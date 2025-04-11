Дезодорант без алюминия: как сделать защиту от пота безопасной

Все нормально?

Потоотделение – это естественный механизм, который в норме не вызывает большого дискомфорта. Если же вы постоянно ощущаете влажность в области подмышек, ладоней, стоп или других частей тела, даже в прохладную погоду и при отсутствии физической активности, а на вашей одежде часто появляются влажные пятна, впору говорить о гипергидрозе. В таком случае надо решать проблему не при помощи дезодоранта, а более комплексно – сдать анализы, которые назначит врач, пересмотреть питание и образ жизни.





Снимаем блокировку

Врачи не советуют предпринимать попытки заблокировать потоотделение, ведь с его помощью организм не только регулирует температуру тела, но и избавляется от накопившихся токсинов. Дезодоранты-антиперспиранты, которые надолго оставляют кожу сухой, безусловно, удобны, но пользоваться ими каждый день – не лучшая идея. Допустимо использовать их изредка – например, в особенно активные и стрессовые дни, когда вам требуется мощная защита от пота. А в остальное время обходиться обычными дезодорантами, которые не блокируют потоотделение, а препятствуют размножению бактерий, вызывающих неприятный запах.

Принцип действия

Натуральные и минеральные дезодоранты работают, устраняя запах пота, а не предотвращая его выделение. Такой эффект достигается благодаря антибактериальным компонентам в составе. Как правило, за борьбу с бактериями в формуле дезодорантов отвечают квасцы (калиевые или аммониевые минеральные соли), которые создают на коже кислую среду, неблагоприятную для роста вредной флоры. Кроме того, производители часто включают в состав натуральные эфирные масла (чайного дерева, мяты, лаванды, розмарина, цитрусовых), растительные экстракты (шалфея, календулы, гамамелиса), также обладающие противомикробным действием.





Многие дезодоранты без алюминия содержат натуральные абсорбенты, препятствующие повышенной влажности: кукурузный крахмал, каолин, соду. Они впитывают пот и запахи, помогая сохранить ощущение свежести.

Они не работают?

Эффект натуральных дезодорантов может поначалу показаться недостаточным – особенно, если вы привыкли использовать "тяжелую артиллерию" с солями алюминия, блокирующую и запах, и влажность. Для того, чтобы потоотделение не досаждало, достаточно следовать простым правилам, которые помогут дезодоранту лучше сработать.





Первое – и, казалось бы, очевидное! – принимайте душ не реже одного раза в день, особенно в жаркую погоду и после физической активности. Второе – если сильно вспотели, стирайте одежду на температуре от 60 градусов и не забывайте про кислородный отбеливатель: бактерии, вызывающие неприятный запах, могут оставаться на ткани даже после стирки, если вы стирали в прохладной воде и на быстром режиме. Третье – носите свободную одежду из хлопка, льна, бамбука и других натуральных тканей, которые хорошо пропускают воздух и впитывают влагу. Синтетика же наоборот может задерживать пот и способствовать размножению бактерий.





Важным фактором, регулирующим потоотделение, является питание: острая, жирная, соленая пища может усиливать запах пота. В то время как употребление фруктов, овощей и чистой воды наоборот уменьшает его. Очень полезны зеленые смузи и жидкий хлорофилл, который считают внутренним дезодорантом, очищающим организм изнутри и тем самым снижающим выделение неприятных запахов.

Самое время

В отличие от антиперспирантов, которые рекомендуют наносить перед сном, натуральные и минеральные дезодоранты лучше использовать сразу после душа, на чистую и сухую кожу – вне зависимости от времени суток. Душ удаляет бактерии и пот с поверхности эпидермиса, что позволяет дезодоранту лучше работать и предотвращать появление запаха.