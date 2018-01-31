50 оттенков красного: как носить яркую помаду

Этой весной на гребне волны будут пастельные тона, особенно сиреневый, бледно-желтый и бледно-голубой. Один из беспроигрышных ходов, который позволит вам избежать «бледного вида» в одежде таких оттенков — красная помада.

На фото: Хейли Стейнфилд и Дита фон Тиз. Почувствуйте разницу

Она же может и стать яркой изюминкой повседневного наряда, и придать шарм вашему образу в стиле total black.

Словом, красная помада в косметичке — вещь стоящая и нужная каждой женщине. Но с непростым характером, с ней не так-то легко договориться. О том, как приручить красную помаду, рассказывает Дарья Богатова — визажист, арт-директор make-up-школы ARTBANDA.

В современной индустрии красоты невероятное разнообразие цветов, оттенков, текстур красной помады. Большой выбор мешает нам принять решение — это доказанный учеными факт. Поэтому от стенда с косметикой мы зачастую в итоге уходим ни с чем, так как не можем подобрать именно свой оттенок красного.

Наверняка вы слышали фразы: «Ой, мне не идет красная помада!» или «Куда я с ней пойду». Так вот, прошли времена, когда красную помаду носили только в комплекте с вечерним нарядом. Теперь в моде не «все лучшее сразу», а красная помада идет практически всем, за исключением обладательниц очень тонких губ. Но даже здесь возможны варианты, посмотрите хотя бы на Гвинет Пэлтроу или Тильду Суинтон!

Красная помада стала универсальным элементом в макияже как для дневного, так и для вечернего времени суток. Ключевое понятие здесь — уместность.

При выборе красной помады днем лучше сделать акцент на губы и отдать предпочтение спокойному макияжу глаз.

Отлично будет смотреться сочетание красных губ и стрелок. С таким голливудским макияжем вы будете безупречны на любом мероприятии, и что удобно, этот прием подходит под любой стиль одежды.

При выборе оттенка красной помады большую роль играют тон кожи и цвет волос.

Не всегда, просто глядя на стики, можно распознать теплые или холодные оттенки. Именно по этой причине, неоднократно обжегшись при выборе, мы часто отдаем предпочтение более безопасным нюдовым оттенкам.

Выбрать красную помаду поможет простой прием: нужно нанести ее на кожу руки. Именно тогда цвет раскрывается и мы можем видеть оттенок, который будет на наших губах.

Чьи это губы? Ответ смотрите в галерее ниже

Если главенствуют розовые или фиолетовые нотки — значит, у помады будет холодный красный цвет. А если проявляется оранжевый или оранжево-золотистый оттенок, то это точно теплый тон.

Красные яркие цвета помады отлично смотрятся на блондинках с голубыми глазами и пшеничным оттенком волос. А вот если вы — блондинка с пепельным отливом и светлокожая, то сливовые и бордовые оттенки сделают образ притягательным и подчеркнут фарфоровую кожу. Для тех, кто боится ярких цветов, можно подобрать приглушенные тона: красно-розовые, мягкий коралловый оттенок, персиково-розовые.

Брюнеткам со смуглой кожей идут глубокие красные тона преимущественно теплых оттенков, возможно, даже с золотистым вкраплением. А светлокожим темноволосым девушкам будут к лицу сочные ягодные тона и даже бордово-винные оттенки.

Вдохновляемся трактовкой красной помады от лучших мастеров макияжа. Вот так выглядит современный голливудский мейкап!





























И напоследок несколько лайфхаков. Для идеальной формы губ следует сначала воспользоваться контуром, аккуратно прокрашивая уголки. Контур следует растушевать внутрь губ, а потом сверху нанести помаду. Для сухой кожи губ лучше выбирать увлажняющие помады.

Для того чтобы помада держалась долго, лучше воспользоваться матовыми стойкими текстурами, к которым карандаш необязателен.

Как сделать так, чтобы помада не попала на зубы? Возможно, в будущем появятся специальные гаджеты, а пока что есть «ручной» способ. Накрасив губы, нужно плотно обхватить ими палец. Тогда остатки помады на внутренней стороне губ вместо того, чтобы оказаться на зубах, отпечатаются на пальце. Звучит не очень приятно, но выглядеть будете безупречно, проверено.

Фото: Globallookpress.com