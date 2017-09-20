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Корректировка цвета. Как выбрать нужный тебе консилер

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Совершенно безупречной кожей обладают единицы, но благодаря корректировке цвета это доступно всем.

Будь то покраснения или темные круги, есть определенные цвета, которые ты можешь использовать, чтобы исправить определенные проблемы с кожей. Своими секретами с читательницами «Клео» делится визажист Виолетта Писклова.

Консилеры разных цветов — для чего они

ЗЕЛЕНЫЙ: Скрывает красноту. Используй зеленый, чтобы скрыть любое покраснение.

ФИОЛЕТОВЫЙ: Убирает желтые и коричневые оттенки. Используй фиолетовый, чтобы осветлить кожу и исправить желтоватый оттенок.

ПЕРСИКОВЫЙ: Корректирует синий цвет. Используй персиковый оттенок, чтобы скрыть темные круги и нежелательные пятна на светло-средней коже.

ОРАНЖЕВЫЙ: Корректирует синий цвет. Используй оранжевый, чтобы убрать темные круги и темные пятна на загорелой коже.

РОЗОВЫЙ: Корректирует коричневый цвет. Используй розовый, чтобы исправить темные пятна, выделить и осветлить тусклую кожу.

ЖЕЛТЫЙ: Успокаивает все мягкие покраснения на всех тонах кожи.

Лучшие корректирующие средства

К счастью, на рынке существует так много замечательных продуктов для коррекции цвета.

  • NYX Color Correcting Concealer
  • Stila Correct + Perfect All-In-One Color Correcting Palette
  • Urban Decay Naked Skin Color Correcting Fluid
  • Tarte Rainforest of the Sea Color Correcting palette
  • Make Up For Ever 5 Camouflage Color Correct & Concealer
  • Algenist Color Correcting Drops
  • SEPHORA Collection Pantone Universe Correct + Conceal
  • BH Cosmetics 6 Color Concealer and Corrector
 
 
 

Нанесение

Так же, как и в фундаменте, важно хорошо смешивать. Последнее, что ты хочешь показать — это зеленые или фиолетовые оттенки.

Сначала нанеси корректор, затем основание.

Для нанесения можешь использовать пальцы, кисть или спонж для макияжа. Основное преимущество спонжей — это создание эффектного и незаметного мейкапа. Создается впечатление естественности и натуральности. Такой результат достигается за счет мягкого распределения косметических средств, без линий и пятен.

Чтобы научиться наносить консилер, посмотри уроки на YOUTUBE. Конечно, есть и множество курсов визажистов, только выбирай специалистов тщательно, изучи, на какой косметике они работают и обучают, ведь теперь ты специалист в области корректирующих косметических средств.

0 Не нравится 2 Нравится 20.09.2017 Теги: консилер макияж мейк-ап декоративная косметика

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Обсуждение 1  

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  • asvenczov
    Недавно муж наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора,в начале не поверили, но решили попробовать. Через неделю были в шоке от результата: убрала в талии пару сантиметров, живот стал рельефный (еще неделя и будет идеальным), убрала лишние на бедрах,а у мужа значительно уменьшилось пивное пузо. Да и прикол что не надо ничего делать просто надела и занимайся делами, да и по времени всего 30 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог -- https://kachook.blogspot.com
    		20.09.17 11:11
         
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