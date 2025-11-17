Кудрявый метод: разговор с экспертом про то, как приручить непослушные локоны

В отличие от укладок, во время которых силой укладывают непослушные пряди, кудрявый метод учит работать с природными особенностями волос, обеспечивая интенсивное увлажнение, бережное очищение и щадящую укладку. Мы поговорили со стилистом бренда BB|One Жанной Ламбревой о том, как раскрыть естественный потенциал кудрявых волос, превратив сухие и пушащиеся пряди в упругие, сияющие и здоровые локоны.

– Кому подойдет кудрявый метод?

– Кудрявый метод – это, прежде всего, про уважение к текстуре волос. Он подойдет всем, у кого волосы вьются сами по себе, а также тем, кто сделал завивку и хочет, чтобы локоны выглядели ухоженно и живо. Кудрявые волосы по своей природе суховаты, им всегда не хватает влаги – отсюда тусклость, пушистость, порождающие сложности с укладкой. Поэтому главное, что нужно локонам – это увлажнение, мягкость и деликатный уход без пересушивания.





– Что лучше выбрать для укладки – пенку или гель? Как понять, что выбор верный?

– Здесь нет верного или неверного выбора. Всё зависит от того, какие кудри вы любите видеть утром в зеркале. Пенка – это про легкость. Она дает мягкую фиксацию, подчеркивает локон, делает его очерченным, но при этом живым и подвижным. Волосы не склеены, не тяжелые – смотрятся естественно. Гель – вариант, когда хочется более четкой формы и плотной фиксации. Да, бывает ощущение "корочки" – мы называем это "каст". Его легко разбить пальцами, и тогда остается красивый, упругий завиток без жесткости. Выбирайте то, что ближе именно вам. Кому-то нравится, когда кудри мягко двигаются, кому-то – когда они мощно держат форму.





Главное – не использовать пенку и гель вместе. Это два разных продукта, и вместе они только утяжелят волосы.

Если чувствуете, что волосам не хватает питания – добавьте под укладку несмываемый крем или ливин. Они помогут удержать влагу и сделают локоны визуально плотнее и блестящими.





– Как оживить кудри на следующий день после укладки?

– Если наутро кудри немного потеряли форму – не спешите мыть голову. Можно сделать легкий рефреш: возьмите немного увлажняющего спрея, добавьте пару капель ливина или своего любимого несмываемого средства, встряхните и распылите на волосы. Не расчесывайте, просто пожамкайте локоны ладонями – и завиток снова вернется.





Если вчера вы использовали гель, при повторном увлажнении может появиться легкая склеенность – это нормально.

– Чего не любят кудрявые волосы?

– Первое – долго сидеть в полотенце. Чем дольше волосы пересушиваются и трутся, тем сильнее пушится завиток. Лучше просто промокнуть мягким полотенцем из микрофибры или футболкой.





Второе, что не любят кудрявые волосы, – это горячий, мощный фен. Диффузор используйте только на теплом режиме и средней скорости. Кудри это любят – меньше пуха, больше формы.

– Какую прическу вы бы посоветовали для кудрявых волос?

– Кудрявые волосы сами по себе уже украшают. Чтобы сделать вечернюю укладку, особых усилий не нужно: достаточно собрать верхнюю часть в пару мягких жгутов или легкую мальвинку, уложить на бок и добавить красивый аксессуар. Пара очерченных локонов у лица – и вы уже богиня.



