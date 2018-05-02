Как избавиться от прыщей за ночь с помощью домашних средств
Сталкиваться с прыщами всегда неприятно, особенно, если вы обнаружили их вечером накануне важного свидания или выхода в свет. Именно поэтому вы всегда должны быть готовы дать отпор незваным гостям и знать, как избавится от них очень быстро. Вот несколько полезных советов.
Зубная паста
Начните с основ. Каждый вечер перед сном умывайтесь, это станет первым шагом в борьбе с прыщами. Закончив очищение, нежно промокните лицо полотенцем. Затем возьмите белую зубную пасту и точечно нанесите непосредственно на проблемные места. Оставьте пасту на ночь, а утром смойте водой.
Лед
Еще один замечательный помощник в борьбе за чистое лицо - лед. Он помогает наладить циркуляцию крови в проблемных зонах. Благодаря контакту со льдом поры резко охлаждаются, что помогает легко удалить грязь и жир. Мы рекомендуем использовать лед три раза в день, если вы хотите навсегда избавиться от прыщей. Такая мера снизит воспаление и придаст коже более здоровый вид.
Мед
Мед - это лучшее, что придумала природа для борьбы с прыщами. Этот натуральный антибиотик борется с инфекцией и ускоряет процесс заживления акне. Лучше всего нанести немного меда на ватный диск и нежно помассировать им проблемную зону. Затем следует оставить мед на лице на 30 минут и смыть его теплой водой.
Лимон
Лимонный сок содержит много витамина С и обладает вяжущими свойствами, поэтому он помогает быстрее подсушить прыщи. Кстати, лимон действует ничуть не хуже, чем покупные вяжущие тоники. Возьмите ватный диск, обмакните его в свежевыжатый сок, нанесите на проблемные места и оставьте до утра, а затем смойте теплой водой.
Чеснок
Вы удивитесь, но чеснок тоже может стать натуральным лекарством от прыщей. Он богат серой, которая помогает быстрее заживлять ранки. Нужно всего лишь разрезать зубок чеснока и аккуратно потереть свежими срезами прыщи. Через 5 минут смойте теплой водой. Одно примечание: запах чеснока довольно долго остается на коже, поэтому делайте эту процедуру, только если вам не предстоит встреча с людьми.
Яичный белок
Отделите белок от желтка, взбейте и нанесите полученное природное лекарство на пораженную зону. Оставьте до следующего утра, а потом смойте теплой водой. После такой простой процедуры кожа станет свежей и сияющей.
Масло лаванды
Масло лаванды успокаивает кожу, снимает воспаления и улучшает общее состояние кожи. Просто нанесите немного масла на прыщи перед сном. На следующее утро ваша кожа будет гораздо здоровее, а прыщи станут менее заметны.
Пар
Пар помогает раскрыть поры, а значит, эффективнее их очистить. Процедура очень проста: нужно всего лишь вскипятить воду, а потом подержать лицо над кастрюлей (не слишком близко, иначе ожогов не избежать). После "бани" очистите лицо теплой водой с выбранным средством и нанесите увлажняющий крем.
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Обсуждение 85
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Крис КиевЗубная паста не помагает, и только сушыт кожу!!!!!!!
29.01.18 16:35
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Ася АпостоловоЗдраствуйте, мне 15 лет и у меня прыщи что мне делать, мазала спецыальными гелями,бальзамами, мазями, ничего не помагает!!!! Руки просто опускаются!!!
26.01.18 23:59
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Маргарита ЕслемесоваОчень эффективное средство! 1) сода 2) мыло 3) соль. Это поможет избавиться от прыщей! Пишите в вк,помогу вам избавиться от прыщей!Пишите в VK
01.01.18 12:52
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КрисСкажи те а паста помогает?
19.12.17 21:11
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нозаСамый лучший способ это маска с медом и лимона,очень хорошо помогает
13.12.17 18:34
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Школьник РоссияПодскажите метод с пастой зубной помогает ли есть ли какието побочные действте
26.11.17 22:11
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Спайк ХуджандПривет всем,пожалуйста помогите мне у меня каждый раз появляется прищы на моём лице и я вообще не могу от них избавится мне сказали что я должен мыть лицо с мылой но и он не помогает пожалуйста помогите мне как я могу избавится от них?
03.10.17 20:55
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Виктортя 2003А можно не только белой пастой?
15.09.17 22:53
- Комментарий набрал слишком много минусов. Показать.
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Евгения МоскваХорошая статья, очень помогла... Не стыдно хоть в школу теперь ходить! Попробовала все советы, на лице нет ни единого прыщика))
03.08.17 19:45
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Ирен МоскваОткровенно говоря, все эти бабушкины средства действуют чуть лучше, чем никак. Конечно, если прыщик в единичном количестве выскакивает раз в полгода, можно и левомицетиновым спиртом обойтись. Но по-настоящему серьезное акне надо лечить системно, то есть пить антибиотик. Тут выше кто-то приводил в пример Минолексин – как раз оптимальный вариант, уничтожающий главную причину воспалений. Под контролем врача, разумеется.
13.07.17 16:52
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панда? ДудинкаМне интересно , а можно мазать мятной пастой ?!?!?!
30.06.17 04:20
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Принцесса для Абуханифы я Махина Душанбе ХучандМне помогло спасибо
18.06.17 19:24
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Я стану женой Абуханифы ХуджандКлассс просто супер спасибо
18.06.17 13:38
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Ханифа ХуджандСпасибо ети средство помогли мне избавитсья от прыщей особенно помогло чеснок и зубная паста сейчас мне не стидно пойти в школу спосибо большоееее
18.06.17 11:45
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Евгения НижневартовскА у меня не много прыщей , есть где то три которые прям выделяются и их видно всем всем и никаким тональным кремом не замажешь , но друзья меня воспринимают нормально , а я сама себе не нравлюсь и каждые 2 часа смотрю- как же от них избавиться. Но пока придерживаясь не есть много сладкого , но у меня никак не получается
07.06.17 20:28
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Еле Санкт-ПетербургОт прыщей ничего не поможет так как левомецитиновый спирт,остальное все бред собачий,только им можно лечить прыщи...
13.05.17 01:28
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девчонка567 москваПОМОГИТЕ!!!!!
01.04.17 12:29
- Комментарий набрал слишком много минусов. Показать.
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sasha-alina ДолгопрудныйСпс. Мёд очень хороший способ!!!
19.02.17 21:59
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ЛолаЕсли чесно,мне помогли всего лишь 2 способа 1)мёд- в первый день я сделала точно так же как и написано в совете,но честно говоря помогло не очень.На второй день я вновь попробовала этот способ но продержалась не 30мин а час,результат был хороший 2)паста-всё что сказано в совете,но наутро я заметила что паста подсушила мою кожу но результат был хороший,и чтоб кожа не была шершавой и огрубевшей я намазала её увлажняющий кремом.
08.01.17 00:23
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ЗараЗдравствуйте , какой из этих способов лучше ? Просто скоро кастинг в модельное агенство а с прыщавым лицом не пойти ...
02.01.17 21:26
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СахаА мед поможет?
29.12.16 14:54
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tirnaМогу сказать лишь одно. ЕСЛИ ВАМ НЕ ПОДХОДЯТ ВСЕ ЭТИ СПОСОБЫ, НЕ СТОИТ ОСТАВЛЯТЬ ПЛОХОЙ КОММЕНТАРИЙ. НЕТ, НЕТ, И ЕЩЕ РАЗ НЕТ! У ВСЕХ ДРУГАЯ КОЖА!!! КОМУ ТО ПОДОЙДУТ ЭТИ СРЕДСТВА, А КОМУ ТО НЕТ!!!
15.11.16 22:17
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Nastya Udina_star СтавропольА вот мёд поможет??? Точно?? Просто мне в школу ходить стыдно , прыщей не много , но вот лоб ,щёки, это кошмарно!!!!!!!!!!
04.09.16 17:02
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КанеСпасибо.
23.08.16 19:50
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Madikon.98.03@mail.ru АктобеСмойте с пищевой содой
24.07.16 15:05
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Ak Dushanbeпомоги те мне скожите что сделать чтобы избавится от прища я все попробувал но не что не помогло мне..?
27.06.16 22:33
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Спасибо, интересные методы) Я люблю еще такие рецепты - умывания с ромашкой, или чистотелом. Иногда делаю, если время есть) Тут вообще комплексный подход нужен к уходу за проблемной кожей. Еще знаю, что полезно очищать организм изнутри. Я периодически энтеросгель пропиваю курсом, после него кожа намного чище становится, прыщики все проходят. И заметила, после занятий спортом тоже кожа тонизируется и хорошо выглядит.
18.06.16 23:21
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МандаринкаСвятой водой умывалась , за недельки две ничего не осталось
09.05.16 16:56
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Grimmo Кривой рогПомогите пожалуйста#Мне надо завтро идти гулять с девушкой. Но на зло выскочел прыщик на лобку но я не хочу что б она видела.... Помогите пожауйсиа
04.02.16 03:10
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хочу стать красивой ДушанбеЛимон сильно высушил кожу! Кожа стала ужасно шершавая! Прыщи не изчезли! Зря только ноч не спала!
03.02.16 17:42
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sommerСтатья, конечно же хорошая. Но мало кому помогают народные методы борьбы с прыщами. Я вот использовал "Полисорб". Каждое утро и вечер принимал разведенный порошок. Через неделю кожа уже значительно лучше выглядела.
18.01.16 14:11
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ЛапуськаКонечно, чтобы очень быстро подсушить прыщик очень нужен цинк, но если прыщик надо не просто подсушить, а вылечить причину возникновения, то лучше взять зинерит
09.01.16 01:24
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Витка МарковаДомашними средствами точно никак от прыщей не избавиться за одну ночь, это я уже на себе лично проверила. Подсушить да, но не убрать. Из всего перепробованного могу сказать, что ни Базирон, ни Левомеколь, ни еще что не поможет, только хуже сделает. Пока Циновит больше всего нравится.
16.11.15 14:23
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Довольно интересная статья) Но такими средствами от прыщей не избавишься! Я со своими долго боролась, в итоге лучшим средством оказалось правильное питание и регулярный уход лечебной косметикой. Больше всего мне нравится французская марка La Roche-Posay, для меня по цене и качеству самый лучший вариант. Результат конечно не сразу виден, но если постоянно пользоваться кожа реально становится чище и здоровее! Сейчас еще включила в уход их новую эмульсию Еffaclar K (+) - она хорошо ухаживает и не сушит кожу. Повезло, что попала в ее претест)Советую попробовать!
12.11.15 21:00
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Ромашка МоскваОй, очень оптимистичная статья, но избавиться от прыщей оказывается не так-то просто. Причём если прыщи мне как-то с горем пополам удалось укротить, то от чёрных точек я так и не могла избавиться полностью, ходила к косметологу на чистки периодически, но точки возвращались, пока не купила по совету подруги крем-гель Циновит. Теперь мой метод такой - посетила косметолога, потом смазываю Циновитом и надолго забываю об этой проблемке. К косметологу теперь хожу реже, пару раз в год всего чищу лицо
20.10.15 13:36
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АляНу, домашние средства хороши от единичного прыщика, а нет от угрей. Как-то мало верится что зубная паста или мед может помочь в лечении акне, например( Тут уж используют артилеррию посильнее, антибиотики , типа минолексина и наружные мази с антибиотиком и цинком. Так, что эти средства хороши как уход а не как избавление от прыщей.
17.09.15 19:59
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Пробовала то же все эти средства, льдом до сих пор пользуюсь, только замораживаю цветочную воду, но это все уход, а лечить из надо, так как однажды вылеченная проблема избавляет от утомительного ухода. Я студенткой зинеритом все прыщи вывела, сейчас вот только иногда на висках выскочат, но их я быстро маслом чайного дерева мажу.
03.08.15 13:10
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Katena007 MoscowЯ все эти народные способы по молодости перепробовала. Особенно любила белую и голубую глину. Только вот толку от них - чуть, так, развлечение только если. Правильно девочки пишут - гормональный фон и правильное питание, вот два залога чистого личика. У меня высыпает в пмс, мажу сульфаргином. Проходит быстро. Другие косметические средства от прыщей даже не приобретаю - зачем эксперименты над собой ставить.
22.07.15 17:55
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Использовала Регецин.Эффект виден через некоторое время, не сразу естественно. Лицо до сих пор в полном порядке, поэтому ничего плохого сказать не могу. Впринципе, всем рекомендую.
30.05.15 13:14