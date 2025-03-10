Необычный френч с дизайном: модные идеи весеннего маникюра

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Этой весной классический французский маникюр уступает место жизнерадостному цветному френчу. Показываем самые трендовые дизайны и цвета ногтей, которые порадуют в этом марте.

В наступившем сезоне стилисты одобряют яркие цвета маникюра: небесно-голубой, пастельный желтый, ярко-фиолетовый, травянисто-зеленый и, конечно, нежно-розовый.

Интересно смотрится и комбинация разных оттенков. Разноцветные линии свободного края и лунки ногтей, выделенные контрастными цветами при помощи тонкой кисточки, – такой маникюр делается просто и привлекает внимание.

Фото: соцсети / @nailalamode

На пике популярности сейчас молочно-голубой цвет лака. Он хорошо смотрится не только в однотонном исполнении, но и в дизайнах маникюра с френчем.

Фото: соцсети / @thenaillologist

Флористические мотивы – одни из самых популярных весной и отлично смотрятся с нежно-голубым лаком.

Фото: соцсети / @heygreatnails

Модный цвет весны – ярко-фиолетовый, в сочетании с французским маникюром выглядит празднично. Особенно, если сделать на нем жемчужные узоры при помощи тонкой кисти.

Фото: соцсети / @simlynail

Еще одна идея фиолетового дизайна маникюра – кончики ногтей разных оттенков сиреневого и небольшие контрастные цветы, нарисованные теми же лаками. 

Фото: соцсети / @thenaillologist

Любители нюдовых маникюров оценят нежный дизайн с весенним вайбом – прозрачное покрытие с пастельно-желтыми кончиками.

Фото: соцсети / @thedailynailofficial

Еще один нежный вариант – пастельно-голубой и золотой глиттер, нанесенные на свободный край ногтей и на линию их основания. Такой маникюр не надоест и подойдет как для повседневных образов, так и для праздничных.

Фото: соцсети / @thedailynailofficial

Анимализм, который по-прежнему в тренде в этом сезоне, интересно смотрится в сочетании с французским маникюром. Такой дизайн подходит к casual-образам, рубашкам, джинсам, ну и, конечно, к животным принтам в одежде.

Фото: соцсети / @karenmackmannails

Цветочный френч, когда свободный край ногтя разрисовывается миниатюрными цветками, – самый милый весенний дизайн, который только можно себе представить!

Фото: соцсети / @nailalamode

Если вы любите френч в классическом белом исполнении, попробуйте альтернативный вариант – с жемчужно-белым лаком, нанесенным круговыми движениями тонкой кистью. 

Фото: соцсети / @simlynail

Еще один вариант сделать более актуальным белый френч – украсить нежными цветами каждый ноготь.  

Фото: соцсети / @karenmackmannails

Не забудьте сохранить понравившиеся идеи весеннего френча для похода к нейл-мастеру: реализовать задумку будет проще, если за основу взят удачный пример!

Мария Орешкина

Редактор раздела «Бьюти»

 

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