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Чистка лица дома – альтернативы салонным процедурам

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Существует ли единый эталон женской красоты? Вряд ли. В разных культурах - разные критерии. И тем не менее есть кое-что общее: подтянутая фигура, красивая улыбка и чистая сияющая кожа. Разумеется, великолепный внешний вид не только подарок природы, но  и серьезная   работа для каждой девушки.  И эта работа может оказаться довольно ресурсозатратной, если не знать некоторые бьюти-лайфхаки.

Чистая бархатистая кожа  без особых усилий? У  жительниц мегаполисов сегодня  подобное встречается, увы, так же редко как цветы папортника.  На состояние кожного покрова влияет масса  факторов, начиная с рациона питания и заканчивая уровнем стресса. Особенно страдает кожа лица: неэстетичные высыпания, расширенные и закупоренные  поры, совсем не симпатичные черные точки нервируют многих девушек. Во избежание подобных неприятностей мы стараемся регулярно и грамотно очищать кожу.  И к искусству очищения кожи лица мы подходим серьезно: тщательно подбираем косметику, проводим ритуал очищения дважды в день, регулярно посещаем косметолога.

Чистка лица дома – альтернативы салонным процедурам

Некоторые особо ответственные леди стараются проводить чистку лица в салонах красоты несколько раз в месяц.  Разумеется, им можно позавидовать. Но существует и менее затратный в плане времени  и финансов способ ухода за лицом  и избавления эпидермиса от сухих омертвевших клеточек. Это  специальные уходовые гаджеты для чистки лица в домашних условиях.

Электрические звуковые щетки для очищения кожи лица давно стали маст-хэвом в бьюти-арсенале грамотных девушек.  Они в разы эффективнее стандартного умывания.  Казалось бы, в выборе подходящего девайса нет ничего сложного: щеточка от одного производителя не особо отличается от  щеточки другого.  Но кое-какие немаловажные аспекты имеются.

foreo или кларисоник щетка для чистки лица

Щетки для лица с нейлоновой щетиной могут повредить кожный покров и спровоцировать возникновение неприятных воспалений.  После такой процедуры чистки лицо шелушиться, кажется, что вы побывали в пустыне Сахара. Щетки с щетинками из медицинского  силикона очищают поверхностность кожи гораздо нежнее, никаких микротравм. А еще силикон в 35 раз гигиеничнее.

Шведская компания  FOREO учла эти важные моменты при создании линии звуковых силиконовых щеток для очистки лица LUNA. В линии  представлены разные модели звуковых щеток по уходу за кожей для потребностей каждого.

Практичная и компактная LUNA play plus и LUNA go. Технология трансдермальных звуковых пульсаций T-Sonic  (не путайте с ультразвуком) позволяет удалить 99,5% грязи и жира с поверхности кожи лица. Идеально подходит для любителей активного образа жизни и путешественников - гаджет размером с ватный диск. Дополнительные преимущества LUNA go – режим антивозрастного ухода при применении обратной стороны щетки.

foreo luna mini 2 shchetochka dlya ochishcheniya kozhi lica

LUNA mini 2 – универсальная звуковая щетка для очищения кожи лица. Походит для всех типов кожи.  У девайса три зоны с щетинками разной плотности для очистки разных участков и типов кожи и 8 режимов интенсивности. Подобрать оптимальный режим чистки лица не составляет никакого труда.

LUNA 2 – прибор для улучшенной чистки лица.  Больше щетинок и 12 режимов интенсивности. Особая фича: антивозрастной режим. С помощью специальной ребристой  поверхности можно провести сеанс массажа  с помощью низкочастотных пульсаций. После процедуры тонус кожи улучшается, поверхность разглаживается, мелкие морщинки исчезают.  Представлено 4 модели, которые подбираются индивидуально в зависимости от типа кожи.  

LUNA 2

Все модели стильного дизайна, водонепроницаемые, без съемных деталей, не требуют смены насадок.

Чистая сияющая кожа - настоящее сокровище. Сложно найти девушку, добровольно отказавшуюся от такого преимущества.  Многие эксперты по красоте утверждают:  тем, кто твердо намерен добиться идеального состояния кожи лица, ритуал  «Очищение, тонизирование и увлажнение» следует выполнять ежедневно и неукоснительно. Сделать своего рода культом. Ежедневное использование мягких очищающих средств подходящих типу кожи позволяет очистить поры от  легкого загрязнения, но для поддержания кожи в идеальном состоянии все же необходимы более серьезные меры. Такие, как процедура очищения с помощью специальных девайсов.


Публикуется на правах рекламы

1 Не нравится 5 Нравится 25.01.2018 Теги: чистка лица уход за кожей звуковые силиконовые щетки для очистки лица FOREO

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