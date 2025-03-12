Это магия: что такое pH-макияж и почему он так популярен?

Редкий вид

Первая косметика, реагирующая на pH кожи, появилась еще в прошлом веке. В 70-е годы была в моде проявляющаяся помада Avon: доступная по цене, она быстро стала бестселлером благодаря необычным синим и зеленым стикам, превращавшимся на губах в малиновый и персиковый. С тех пор популярность pH-косметики претерпевала взлеты и падения, а недавно вновь оказалась на пике. Этому в немалой степени послужил завирусившийся в ТикТоке тренд – pH-макияж.

Как работают pH-средства

Как бы нам ни хотелось верить в чудо, волшебство тут не причем: pH-косметика работает благодаря простейшей химической реакции. Пигменты, которые используют в проявляющихся средствах, имеют низкие значения pH и выглядят бесцветными. Уровень кислотности кожи лица выше, и при нанесении продукта возникает реакция, превращающая слабокислый бесцветный пигмент в индивидуальный оттенок. Поскольку у каждого из нас разные показатели pH, то и итоговый цвет может немного отличаться. Но при этом остается, как правило, в розовой палитре.





Хорошая идея

Представьте, как было бы замечательно иметь продукт, который идеально подстраивается под ваш тон кожи. Это могло бы покончить с мучительным выбором оттенков при не самом лучшем освещении в магазине или с сомнениями при использовании сервисов онлайн-примерки косметики. Именно поэтому идея универсального средства, которое на всех смотрится по-разному и подходит к индивидуальному тону кожи, кажется невероятно привлекательной.

У многих косметических брендов есть pH-активные средства: в основном это продукты для губ (помады, блески, тинты) и румяна. Попытки выпустить тональные кремы, которые меняют тон на индивидуальный, пока не увенчались большим успехом. В продаже есть CC-кремы, реагирующие на pH, однако их декоративные свойства невысоки, это скорее средства для солнцезащиты и ухода.

Цвет-сюрприз

Цвета проявляющихся средств могут быть любыми, но по статистике покупателям нравятся необычные оттенки: черные, зеленые, синие, желтые. Таков психологический феномен: нам интереснее наблюдать за превращением зеленых румян в розовые и синей помады в фуксию, чем следить за проявлением средств привычных розово-бежевых оттенков.





Блогеры заметили, что pH-макияж набирает больше просмотров. Всем нравится наблюдать за скульптурированием лица при помощи проявляющихся румян в желтых или зеленых стиках: результат не так предсказуем, как с обычной декоративной косметикой.

Звездный тренд

Селебрити тоже подхватили модную тенденцию и начали выпускать средства для pH-макияжа в своих косметических брендах. Ариана Гранде выпустила жидкий увлажняющий бальзам R.e.m.beauty в голубом оттенке Cotton candy, который превращается в нежно-розовый при нанесении на губы. А Леди ГаГа создала масло для губ Haus Labs, который также меняет оттенок на индивидуальный.



