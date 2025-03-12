Это магия: что такое pH-макияж и почему он так популярен?

 144

Синие помады и черные румяна, меняющие цвет при контакте с кожей... Выглядит как чудо, а еще — как бьюти-тренд, популярность которого растет с каждым днем.

Редкий вид

Первая косметика, реагирующая на pH кожи, появилась еще в прошлом веке. В 70-е годы была в моде проявляющаяся помада Avon: доступная по цене, она быстро стала бестселлером благодаря необычным синим и зеленым стикам, превращавшимся на губах в малиновый и персиковый. С тех пор популярность pH-косметики претерпевала взлеты и падения, а недавно вновь оказалась на пике. Этому в немалой степени послужил завирусившийся в ТикТоке тренд – pH-макияж. 

Фото: соцсети / @r.e.m.beauty

Как работают pH-средства

Как бы нам ни хотелось верить в чудо, волшебство тут не причем: pH-косметика работает благодаря простейшей химической реакции. Пигменты, которые используют в проявляющихся средствах, имеют низкие значения pH и выглядят бесцветными. Уровень кислотности кожи лица выше, и при нанесении продукта возникает реакция, превращающая слабокислый бесцветный пигмент в индивидуальный оттенок. Поскольку у каждого из нас разные показатели pH, то и итоговый цвет может немного отличаться. Но при этом остается, как правило, в розовой палитре.

Фото: архивы пресс-службы MAC. Увлажняющий бальзам для губ Glow Play Tendertalk, созданный по технологии Liptuitive PH, усиливающей пигмент губ

Хорошая идея

Представьте, как было бы замечательно иметь продукт, который идеально подстраивается под ваш тон кожи. Это могло бы покончить с мучительным выбором оттенков при не самом лучшем освещении в магазине или с сомнениями при использовании сервисов онлайн-примерки косметики. Именно поэтому идея универсального средства, которое на всех смотрится по-разному и подходит к индивидуальному тону кожи, кажется невероятно привлекательной. 

Фото: архивы пресс-служб. Увлажняющая помада-бальзам для губ с универсальным оттенком Soleil Neige Lip Blush, Tom Ford; Масло для губ с объемным эффектом и PH-пигментом Mint Oil Lip Pumper, Dolce&Gabbana; Бальзам-помада для губ с проявляющимся тоном Almost Lipstick Black Honey, Clinique; Проявляющаяся помада-бальзам для губ, Anjo

У многих косметических брендов есть pH-активные средства: в основном это продукты для губ (помады, блески, тинты) и румяна. Попытки выпустить тональные кремы, которые меняют тон на индивидуальный, пока не увенчались большим успехом. В продаже есть CC-кремы, реагирующие на pH, однако их декоративные свойства невысоки, это скорее средства для солнцезащиты и ухода.

Фото: архивы пресс-служб. Cтик для лица и губ Colour Flush pH-Reactive, Catrice; pH-стик для лица SHU Touch of changes; Помада-бальзам для губ с эффектом ph, ISCREAM

Цвет-сюрприз

Цвета проявляющихся средств могут быть любыми, но по статистике покупателям нравятся необычные оттенки: черные, зеленые, синие, желтые. Таков психологический феномен: нам интереснее наблюдать за превращением зеленых румян в розовые и синей помады в фуксию, чем следить за проявлением средств привычных розово-бежевых оттенков.


Фото: архивы пресс-служб. PH-Румяна Rosy Glow с индивидуальным оттенком, Dior; Румяна для лица кремовые меняющие оттенок, Lottie London; PH-румяна Dreamphoria Color Reveal, Kiko Milano

Блогеры заметили, что pH-макияж набирает больше просмотров. Всем нравится наблюдать за скульптурированием лица при помощи проявляющихся румян в желтых или зеленых стиках: результат не так предсказуем, как с обычной декоративной косметикой.

Фото: соцсети / @autumnmlove

Звездный тренд

Селебрити тоже подхватили модную тенденцию и начали выпускать средства для pH-макияжа в своих косметических брендах. Ариана Гранде выпустила жидкий увлажняющий бальзам R.e.m.beauty в голубом оттенке Cotton candy, который превращается в нежно-розовый при нанесении на губы. А Леди ГаГа создала масло для губ Haus Labs, который также меняет оттенок на индивидуальный.

Фото: архивы пресс-служб. ph-бальзам для губ от Арианы Гранде, r.e.m.Beauty; Масло для губ PhD Hybrid Lip Oil от Леди ГаГи, HAUS LABS

Мария Орешкина

Редактор раздела «Бьюти»

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.