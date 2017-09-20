Корректировка цвета. Как выбрать нужный тебе консилер
Совершенно безупречной кожей обладают единицы, но благодаря корректировке цвета это доступно всем.
Будь то покраснения или темные круги, есть определенные цвета, которые ты можешь использовать, чтобы исправить определенные проблемы с кожей. Своими секретами с читательницами «Клео» делится визажист Виолетта Писклова.
Консилеры разных цветов — для чего они
ЗЕЛЕНЫЙ: Скрывает красноту. Используй зеленый, чтобы скрыть любое покраснение.
ФИОЛЕТОВЫЙ: Убирает желтые и коричневые оттенки. Используй фиолетовый, чтобы осветлить кожу и исправить желтоватый оттенок.
ПЕРСИКОВЫЙ: Корректирует синий цвет. Используй персиковый оттенок, чтобы скрыть темные круги и нежелательные пятна на светло-средней коже.
ОРАНЖЕВЫЙ: Корректирует синий цвет. Используй оранжевый, чтобы убрать темные круги и темные пятна на загорелой коже.
РОЗОВЫЙ: Корректирует коричневый цвет. Используй розовый, чтобы исправить темные пятна, выделить и осветлить тусклую кожу.
ЖЕЛТЫЙ: Успокаивает все мягкие покраснения на всех тонах кожи.
Лучшие корректирующие средства
К счастью, на рынке существует так много замечательных продуктов для коррекции цвета.
Нанесение
Так же, как и в фундаменте, важно хорошо смешивать. Последнее, что ты хочешь показать — это зеленые или фиолетовые оттенки.
Сначала нанеси корректор, затем основание.
Для нанесения можешь использовать пальцы, кисть или спонж для макияжа. Основное преимущество спонжей — это создание эффектного и незаметного мейкапа. Создается впечатление естественности и натуральности. Такой результат достигается за счет мягкого распределения косметических средств, без линий и пятен.
Чтобы научиться наносить консилер, посмотри уроки на YOUTUBE. Конечно, есть и множество курсов визажистов, только выбирай специалистов тщательно, изучи, на какой косметике они работают и обучают, ведь теперь ты специалист в области корректирующих косметических средств.
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Обсуждение 1
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20.09.17 11:11