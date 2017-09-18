Из России с любовью: 6 секретов красоты

Масла и травы входят в состав любой косметики, однако можно использовать их и в натуральном виде. В разных регионах России сохранилось множество секретов, которые на протяжении веков обеспечивали молодость и красоту местным жительницам.

О рецептах здоровья и долголетия рассказывает модель и актриса Рэйчел Хантер, ведущая программы «Рэйчел Хантер: в поисках секретов красоты» (12+) на телеканале Fine Living.

Ламинария (север России)

Ламинария широко применяется в косметологии, ведь она обладает целым рядом полезных свойств: улучшает общее состояние кожи, помогает бороться с воспалениями, растяжками, целлюлитом, способствует похудению и омоложению. Многие салоны красоты предлагают дорогостоящие обертывания с использованием этих водорослей, однако делать такие процедуры можно и дома — ламинария свободно продается в аптеках в виде цельных сушеных листьев или порошка.

Перед обертыванием необходимо замочить водоросли в воде комнатной температуры и оставить на 30-40 минут. Затем нанести Ламинарию на тело и обернуться пищевой пленкой. Длительность проведения процедуры от 30 до 40 минут.

Несмотря на положительное действие водорослей, не стоит использовать их для обертываний людям с болезнями сердца, сосудов и щитовидной железы, а также при беременности и при сильных повреждениях кожи. Тем не менее скрабы и маски для лица практически не имеют противопоказаний, подойдут для любого типа кожи и окажут лишь оздоровительный эффект.

Расторопша (Сибирь)

Целебные свойства этого растения были известны еще древнеегипетским врачевателям. Ведь оно обладает не только косметическим, но и оздоровительным эффектом. Особенно ценным и богатым полезными веществами считается масло, получаемое из семян растения.

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В нем содержится большое количество флавоноидов, которые отвечают за регенерацию кожного покрова, укрепляют мембраны клеток, оказывают противовоспалительный и омолаживающий эффект. Чтобы увлажнить, защитить кожу от внешнего воздействия, а также придать ей сияние, достаточно взять 3-4 капли масла расторопши и нанести их вечером на очищенную кожу лица, шеи и декольте. Результат будет заметен уже утром.

Мумиё (Алтай)

Мумиё — это минеральный продукт, который образуется под воздействием ветра и перепадов температур в трещинах скал. Таблетки из этого вещества широко применяются как в медицине, так и в косметологии, и не имеют противопоказаний. Мумиё оказывает на кожу заметное омолаживающее действие: разглаживает морщинки, подтягивает контур лица и регенерирует клетки.

Для приготовления маски из этого природного компонента необходимо размельчить в порошок 2 таблетки мумиё, растворить смесь в кипяченой холодной воде до густого состояния и нанести на кожу на 15 минут. Курс состоит из 7-10 процедур, которые делаются с десятидневным перерывом. Повторить комплекс масок можно будет только через полгода.

Масло кедрового ореха (Сибирь)

Еще одним незаменимым помощником в борьбе за красоту и молодость кожи может стать масло кедрового ореха. Оно обладает мощным антиоксидантным действием, спасает от воспалений и шелушений, борется с морщинами и возрастными изменениями, ускоряет регенерацию клеток.

123RF/Yana Gayvoronskaya

В масле сибирского кедра содержатся витамины групп В, А и D, витамины E и F, полинасыщенные жирные кислоты и белок, которые незаменимы в приготовлении косметики по уходу в домашних условиях. Подогретое на водяной бане масло можно использовать в качестве демакияжа для лица, а также наносить его в виде компрессов дважды в неделю на 15 минут вместо противовозрастного ухода. Кроме того, в холодное время года его можно использовать как ночной крем, оно будет хорошо питать и увлажнять кожу. Однако следует помнить, что хранить кедровое масло следует в холодильнике.

Облепиха (Саяны, Тува, Алтай)

В облепихе для красоты и здоровья ценно все: ягоды, листья и даже ветки. Особенно широко это растение применяется в средствах по уходу за волосами. Облепиха способна сделать их сильными и блестящими и придать им здоровый вид.

Для этого следует приготовить отвар: 2 столовых ложки сушеных ягод и листьев облепихи нужно залить 2 столовыми ложками кипятка и настаивать 3-4 часа. Затем полученный настой втирать на ночь в корни волос — это ускорит их рост. Кроме того, данный отвар можно разбавить теплой водой и использовать в качестве ополаскивателя после мытья.

Ежевика (Западная Сибирь)

Эти ягоды не только очень вкусные, но еще и оказывают положительный эффект на здоровье и внешний вид кожи, а потому широко используются в косметологии.

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На основе ежевики изготавливаются различные кремы и скрабы, однако использование ее в естественном виде еще больше усилит действие. Ведь в ней содержатся витамины, необходимые для кожи: B, C, E, K, — а также железо и пектин, которые улучшают обменные процессы и насыщают клетки кислородом. Чтобы сузить поры и убрать жирный блеск, достаточно всего лишь размять ягоды и нанести, полученную массу на лицо. Кроме того, можно использовать отвар из листьев ежевики, который поможет побороть воспаления и выровнять цвет кожи.

Стоит помнить, что индивидуальная непереносимость может быть ко всем компонентам, в том числе и к природным. Именно поэтому перед использованием косметических средств рекомендуется провести их проверку на маленьком участке кожи.