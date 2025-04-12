Голубой маникюр: модные идеи в небесных оттенках

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Молочно-голубой, ярко-синий, радужно-градиентный... Весенний маникюр в небесных оттенках - хит этого сезона, способный украсить ногти любой длины и формы.

Идет волна

Незамысловатый узор, который очень идет голубому маникюру, – крупная волна. Можно подчеркнуть ее золотым или серебряным лаком, можно, наоборот, растушевать волну к центру ногтя – каждый из этих вариантов будет выглядеть актуально в этом апреле.

Фото: соцсети / @nailsbymairin

В полном объеме

Объемные элементы маникюра, выполненные при помощи акрилового геля, все еще входят в десятку горячих нейл-трендов. С голубым маникюром гармонично сочетаются прозрачные глянцевые капли.

Фото: соцсети / @heygreatnails

Ягоды и брызги воды, выполненные тем же гелем, что и основной маникюр, делают дизайн интересным и объемным, но при этом сдержанным.

Фото: соцсети / @sansungnails

Объемные волны и маленькие капли, выложенные прозрачным гелем, – стильное решение в духе актуальных тенденций.

Фото: соцсети / @thenaillologist

Цветочный базар

Еще один тренд весны – цветы – можно смело обыгрывать в голубом маникюре: смотрится такой дизайн чудесно!

Фото: соцсети / @simlynail

Цветы с мраморно-голубыми лепестками в сочетании с нежным персиково-небесным френчем – романтичный маникюр, который подходит и к воздушным платьям, и к джинсам.

Фото: соцсети / @simlynail

Пастельный молочно-голубой красиво смотрится на коже, чуть тронутой загаром. Крупные цветы из пяти лепестков на среднем и безымянном пальцах – удачное решение для тех, кто предпочитает простые дизайны. 

Фото: соцсети / @charlotteellennails

Голубой жемчуг

Жемчужный лак, смешанный с голубым и нанесенный на ногти круговыми движениями при помощи доттера, – нежный дизайн, который красиво смотрится даже на коротких ногтях.

Фото: соцсети / @danaturenails

Натуральный мрамор

Покрытие, повторяющее природные узоры натурального мрамора, требует опыта и сноровки. Но если ваш мастер знаком с этой техникой, результат может превзойти все ожидания.

Фото: соцсети / @sansungnails

Переливы цвета

Деликатный радужный градиент в пастельных оттенках, выполненный при помощи губки, – компромиссный вариант между однотонным маникюром и сложным дизайном. 

Фото: соцсети / @samrosenails

Не забудьте сохранить понравившиеся идеи голубого маникюра для похода к нейл-мастеру: реализовать задумку будет проще, если за основу взят удачный пример!

Мария Орешкина

Редактор раздела «Бьюти»

 

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