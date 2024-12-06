Модные дизайны педикюра: тренды зимы 2024

Ногти на ногах меньше страдают от внешнего воздействия и медленнее растут, в отличие от своих ручных "собратьев". Поэтому при правильном уходе (ежедневном очищении и увлажнении стоп специальным кремом) педикюр дольше сохраняет свою красоту.

В зимнем сезоне педикюрные тренды идут в ногу с маникюрными. Всегда актуальна однотонная покраска. Самые топовые цвета, по версии нейл-мастеров, – бордовый, темно-синий и классический алый.

В тренде также припыленные оттенки – пыльно-фиолетовый, туманно-серый, тауп.

Черный педикюр уступил место кофейно-шоколадному. Он красиво смотрится на ногтях и подчеркивает их правильную форму, поэтому требует предварительной подготовки пластин к нанесению.

Модный компромисс между однотонным педикюром и ногтями с дизайном – хромированная втирка. Особенно трендовый вариант – жемчужная втирка поверх белого лака: смотрится очень нежно и украшает ногти любой формы.

Ну и, конечно, дизайны: куда же без них? В этом году не в моде стразы на ногтях ног. Также не актуальными считаются рисунки на всех ногтях разом и классический френч.

Обратите внимание на дизайн одного или двух ногтей. Например, красивый вариант – снежинки в окружении россыпи крупных блесток на больших пальцах ног.

Более простой в исполнении дизайн, который смотрится симпатично и нежно, – чередование прозрачного лака с блестками с пастельными оттенками.

Если захочется чего-то нарядного, можно накрасить ногти на ногах лаками с эффектом "кошачий глаз", чередуя оттенки на разных пальцах.

Яркая идея, которая смотрится очень интересно, – педикюр с градиентом.

Тем, кому хочется узоров на ногтях, нейл-стилисты рекомендуют выбирать минималистичные картинки: в канун Рождества подойдут снеговики, имбирные печенья, новогодние шарики, венки из еловых веток.



