая эпиляция никак не влияет.





Правила безопасности

Несмотря на поверхностное воздействие ваксинга, важно соблюдать несколько правил, чтобы не навредить себе, если вы решили удалять волосы дома, а не в салоне. Для восковой эпиляции желательно приобрести специальный воскоплав – недорогое устройство, которое разогревает воск до нужной температуры. Плавить воск в микроволновке или в кастрюле – опасная затея: велик риск обжечься.





Даже для домашней эпиляции удобнее пользоваться перчатками: если капнуть воском на ноготь, можно испортить маникюр с покрытием. Перед процедурой обязательно обрабатывать кожу антисептиком без спирта (например, хлоргексидином), затем наносить тальк, который уберет лишнюю влагу и улучшит сцепление состава с поверхностью. После ваксинга нужно снова протереть кожу антисептиком, а далее – воспользоваться успокаивающим средством (в идеале выбирать такое, которое способно также удалить остатки воска).

Простой выбор

Для домашней восковой эпиляции лучше всего использовать воск с гранулах: он эстетично выглядит, экономично расходуется, приятно пахнет, имеет низкую температуру плавления (а потому не обжигает кожу), застывает за считанные секунды и не требователен к технике нанесения. Если вы решили эпилировать чувствительные зоны (бикини, подмышечные впадины, лицо), то обратите внимание на надпись на упаковке – для подобной процедуры важен самый деликатный состав.





Нюансы ухода

Уход за кожей после депиляции воском – важный момент, от которого зависит, полюбите ли вы эту процедуру или же откажетесь от нее навсегда. Примерно через 3-4 дня после эпиляции нужно использовать отшелушивающие средства – скраб или энзимную пудру, и не пренебрегать увлажняющим лосьоном для кожи – лучше, если он будет содержать пантенол, цинк, аллантоин. Это послужит профилактикой врастания волос – главным возможным минусом удаления луковиц с корнем, а также ускорит регенерацию кожи, защитит от воспалений и раздражений.





Если эпиляторы часто ломают волоски, выдергивая их не с корнем, воск удаляет чисто, вместе с луковицей. Отрастающие волосы становятся более тонкими, редкими и слабыми. В целом, процедуру достаточно проводить раз в две-три недели, в зависимости от индивидуальных особенностей. Главное – это безопасный способ депиляции, который легко освоить в домашних условиях, и более долговременный, чем бритье.