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Как избавиться от прыщей за ночь с помощью домашних средств

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Сталкиваться с прыщами всегда неприятно, особенно, если вы обнаружили их вечером накануне важного свидания или выхода в свет. Именно поэтому вы всегда должны быть готовы дать отпор незваным гостям и знать, как избавится от них очень быстро. Вот несколько полезных советов.

 

Зубная паста

Начните с основ. Каждый вечер перед сном умывайтесь, это станет первым шагом в борьбе с прыщами. Закончив очищение, нежно промокните лицо полотенцем. Затем возьмите белую зубную пасту и точечно нанесите непосредственно на проблемные места. Оставьте пасту на ночь, а утром смойте водой.

 

 

Лед

Еще один замечательный помощник в борьбе за чистое лицо - лед. Он помогает наладить циркуляцию крови в проблемных зонах. Благодаря контакту со льдом поры резко охлаждаются, что помогает легко удалить грязь и жир. Мы рекомендуем использовать лед три раза в день, если вы хотите навсегда избавиться от прыщей. Такая мера снизит воспаление и придаст коже более здоровый вид.

 

Мед

Мед - это лучшее, что придумала природа для борьбы с прыщами. Этот натуральный антибиотик борется с инфекцией и ускоряет процесс заживления акне. Лучше всего нанести немного меда на ватный диск и нежно помассировать им проблемную зону. Затем следует оставить мед на лице на 30 минут и смыть его теплой водой.

 

 

Лимон

Лимонный сок содержит много витамина С и обладает вяжущими свойствами, поэтому он помогает быстрее подсушить прыщи. Кстати, лимон действует ничуть не хуже, чем покупные вяжущие тоники. Возьмите ватный диск, обмакните его в свежевыжатый сок, нанесите на проблемные места и оставьте до утра, а затем смойте теплой водой.

 

Чеснок

Вы удивитесь, но чеснок тоже может стать натуральным лекарством от прыщей. Он богат серой, которая помогает быстрее заживлять ранки. Нужно всего лишь разрезать зубок чеснока и аккуратно потереть свежими срезами прыщи. Через 5 минут смойте теплой водой. Одно примечание: запах чеснока довольно долго остается на коже, поэтому делайте эту процедуру, только если вам не предстоит встреча с людьми.

 

 

Яичный белок

Отделите белок от желтка, взбейте и нанесите полученное природное лекарство на пораженную зону. Оставьте до следующего утра, а потом смойте теплой водой. После такой простой процедуры кожа станет свежей и сияющей.

 

Масло лаванды

Масло лаванды успокаивает кожу, снимает воспаления и улучшает общее состояние кожи. Просто нанесите немного масла на прыщи перед сном. На следующее утро ваша кожа будет гораздо здоровее, а прыщи станут менее заметны.

 

 

Пар

Пар помогает раскрыть поры, а значит, эффективнее их очистить. Процедура очень проста: нужно всего лишь вскипятить воду, а потом подержать лицо над кастрюлей (не слишком близко, иначе ожогов не избежать). После "бани" очистите лицо теплой водой с выбранным средством и нанесите увлажняющий крем.

 

49 Не нравится 146 Нравится 02.05.2018 Теги: прыщи домашние избавление

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